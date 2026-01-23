千羽ホールディングス株式会社

千羽ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区）は、仮想通貨詐欺をはじめとする各種詐欺被害の調査・分析サービス「千羽リサーチ」の公式サービスサイト（https://sb-research.ne.jp/）を公開いたしました。

千羽リサーチは、仮想通貨詐欺をはじめとする各種詐欺被害について、被害状況や資金の流れを整理・分析し、被害実態を可視化することに特化したサービスです。

近年、暗号資産（仮想通貨）を悪用した詐欺は年々巧妙化・多様化しており、被害者が被害の全体像を把握できないまま、不安や混乱を抱えるケースが増加しています。

一方で、詐欺被害を巡るサービスが増える中、誇張された表現や不透明な説明も少なくなく、被害者がどの情報を信頼すべきか判断しづらい状況も生まれています。

こうした背景を受け、千羽リサーチでは、調査・分析に特化した中立的な立場から、被害実態を正確に整理・可視化することの重要性を重視してきました。

「判断材料を提供する」サービスとしての強み

千羽リサーチの特徴は、返金や回収を前提とせず、「調査・分析」に軸を置いている点にあります。

取引履歴や送金情報などの事実情報の整理、被害発生の経緯や構造の分析、関係情報を時系列でまとめた調査資料の作成を通じて、被害の全体像を客観的に明らかにすることを重視しています。

特定の結果を前提とせず、事実に基づいた整理・分析を行うことで、被害者が冷静に次の判断を行うための情報提供を行っています。

千羽リサーチの調査資料は、被害者自身が関係機関や専門家へ相談する際の判断材料として活用されることを想定しています。

返金や法的対応を断定的に示すのではなく、「何が起きているのか」「どこに不明点があるのか」を明確にすることで、被害者が納得感をもって次の行動を選択できる状態をつくることを目指しています。

サービスサイトで発信する内容

今回公開したサービスサイトでは、千羽リサーチの提供するサービス内容や調査・分析の考え方、サポートの流れをわかりやすく紹介しています。

今後は、調査・分析を通じて得られた知見をもとに、注意喚起情報や詐欺被害の構造に関する情報発信も段階的に強化していく予定です。

今後の展望

千羽リサーチは、公式サービスサイトを情報発信の基盤として活用し、仮想通貨詐欺をはじめとする詐欺被害の抑止に貢献することを目指しています。

調査・分析に特化した中立的な立場から、正確な情報を継続的に発信することで、被害者だけでなく、社会全体が詐欺被害を正しく理解するための一助となることを目指してまいります。

会社概要

サービス名：千羽リサーチ

URL：https://sb-research.ne.jp/

サービス内容：仮想通貨詐欺を含む各種詐欺被害の実態調査・分析、調査資料の作成

運営会社：千羽ホールディングス株式会社

所在地：東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル8F