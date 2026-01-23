「アートネイチャー 札幌大通店」 1月23日（金）移転リニューアルオープン！

株式会社アートネイチャー

毛髪に関する総合サービスを提供する株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長：五十嵐祥剛）は、2026年1月23日（金）に「アートネイチャー 札幌大通店（札幌市中央区）」を移転リニューアルオープンいたします。

（店舗イメージ図）

以前と同じビルの3Fより新たに2Fへ移転し、リニューアルオープンした「アートネイチャー 札幌大通店」は、洗練されたシックなデザインで、より快適におくつろぎいただける居心地の良い空間へと生まれ変わりました。

店内では、より自然※な仕上がりを実現した男性向けウィッグ『レクア リアル』をはじめ、地肌も結び目も見せずに密度を5倍にし、まるで生えたように自然※に増やせる増毛商品『クリアマープ ファイブエックス』や育毛サービス、各種メンテナンスなど、きめ細かなサービスをご提供いたします。

今まで以上にご満足いただけるよう、お客様一人ひとりに寄り添い、スタッフ一同、さらなるサービス向上に努めてまいります。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

※自然とは、見た目と使用感のこと

■アートネイチャー 札幌大通店

〒060-0042

北海道札幌市中央区大通西7-2-13

札幌小学館ビル 2F

TEL：011-221-2323

定休日：年中無休

（但し年末年始は休業とします）

営業時間：月～金 AM10:00～PM6:30

土・日・祝 AM9:00～PM5:30

アクセス：地下鉄線大通駅より徒歩5分

■アートネイチャー 札幌大通店 店舗移転リニューアルキャンペーン

実施期間：2026年1月23日（金）～2026年3月22日（日）まで

・「マープ増毛体験（1,200本）」＋「BIOLUXE by Laips フェイスマスク」 をセットにした特別価格9,240円（税込）でご提供

※対象の増毛商品はクリアマープ 5Xのダブルタイプとなります。

※増毛体験は取り付けから、増毛部分のカット/セットまで含まれます。

※お1人様1回限り、初めて当社のサービスを受けられる男性のお客様に限ります。

※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

※お客様の頭髪の状態により、お受けできない場合がございます。

※店舗の予約状況によっては、一部体験が後日での対応となる場合がございます。

※詳しくは下記の専用フリーダイヤルまでお気軽にお問合せください。

『BIOLUXE（バイオリュクス） by Laips フェイスマスク』

iPS細胞培養上清液※をはじめとしたこだわりの保湿成分を配合し、肌に密着するバイオセルロースが肌の凹凸にぴったりフィットし潤いを与えます。

※ヒト（線維芽細胞／単核細胞）人工多能性細胞培養順化培養液（保湿成分）

・期間中ご来店いただいた方に店舗移転リニューアルを記念し、粗品をプレゼント

※お一人様1点限り、無くなり次第終了。

男性専用フリーダイヤル 0120-20-2323（受付時間 AM9：00～PM6：00）

https://www.artnature.co.jp/mens-artnature/

https://prtimes.jp/a/?f=d702-561-a9a5ff42d09a1c1ddce70e526531302a.pdf