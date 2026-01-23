「カインズ にゃん祭り2026」寄付活動1月24日（土）から開始

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、あらゆる地域のすべての動物たちが健やかに、そして幸せにくらせる、人とペットが共生するコミュニティの実現を目指し、1月24日（土）から2月23日（月）まで全国のカインズならびに公式オンラインショップで開催される「カインズ にゃん祭り2026」に合わせて寄付活動を開始することをお知らせします。

「カインズ にゃん祭り 2026」の開催期間中に、全国のカインズ店舗または公式オンラインショップにてご購入いただいたねこちゃん用のフード・用品の全てを対象に、総売上額の一部（※）を、犬や猫の殺処分ゼロの実現を目指して多頭飼育崩壊の救済支援などを行う、公益財団法人どうぶつ基金へ寄付させていただきます。

※上限は222万円までといたします。

カインズは、自治体や自治体と連携する保護団体など、保護犬・保護猫とその家族を取り巻く様々なステークホルダーと共創し、譲渡会「くみまち犬猫譲渡プロジェクト」をカインズ店舗で実施しているのに加え、オンラインマッチングサービス「しっぽの出逢い」を運営するなど、保護犬・保護猫のために様々な取り組みを行っています。その一環として、一昨年（2024）から寄付活動を開始。今回の取り組みは「カインズ わんわん祭り 2025」での実施に続き、4回目を迎えます。本取り組みを通じて、あたたかい支援の輪がさらに広がることを願っています。

カインズはこれからも、全国の自治体や自治体と連携する保護団体などと連携し、地域の保護犬・保護猫たちが健やかに、そして幸せにくらせる、人とペットが共生するコミュニティの実現を目指してまいります。

保護猫支援のため「くみまちしっぽ応援ボックス」を設置

にゃん祭り開催期間中、保護猫譲渡会を実施するカインズ店舗において、自治体と協力する保護団体への物資支援を目的とした「くみまちしっぽ応援ボックス」を設置します。今回は、2月14日の「バレンタインデー」をモチーフに、家族との出逢いを待つねこちゃんたちへハッピーな贈り物をする「バレンニャイン」と題し、新品のおもちゃ・爪とぎの寄付を募集します。大切な人に贈り物をするように、ねこちゃんたちへのあたたかな支援の輪が広がることを願っています。

なお、皆さまからお預かりしたご厚意は、譲渡会の開催にご協力いただく各保護猫団体様へ支援品としてお届けする予定です。

＜設置店舗＞（五十音順）

設置イメージ

カインズ 昭島店、朝霞店、阿見店、市原店、浦和美園店、大曲店、大宮店、岡山南店、塩尻店、スーパーセンター前橋吉岡店、西友平塚店、西友福生店、太子店、千葉ニュータウン店、つくば店、鶴ヶ島店、新座店、八王子長房店、広島LECT店、船橋習志野店、幕張店、町田多摩境店、南砂町SUNAMO店、茂原店、横須賀久里浜店、嵐山店

「カインズ にゃん祭り 2025」での寄付活動の取り組み

2025年2月1日（土）から3月3日（月）まで開催した「カインズ にゃん祭り2025」の期間中にお買い求めいただいた対象商品の売上から222万円を、公益財団法人どうぶつ基金へ寄付いたしました。

皆さまからお預かりしたあたたかいご支援を、継続的な保護犬保護猫活動に役立ててまいります。

ニュースリリース：https://www.cainz.co.jp/news/13330/

使用用途（一例）：

・無料不妊手術チケットの配布によるTNR活動の支援

・多頭飼育崩壊救済支援

・出張手術による「さくらねこTNR」の実施

・わんちゃん、ねこちゃんたちの家族探しを行う団体への助成金

＜公益財団法人どうぶつ基金について＞

どうぶつ基金は、1988年に横浜で設立された民間・非営利の動物愛護団体です。活動資金のすべてを民間からの寄付でまかなっており、飼い主のいない猫や多頭飼育崩壊の犬・猫の無料不妊手術、里親探しの支援、写真コンテストの開催、啓発活動や署名活動等を行っています。

https://www.doubutukikin.or.jp/

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に262店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

