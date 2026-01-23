新たな筋肉エンターテインメント始動 ！「推し筋 ～筋肉プリンスNO.1決定戦～」公開収録イベント 2/21開催

株式会社CBCテレビ

株式会社CBCテレビは、2026年3月14日(土)深夜放送の特別番組「推し筋 ～筋肉プリンスNO.1決定戦～」の公開収録イベント(最終選考会)を、2月21日(土)にCBCホール(名古屋市中区)で開催します。

これに伴い、1月23日(金) 15:00より、公開収録イベントの観覧チケット販売をスタートします。

この番組は、カラダ自慢の精鋭たちが、鍛え上げられた肉体美と、そして内面的な魅力を用いて、バラエティ要素のあるオリジナル種目で競い合い、“筋肉プリンス” のNo.1を決めるエンタメバラエティ。審査を勝ち抜いた一般出場者に加え、番組からの刺客(招待枠)も参戦！出場者たちが己の限界に向き合い、個性をアピ-ルする姿をお楽しみいただけます。

【公開収録でアナタも審査員に!?】

勢揃いした“筋肉プリンス”たちの中から、最高の推しを見つけ、頂点へと導くのはあなたです！見届け人と共に、観客の皆様も審査員としてご参加いただけます。地上波放送に先駆けて行われる公開収録イベントは、鍛え抜かれた肉体美を目の前にし、推しのマッチョを応援できる（見つけられる）貴重なチャンス！出場者たちのステキなパフォーマンスやまっすぐな想いを体感し、熱気にあふれた会場で、次世代のスター誕生の瞬間を共に作り上げましょう。

第一弾 出演者 発表！

「見届け人(審査員)」と「招待出場者」として、以下2名の出演が決定！

さらに番組を盛り上げるための出演者の発表も予定していますので、ぜひ追加情報にもご期待ください。

見届け人・ハシヤスメ・アツコからのメッセージ

「人間が生活していく上で必要なもの“衣食住”これからの時代、衣は筋肉になるでしょう。筋肉こそ一生モノの服。これからの“筋食住”時代を共に作っていきましょう！2026年、主役はあなたです！！ 」

ハシヤスメ・アツコ

■ハシヤスメ・アツコ（タレント）

元BiSHのメガネ担当、グループの欠かせないムードメーカーとして活躍。2023年6月の解散後はバラエティ番組を中心に活躍。マッチョ好きとして知られる。

招待出場者・吉川 太郎からのメッセージ

「番組のお話をいただいたときは、いったい何が起きるんだとワクワクしていました。日頃の頑張りを発揮できるように、日頃通りのトレーニングをして本番に挑みます。」

吉川 太郎

■吉川太郎（パーソナルトレーナー）

アイドル活動を経て、2025年よりボディコンテストに挑戦。マッスルゲート メンズフィジーク新人176cm超級 4位。現在はパーソナルトレーナー兼タレントとして活躍。

「推し筋 ～筋肉プリンスNO.1決定戦～」

▼番組情報

放送日： 2026年3月14日(土)

時間： 深夜1:28～1:58

放送形態：CBCテレビローカルエリア（愛知・岐阜・三重）での地上波放送＋TVerなどでの配信

内容：最終選考会当日の様子と、その裏側をお届けします。

公式HP：https://hicbc.com/tv/oshikinpuri/

公式X：@cbc_oshikinpuri [URL] https://x.com/cbc_oshikinpuri

公式Instagram：@cbc_oshikinpuri [URL]https://www.instagram.com/cbc_oshikinpuri/

※状況により放送日時等は変更になる場合がございます。

▼公開収録イベント(最終選考会) 概要

開催日：2026年2月21日(土)

時間：14:00 収録開始 (13:00 開場)

場所：CBCホール (愛知県名古屋市中区新栄1-2-8)

問い合わせ：CBCテレビ IPプロデュース部 090-1561-8605

※平日の11:00～17:00にて対応可。それ以外の時間帯や土日祝日は対応できませんのでご了承ください。

チケット販売について

本日より、以下の要領でチケット販売を開始いたします。

販売開始：2026年1月23日(金) 15:00～

料金：2,500円（税込）

※全席指定。チケット１枚につき別途、発券手数料(165円)・システム利用料(330円)が必要です。

販売場所：CBCチケットセンター

URL：https://www.tickets.funity.jp/cbc/events/view/9916

【注意事項】

・予定枚数に到達次第、販売終了となります。

・未就学児は入場できません。

・当日は、テレビ収録を行います。収録した映像や写真は、CBCテレビ（CBCテレビが指定する第三者を含む）による国内外での放送や配信などその他あらゆる媒体に利用させていただく可能性がございます。

・出演者は変更になる可能性がございます。

・天候や災害などの理由で収録や放送は急遽中止になる場合がございます。

・収録中は着席でのご観覧をお願いします。

・お客様による録音、録画、撮影は禁止とさせて頂きます。

・ご入金後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。

・営利目的のチケットの転売は、いかなる場合でも固くお断りします。

・チケット購入ページ(CBCチケットセンター)に記載されている注意事項もよくお読みください。

・会場へのアクセスには公共の交通機関をご利用いただきますようお願い致します。

・以上の項目を遵守して頂けない場合、またはスタッフの指示に従って頂けない場合は、収録の中止、またはお客様に退席して頂く場合がございます。

▼一般出場者も募集中

(C)CBCテレビ

ご自慢の筋肉とパフォーマンスで会場を沸かせて“筋肉プリンスNo.1”を目指したい、一般出場者も募集中です。

応募締切：～2月8日(日)23:59まで

応募方法：応募フォーム(https://forms.gle/4SahPTaP4iTkrxR19)よりご応募ください。

※詳細はCBCマガジン(https://hicbc.com/cc/u/?id=pr-26011601）をご覧ください。