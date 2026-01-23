案件配信システム「MCマーケットクラウド」が、正式リリースから2周年を記念してインフォグラフィックを公開 クライアント数が2.83倍に急増。業界のDX推進プラットフォームとして急成長!

株式会社Wizleap

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）が提供する、保険の共同募集における案件配信システム「MCマーケットクラウド」が2025年11月27日をもって正式リリースから2周年を迎えたことを記念し、インフォグラフィックを公開しました。

共同募集の案件配信システム「MCマーケットクラウド」とは

MCマーケットクラウドは、共同募集およびリーズ配信の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで230社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/

数字で見るMCマーケットクラウドの1年

正式リリースから2周年を迎えたMCマーケットクラウドは、昨年対比でのクライアント数は2.83倍、成長率は183.3％と、1年間で大幅な成長を遂げました。

クライアントは主に共同募集やリーズ配信を行っているマーケットホルダーや保険会社、カード会社、大手保険代理店などが挙げられます。

業界特化のSaaSとして、配信側、保険募集人側の両方から使いやすい機能をご評価いただいております。

ご利用実績：

・登録された顧客数：318,061件（昨年対比：278％）

・募集人への案件配信数：242,815件（昨年対比：305％）

・提出された契約数：135,545件（昨年対比：808％）

・WEBチャット送信数：249,616件（昨年対比：294％）

※数字はすべて累積です

正式リリースから1年間でMCマーケットクラウドに登録された顧客数は318,061件、そのうち案件として募集人に配信された案件は242,815件に上ります。さらに、これまで提出された契約報告数は135,545件を数えています。



また、MCマーケットクラウドでは、案件ごとにマーケット側と募集人側でやり取りを行える「Webチャット機能」を提供しています。1つの案件に対して、LINEのような1つのグループチャットが立ち上がるような機能です。「Webチャット」にて送信されたチャット数は、249,616件に上ります。



正式リリースから2周年の時点で、保険代理店（受注側）の登録社数が367社、募集人の登録人数は10,384人にまで増加しています。

※数字はすべて累積です

※共同募集案件または買取リーズ案件の配信側がMCマーケットクラウドを導入し、提携先の保険代理店（受注側）には「MCエキスパートクラウド」をご利用いただいています。

◆特にご評価いただいている機能/アップデート情報

MCマーケットクラウドは「保険の共同募集」に特化した様々な機能が実装されています。

各クライアントからのご要望をもとにした頻繁なアップデートにより、より使いやすいシステムとして、日々の業務効率化を支援しております。



・各種カレンダーツール/CRMとの連携

募集人の皆様がスケジュール管理に使われている、Googleカレンダー、outlookカレンダー、一部顧客管理システムのカレンダーと連携し、空き時間が配信可能日時として表示されます。



・保険業界に特化したお役立ち機能が多数

特定関係法人の登録機能、募集人への配信件数上限を設定できる機能、募集人の実力値をデータをもとに可視化し、優績な方へ優先的に案件を配信するスコア機能など、業界特化のSaaSだからこそのお役立ち機能が多数あり、ご評価をいただいています。



・業務品質管理クラウドシステム「MCエキスパートクラウド」のリリース

案件受領用のアカウントであったMCエキスパートクラウドが、保険代理店に特化した業務品質管理クラウドシステム（CRM）として活用いただけることになりました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000249.000052686.html

共同募集時の多重入力が解消され、更なる保険募集人の皆様の業務効率化が見込めます。

※本アップデートのご利用は有料となります

＜Wizleapの取り組み＞

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。

オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

URL：https://money-career.com/

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/



【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現する、保険代理店専用の顧客管理システムです。生命保険協会の業務品質評価基準をクリアした認定代理店Wizleapが「マネーキャリア」の運用で培ったノウハウが詰まっています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。



【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/