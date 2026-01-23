阪神高速道路株式会社

阪神高速道路株式会社（本社：大阪市北区、社長：上松英司）とららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真（所在地：大阪府門真市、運営：三井不動産商業マネジメント株式会社）では、共同企画として「阪神高速を利用して『ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真』に行こう！」キャンペーンを、1月31日（土）から3月1日（日）まで実施いたします。

※受付時間は11:00～19:00となります。

この企画では、阪神高速道路をETCでご利用（※）のうえ、ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真にご来場いただいたお客さまに、アウトレットショッピングがお得になる「クーポンシート」ならびに「ノベルティグッズ」をプレゼントいたします。（プレゼント条件は下記参加方法を、クーポン利用条件は券面の注意事項をご確認ください）

※阪神高速をご利用の場合、出入口の指定はありません。

ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真へは、ぜひ阪神高速をご利用いただき、おトクにショッピングをお楽しみください！

アクセス方法および問い合わせについては、下記またはららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真のサイト(https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/kadoma/access/)をご確認ください。

詳しい内容については特設サイトからご確認ください。

詳細はこちら :https://mitsui-shopping-park.com/mop/osakakadoma/event/3290550.html