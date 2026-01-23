【2月28日開催】一般社団法人PHR普及推進協議会　PHR普及推進フォーラム2026

一般社団法人PHR普及推進協議会

一般社団法人PHR普及推進協議会（所在地：東京都、代表理事：石見拓）は、2026年2月28日（土）に「PHR普及推進フォーラム2026」を開催します。

本フォーラムは、医療DXの進展とともに重要性が高まるPHR（パーソナルヘルスレコード）について、本人主体の医療・健康・介護の実現に向けた社会実装を議論する場として、産官学医民の関係者が一堂に会する年次フォーラムです。

今年のフォーラムでは、国の政策動向や先進的な取り組み事例を共有するとともに、PHRが医療と暮らしをどのようにつなぎ、社会に根付いていくのかについて、多角的な視点から意見交換を行います。

基調講演には、厚生労働省および経済産業省のキーパーソンを迎え、国の医療DX政策やヘルスケア産業の展望について講演いただきます。

さらに、省庁講演、企業・自治体による実践事例の紹介に加え、医療・学術・患者・メディアの立場からPHRの未来を議論するパネルディスカッションを実施します。

会場参加とオンライン参加を併用したハイブリッド形式で開催し、フォーラム終了後には現地参加者を対象とした交流会も予定しています。

PHRに関心をお持ちの医療関係者、自治体、企業、研究者、メディアの皆さまをはじめ、幅広い方々のご参加をお待ちしています。

【開催概要】

イベント名：PHR普及推進フォーラム2026

日時：2026年2月28日（土）13:30～17:00（現地参加者交流会：17:10～17:50）

形式：ハイブリッド開催（会場・オンライン）

会場：日本生命丸の内ビル、またはZoomウェビナー

主催：一般社団法人PHR普及推進協議会

後援（予定）：総務省、厚生労働省、経済産業省、デジタル庁、内閣府健康・医療推進事務局

公益社団法人日本医師会、一般社団法人日本医療情報学会

公益財団法人京都高度技術研究所（ASTEM）、一般社団法人NeXEHRS、PHRサービス事業協会

【主なプログラム】

■基調講演

・厚生労働省 医政局 参事官（医療情報担当） 木下 栄作 氏

・経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課長 福田 光紀 氏

■省庁講演

・厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課長 丹藤 昌治 氏

・総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 デジタル経済推進室

・デジタル庁 国民向けサービスグループ 参事官 上田 尚弘 氏

■企業・自治体講演

・PHR普及推進協議会 理事／TIS株式会社 デジタルイノベーション事業本部 ヘルスケアサービス事業部長 丸井 崇

・丹波篠山市医師会 会長 片山 覚 氏

■パネルディスカッション

◇テーマ：PHRがつなぐ医療と暮らし

◇登壇者：

・アナウンサー／ジャーナリスト／市民投稿型ニュースサイト「8bitNews」主宰 堀 潤 氏

・PHR普及推進協議会／京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 予防医療学分野 教授 石見 拓

・PHR普及推進協議会 会長／自治医科大学 学長 永井 良三

・京都大学 大学院医学研究科 パブリックヘルス実装学講座 特定教授 高橋 由光 氏

・医療法人社団 董仙会 健診運営推進本部 本部長 高崎 盛司 氏

・丹波篠山市医師会 会長 片山 覚 氏

・公益社団法人日本医師会 常任理事 長島 公之 氏

・PHR普及推進協議会 理事／認定NPO法人 ささえあい医療人権センターCOML 理事長 山口 育子

https://prtimes.jp/a/?f=d90712-8-debd6fdfba5e42d6cba8784ed00efe3e.pdf詳細を見る :https://phrc2026.peatix.com/view

【お問い合わせ先】

一般社団法人PHR普及推進協議会 事務局

E-mail：jimukyoku@phr.or.jp