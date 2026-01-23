GMOインターネットグループ、「第3回GMO大会議・春・サイバーセキュリティ2026」を2026年3月5日(木)開催

GMOインターネットグループ

”すべての人にインターネット”をコーポレートキャッチに事業を展開する、GMOインターネットグループ（グループ代表：熊谷 正寿）は、2026年3月5日（木）に、日本最大級のサイバーセキュリティに関するカンファレンス「第3回GMO大会議・春・サイバーセキュリティ2026」をセルリアンタワー東急ホテル（東京・渋谷）にて、開催いたします。

本カンファレンスは、内閣官房 国家サイバー統括室（以下NCO）が推進する「サイバーセキュリティ月間」にあわせて実施する、テーマ大規模カンファレンスで、「AIとサイバーセキュリティ」をテーマに、産官学の協力の場となることを目指します。

また当日は、サイバーセキュリティ分野において顕著な成果や社会的価値を創出した取り組みを表彰する「GMO Cybersecurity Awards 2026」を同時開催し、次世代を担う人材・技術の発掘、ならびに業界全体の発展に寄与します。

GMOインターネットグループは本カンファレンスを、グループ横断プロジェクト「ネットのセキュリティもGMO」第12弾として開催し、企業や組織のセキュリティ対策の質を高め、日本全体のサイバーレジリエンス強化に貢献してまいります。

【「第3回GMO大会議・春・サイバーセキュリティ2026」とは】（https://group.gmo/security/conference/2026/(https://group.gmo/security/conference/2026/)）

「第3回GMO大会議・春・サイバーセキュリティ2026」 は、GMOインターネットグループ主催のサイバーセキュリティに関する日本最大級のカンファレンスイベントです。参加費は無料となり、下記の参加お申込みフォームより事前申請をいただいたお客様をご招待いたします。

■参加お申込みフォーム

申込期間：～3月4日（水）17:00

URL：https://group.gmo/security/conference/2026/contact/

※事前登録制・事前審査制

※参加お申込みの状況で早期に締め切らせていただく可能性がございます。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5212_1_d505d0c30ba0cf4b654b078627feaab9.jpg?v=202601230551 ]

【開催目的】

サイバー攻撃は日々増加の一途をたどり、今やその影響は企業だけでなく、私たちの生活をおびやかすものになっています。NCOの報告によると、日本国内ではサイバー攻撃・インシデントが年々増加しており、近年は医療機関やエネルギー・通信などの重要インフラを標的とした攻撃も顕在化しています。（※1）

GMOインターネットグループでは、NCO「サイバーセキュリティ月間」の一環として、日本最大級のセキュリティカンファレンス「第3回GMO大会議・春・サイバーセキュリティ2026」を開催いたします。産官学連携の強化や、最新のセキュリティ技術と実践的な知識を共有することで、日本のサイバーセキュリティ対策の強化・向上に繋げ、日本全体のサイバーレジリエンス強化に貢献します。

（※1）NCO「サイバーセキュリティ 2024」（2024年07月10日 公表）、「サイバーセキュリティ 2025」（2025年06月27日 公表）など年次報告・政策資料より https://www.cyber.go.jp/index.html

【「GMO Cybersecurity Awards 2026」とは】

「GMO Cybersecurity Awards 2026」は、優れた取り組みを表彰することで、これからの技術革新・人財育成を促進し、安心・安全なデジタル社会の実現を目指します。本開催でも、国内のサイバーセキュリティ業界を牽引する有識者にノミネートいただき、「安心・安全なインターネット」の提供を掲げるGMOインターネットグループが独自の基準で選考し、業界の発展に寄与した個人・団体を、受賞者として発表いたします。

（参考）https://group.gmo/security/awards/2025/

■過去受賞者

・大賞

CODE BLUE発起人 篠田 佳奈氏

・サイバー犯罪対策功労賞

楽天グループ株式会社上級執行役員 CISO 福本 佳成氏

コインチェック 常務執行役員CTO 開発・人事本部長 松岡 剛志氏

・人財育成賞

NICT ナショナルサイバートレーニングセンター長 園田 道夫氏

【「ネットのセキュリティもGMO」とは】

「ネットのセキュリティもGMO」は、「すべての人に安心な未来を」のキャッチフレーズのもと、2025年2月より開始したGMOインターネットグループ横断プロジェクトです。

その一つである、「GMO大会議」は、今回で3回目の開催を迎え、過去2回の開催では各回延べ1,000名以上の参加者を集め、産官学の連携強化に貢献してきました。また、多数の取り組みによって、多くの企業や組織がセキュリティ対策を強化するきっかけとなることや、実際の脅威対応能力向上に寄与しています。

「ネットのセキュリティもGMO」に関する取り組みの詳細は、以下よりご確認いただけます。

（参考）https://group.gmo/security/

以上

