【大相続時代の本格到来】地方から都市へ、年間2兆円超の土地資産が流出。TRUSTARTが不動産ビッグデータで解明した「相続による地域間移動」最新レポートを公開

AI×不動産ビッグデータで不動産関連業務のDXを伴走支援するプラットフォーム「R.E.DATA (リデータ)」を開発・提供するTRUSTART株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：大江洋治郎、読み：トラスタート、以下「TRUSTART」)は、相続不動産の地域間移動と売買動向を分析した「第14回不動産ビッグデータ分析レポート」を公開しました。

団塊の世代が80代を迎え、今後年間150兆円規模の資産が相続されると言われている、いわゆる「大相続時代」が到来しています。本レポートでは相続が発生した土地の所有者が、地域間でどのように移動したのか、その流出入の規模を推計した結果をご紹介します。また、相続人の居住地と物件の物理的な距離や、不動産の交通利便性が相続後の売却意向（売買率）に与える影響についてもご紹介します。

本レポートのTopics

1. 相続による“土地資産の地域間移動”は年間5兆円超。都市部で流入超過が鮮明に

都道府県ごとの相続土地資産の流出入の推計額

2024年に相続登記された土地のうち、「県外在住者が相続した土地」の資産規模を推計。その結果、相続に伴う土地資産の地域間移動は全国で年間約5.4兆円を超える規模に達することが判明しました。特に、1都3県や大阪、兵庫などの都市部※では、他県からの流入額が流出額を大きく上回る「流入超過」の状態にあり、年間約2兆円もの資産が地方から都市部へ流出しています



※本件における都市部とは、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県を指します

2. 物件から離れるほど売却意向が急増。県外在住者の売却率は、近隣居住者の“6倍”以上

土地の所有者住所による相続後1年内売買率（全国）

相続人の居住地と物件の距離が相続後の売却意向に与える影響を調査した結果、相続人の居住地が物件から離れるほど、相続後1年以内の売買率が段階的に上昇する傾向が判明しました。 全国平均では、同一町丁目に住む相続人の売買率は約1.8%に留まるのに対し、県外在住者の場合は11.3%に達します。 これは、遠方に住む相続人にとって居住用としての維持よりも、処分・活用への意識が物理的距離に比例して高まることを示唆しています。

3. “駅から1km～2km”が最も売れる？交通利便性と相続売却の関係

土地の所有者住所、不動産の駅距離による相続後1年内売買率（全国、エリア別）

一般的に「駅に近いほど良い」と思われがちですが、相続においては少し異なる傾向が出ています。不動産の流動性に影響する駅からの距離を分析したところ、全国および首都圏・関西圏において、駅から「1km～2km」圏内の物件で相続後1年内の売買率が高まる傾向が見られました。

本レポートの詳細は以下のリンク先から無料でダウンロード可能です。

レポートをダウンロードする（無料） :https://www.trustart.co.jp/analysis/report_20260122/

まとめ

「大相続時代」を迎え、年間1.4約5.4兆円もの資産が地域を跨いで移動している事実は、今後の不動産市場や地域経済に多大な影響を与えます。不動産は「動かない資産」ですが、所有権が遠隔地へ移動することで、空き家化や遊休化のリスクも高まります。当社は、この膨大なデータを可視化することで、不動産・金融業界の皆様が適切なタイミングで不動産オーナー様を支援し、資産の有効活用や地域活性化に寄与できる環境を整備してまいります。

