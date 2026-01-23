浮世絵の世界に没入！「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」開催決定！

テレビ愛知株式会社

広島テレビ放送株式会社（本社：広島市東区 代表取締役社長：今村司）と、株式会社シーズ・ライブ（本社：佐賀県三養基郡 代表取締役：渋谷征代加）、株式会社一旗（本社：名古屋市西区 代表取締役：東山武明）、テレビ愛知株式会社（名古屋市中区 代表取締役社長：藤井達郎）は、2026年夏（7月18日 ～ 9月6日）、浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアム「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」を、NTTクレドホール（基町クレド・パセーラ11階 広島市中区基町6-78）で開催いたします。本展ではテーマごとに分かれた９つの空間が訪れる人々を様々な没入体験に誘います。今後の詳細は追って情報解禁させていただきます。

「動き出す浮世絵展」とは

「動き出す浮世絵展」は、葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、立体映像空間で浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアムです。デジタル展示に加え、江戸時代に刷られた著名な浮世絵や復刻版の浮世絵も展示し、浮世絵の歴史や江戸の文化、浮世絵師たちについて解説します。

これまで、名古屋、イタリア・ミラノ、鹿児島、東京、福岡、台湾・台北、台湾・高雄で開催し、多くの方にご来場いただきました本展覧会は、クールジャパン官民連携プラットフォーム事務局（内閣府知的財産戦略推進事務局）が主催する「CJPFアワード2025」プロジェクト部門において優秀賞も受賞しています。時代を超えて世界を魅了し続ける浮世絵の傑作の数々がダイナミックに躍動する期間限定のイマーシブ（没入型）展覧会が、ついに広島で開幕します。「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」に、どうぞご期待ください。

【開催概要】

・名称：動き出す浮世絵展 HIROSHIMA

・会場：ＮＴＴクレドホール（基町クレド・パセーラ11階 広島市中区基町6-78）

・会期：2026年 7月18日（土）～ 9月6日（日） ※会期中無休 [開館日数51日間]

・主催：広島テレビ、シーズライブ、一旗、テレビ愛知

・協力：パナソニックコネクト、キャライノベイト、ヤマハ

・浮世絵アドバイザー：堀口茉純

・企画制作：一旗、テレビ愛知

・お問い合わせ：広島テレビイベントインフォメーションセンター

TEL：082-567-2500（平日 10:00～18:00）

・WEB/SNS

公式ホームページ https://www.ukiyoeimmersiveart.com/hiroshima

Facebook Ukiyoe Immersive Art

Instagram @ukiyoeimmersiveart https://www.instagram.com/ukiyoeimmersiveart/

※イベント内容の詳細やチケット販売情報については、追って情報解禁いたします。

【CJPFアワード2025 とは】

クールジャパン官民連携プラットフォーム(CJPF)事務局(内閣府 知的財産戦略推進事務局)主催事業。アフターコロナを迎え、クールジャパンを取り巻く環境は大きく変化しました。訪日外国人観光客は昨年 2,500 万人超まで回復、コンテンツ分野でもアニメやマンガを筆頭に、実写映画、音楽やドラマも世界各国で人気を博し、食やファッション、ビューティー等多岐に渡る分野が海外から注目をされ、経済を拡大しています。

昨年6月には「新たなクールジャパン戦略(※1)」も決定し、クールジャパン関連産業の更なる海外展開と日本ファンの拡大を目指すことが記されました。目標の達成に向けては、取り組みの量的・面的な拡大に加え、高い体験価値を提供する高付加価値化された質的な側面にも着目した取り組みを推進します。

※1:これまでの「クールジャパン戦略」で示した基本的なコンセプトやアプローチを踏まえつつ、中核であるコンテンツ産業に関する戦略も含め、クールジャパンを取り巻く環境の変化に対応した実効的なアクションプランベースで「新たなクールジャパン戦略」を策定。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/240604/gijisidai.html

https://www.cao.go.jp/cool_japan/aratana/aratana.html