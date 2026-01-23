【2/17(火)開催】採用ミスマッチを防ぎ、活躍人材を見極める採用戦略。株式会社武蔵野×株式会社XAION DATAが共催ウェビナーを開催

株式会社XAION DATA

AIを活用した転職潜在層へのアプローチ支援を行う株式会社XAION DATA（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀）は、人事コンサルティングや適性検査事業を展開する株式会社武蔵野（本社：東京都小金井市、代表取締役社長：小山 昇）と共催で、無料オンラインセミナー「採用ミスマッチを防ぎ、活躍人材を見極める採用戦略」を2026年2月17日（火）に開催いたします。

お申し込みはこちら（無料） :https://lp.autohunt.jp/seminar/260217_musashino?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260217採用しても活躍前に離職してしまう。

採用のミスマッチに悩む企業は少なくありません。

特に中小企業や成長企業では、「採用できるか」より「すぐ活躍してもらえるか」が採用成果を大きく左右します。そのような中で、いま求められているのは、書類や面接の印象に頼らず、AIやデータで活躍人材を見極める採用です。

本セミナーでは、AIスカウトによる転職潜在層へのアプローチを強みとする「AUTOHUNT」と、人材適性の可視化を行う「マルコポーロ」が共催。実際の採用現場のリアルを交えながら、ミスマッチを防ぎ、活躍人材を見極めるための採用戦略を解説します。

このような方におすすめ

・採用に課題を感じている経営層・人事担当者

・採用の質を高めたい採用責任者

・ミスマッチ防止・早期離職に課題を感じている企業

登壇者情報

株式会社武蔵野

小嶺 淳

取締役

大学卒業後、2003年に株式会社武蔵野に入社。入社からわずか9ヶ月で課長に抜擢され、各事業部において新卒最高成績を収めるなど、数々の顕著な成果を上げる。新事業の立ち上げや、新商品・新サービスの開発を推進。2018年5月には、新規事業「Kimete事業」を立ち上げ、株式会社武蔵野で培われた採用ノウハウを、全国700社の中小企業に提供。著書に「すごい採用の教科書」（2024年8月発行）があり、採用の成功は内定や入社の数ではなく、入社後の定着と成長にあるという哲学を掲げ、企業の人事・組織開発に深く貢献している。

株式会社XAION DATA

金谷 優樹

CFO 兼 関西事業本部 本部長

2014年ゴールドマン・サックス証券に入社。投資銀行部門（IBD）でM&Aおよび資金調達の助言業務に従事。その後インベスコ・アセット・マネジメントに入社し、営業本部や運用本部など各部でのローテーションを経験したのちにリテール営業本部にて大手顧客を担当。2022年度に業界トップの成績を達成。2023年よりXAION DATAに参画。現在はCFO兼関西事業本部本部長として、経営・営業の両面を管掌。

