【HASHLE(ハッシュル)】バレンタイン限定・ミニワッフルセットを2月1日(日)から発売

荒井商事株式会社

荒井商事株式会社(本社：神奈川県平塚市 代表取締役社長：荒井亮三)が展開するベルギーワッフルとチョコレートドリンクのお店「HASHLE(ハッシュル)」では、見た目にも華やかな『バレンタインセット』を2026年2月1日(日)から販売開始いたします。

『バレンタインセット』

※写真はイメージです。セットに皿は含まれません。

■『バレンタインセット』について

ギフトにもぴったりな専用パッケージに、特別感のある「ミニワッフル＆デコ」２個がセットに。

２種のチョコレートコーティングに鮮やかなドライラズベリーをあしらったミニワッフルは、見た目の華やかさはもちろん、甘みと酸味のバランスが絶妙です。

また、シックな黒を基調としたジップ付きのパッケージは、上品な佇まいで贈り物にも最適。ご家族やご友人へのバレンタインギフトにはもちろん、ご自身へのちょっとしたご褒美としてもお楽しみいただけるセットとなっています。

「ちょうどいい」がうれしい、手のひらサイズの幸福感をお届けします。

■ セット商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68020/table/97_1_1914bef8fb0a06cbd7932656fe441ca8.jpg?v=202601231121 ]チョコ＆ラズベリー

『チョコ＆ラズベリー』

北海道産発酵バターを練り込んだ生地を焼き上げ、チョコレートでコーティングしました。仕上げに鮮やかなドライラズベリーで華やかに。甘みと酸味のバランスが絶妙です。

価格(税込)：150円

販売期間：2026年2月1日(日)～2月中旬(予定)

いちご＆ラズベリー

『いちご＆ラズベリー』

北海道産発酵バターを練り込んだ生地を焼き上げ、いちごチョコレートでコーティングしました。仕上げに鮮やかなドライラズベリーで華やかに。甘みと酸味のバランスが絶妙です。

価格(税込) ：150円

販売期間：2026年2月1日(日)～2月中旬(予定)

■「ミニワッフル」「ミニワッフル＆デコ」について

ハッシュルでは、「リエージュワッフル」をミニサイズにした「ミニワッフル」を2025年4月25日より、またミニワッフルにトッピングなどでデコレーションした「ミニワッフル＆デコ」を同年12月1日より、単品およびセットにて販売。

手軽さや見た目のかわいさもあり、訪問先への手土産やご家族との団らんシーンなど、販売開始以降大変ご好評をいただいております。

■HASHLE(ハッシュル)について

HASHLEは、2024年11月11日に神奈川県横浜市「ジョイナステラス 二俣川」に、11月25日に東京都世田谷区「二子玉川 東急フードショー」へオープンしたベルギーワッフルとチョコレートドリンクのお店です。“ベルギーで愛されているワッフルを日本でより多くの方にお届けしたい”という想いを込め、立ち上げました。ハッシュルでは、丸い形が特徴の「リエージュワッフル」の他に、日本では珍しい、生地の中に具材を包み込んで焼いた包餡タイプの「ハッシュルワッフル」をご用意。具材のごろっとした食感と素材の組み合わせが楽しい、新しいタイプのワッフルをお楽しみいただけます。また、リエージュワッフルをミニサイズにした「ミニワッフル」も販売中。

【販売店舗】

HASHLE ジョイナステラス 二俣川店

神奈川県横浜市旭区2-50-14 ジョイナステラス二俣川2階

営業時間 10:00～21:00

＜2024年11月11日(月) オープン＞

HASHLE ジョイナステラス 二子玉川店

東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ地下1階

営業時間 10:00～20:00

＜2024年11月25日(月) オープン＞

【HASHLE ブランドサイト】https://hashle-waffle.com/

【HASHLE Instagram】https://www.instagram.com/hashle_waffle/

【荒井商事 HP】https://www.arai-group.co.jp/