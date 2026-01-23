フォーバル、京都信用金庫とビジネスマッチング契約締結

株式会社フォーバル

『「新しいあたりまえ」で、新しい世界を創るFORVAL』を理念に掲げ、ESG経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）集団」の株式会社フォーバル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中島 將典、以下「フォーバル」）は 、コミュニティ・バンク京信（法人名：京都信用金庫 本店：京都市下京区、理事長：榊󠄀田 隆之）とビジネスマッチング契約を締結いたしました。

本締結の背景と目的

京都府では、伝統産業や観光関連事業をはじめ、多くの中小企業が地域経済の中核を担っています。しかし近年、人材不足や物価高騰、取引構造の変化などにより、経営環境の不確実性が高まる中、事業環境の変化への対応や事業の継続・成長に課題を抱えています。こうした状況を踏まえ、フォーバルとコミュニティ・バンク京信は、京都を中心とした関西圏の中小企業に対し、両社が連携して経営支援を強化するため、ビジネスマッチング契約を締結しました。コミュニティ・バンク京信の顧客企業をフォーバルに紹介し、企業間のマッチングを推進することで、売上拡大を支援します。さらに、赤字からの脱却や経営改善に向けた施策を共同で展開し、地域企業の持続的成長を後押しします。

今後も、両社のネットワークとノウハウを最大限に活かし、中小企業の課題解決に取り組むことで、関西圏の経済活性化に貢献してまいります。

主な支援内容

本契約に基づき、コミュニティ・バンク京信はフォーバルが提供する以下の対象商品・サービスに関心を持つ顧客（対象顧客）をフォーバルに紹介する業務を行います。

フォーバルは、紹介された対象顧客に対し、課題の可視化から解決策の提案・実行支援までを一貫して行うことで、顧客企業の成長と業務改善を支援します。今後は、両社の連携を通じて、地域・業界を問わず多様な企業への取り組みをさらに広げてまいります。

・ESG経営の可視化伴走型支援によるコンサルティングサービス

コミュニティ・バンク京信について

法人名：京都信用金庫

本店所在地：京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町７番地

設立：1923年（大正12年）9月27日

店舗数：95店舗

URL：https://www.kyoto-shinkin.co.jp/

※「コミュニティ・バンク京信」は、京都信用金庫のブランドネームです。

株式会社フォーバルについて

ESG経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター(次世代経営コンサルタント)集団」であるフォーバル（資本金： 41億 50百万円、 【証券コード： 8275】）は、中小・小規模企業を対象に「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の 5分野に特化したコンサルティングサービスをコアビジネスとしています。

政府が掲げる4つの原動力「グリーン」「デジタル」「活力ある地方創り」「少子化対策」に則り、自治体・民間企業・教育機関・金融機関と連携しながら日本全国でDX・GX人材を育て、その人材が地元経済を活性化させるという好循環によって永続的な地方創生の実現を目指す「F-Japan」構想を推進するとともに、近年ますます注目される人的資本をはじめとしたESG経営の可視化伴走支援に取り組んでいます。

■会社概要

社名：株式会社フォーバル

代表：代表取締役社長 中島 將典

設立：1980年（昭和55年）9月18日

所在地：東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号 青山オーバルビル14階

※詳細はホームページ(https://www.forval.co.jp/?utm_source=pr20260123&utm_medium=pressrelease&utm_id=prtimes20260123)をご覧ください。