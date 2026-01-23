毎スイング、力強く。パワーを、推進力へ。飛距離性能を追求したトータルパフォーマンス。新作ゴルフシューズ「ADIPOWER 26 SL」1月30日発売

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：萩尾孝平)は、「パワーと強さ」を象徴する新作ゴルフシューズ「ADIPOWER 26 SL (アディパワー26 スパイクレス)」を発表します。2015年2月に初登場し、2019年6月以来のアップデートとなる「ADIPOWER(R)」フランチャイズの新作を全国のアディダス公式オンラインストア(https://www.adidas.jp/golf)やアディダス 公式アプリ(https://www.adidas.jp/mobileapps)、一部アディダス直営店やアディダスゴルフ取扱店にて順次発売いたします。

ADIPOWER 26 SLの特徴は、その構造からスイング時に足元を力強くサポートしつつ、歩行時は快適性をもたらすトータルパフォーマンスです。精密に設計されたパワーバンドとBOA(R)フィットシステムの相乗効果で、インパクト時のパワーロスを徹底排除。ゴルフ初採用の「REPETITORミッドソール」による強烈な反発性能が、地面を跳ね返し、足元から飛距離向上をサポート。一方、歩行時はソフトなフィーリングをもたらしながらも、Boost(TM)クッショニングよりも軽量化を実現。シューズ内部のかかと部分には、枕のようなキャットタン・ヒールというパーツを設置することで快適性と、足との一体感を高めました。

そして、これらのより力強いスイングを可能にするテクノロジーによって、ADIPOWER 26 SLは一般社団法人日本プロドラコン協会より、飛距離向上をサポートするシューズとしてその性能が認定されました。

アディダスゴルフのグローバルフットウェアマネージャーのメイスン・デニスンはADIPOWER(R)について、「世界中のゴルファーたちは常に、コースで高いパフォーマンスを発揮するために様々なフットウェアの選択肢を求めています。アディダスゴルフはそのニーズに応えるため、幅広い価格帯で可能な限り最高のフットウェアを提供できるよう、チーム一丸となって努力を続けています。その中でもADIPOWER(R)は様々なゴルファーにパワフルなサポート力はもちろん、快適性といった重要な要素に焦点を当てながら、手頃な価格を実現したモデルです。今回、この大胆でスポーティなフランチャイズが再び登場することに私たちはとてもワクワクしていますし、ゴルファーの皆さんにもきっと喜んでいただけると確信しています。」と語っています。

テクノロジー

パワーバンドとBOA(R)フィットシステムで、パワフルなスイングを後押し

アッパーには、強靭なスイングを支える、防水マイクロファイバーレザーを採用。BOA(R)フィットシステムと中足部のパワーバンドとの相乗効果で、足元を両サイドから強力にロックし、アグレッシブなスイングで生み出されるパワーを地面に伝えます。BOA(R)フィットシステムはリリース時に自動的にバンドが開放され、着脱のし易さも実現しました。

極厚ヒールクッションで、ソフトな履き心地と快適なサポート力を実現

シューズ内部のかかと部分には、低反発素材がかかとの形状に柔軟にフィットするキャットタン・ヒールを採用。ソフトで厚みのある枕のような働きで、あらゆる動きに対応しズレを快適に防ぎます。通気性が高く足を優しく包み込むシュータンや、足首周りに高い安定感を持たせながら、ソフトな履き心地を実現しています。

ゴルフシューズ初搭載「REPETITORミッドソール」で、高い反発力と優れたクッション性を両立

ミッドソールには、ゴルフシューズでは初採用の「REPETITOR クッショニング」をフルレングスで搭載。BOOST(TM)クッショニングよりソフトで軽量、LIGHTSTRIKE PROクッショニングと同等のエナジーリターンを誇る高性能の素材です。ADIPOWER(R)のために開発された新しいアウトソールは、TPUとラバーのハイブリッド構造で、歩行時とスイング時で違う性能を発揮します。18ホール歩き続けても快適なクッション性と、少ない圧力でもしっかり地面をとらえるグリップ力、力強いスイングに必要な高い反発力や安定性といったゴルファーが求める多くのポイントをしっかりとおさえた、トータルパフォーマンスの高いシューズです。

スペック

ADIPOWER 26 SL BOA

アッパー：合成皮革 | ミッドソール：EVA(REPETITOR) | アウトソール：合成底

重量：360g (25.5cm) | ラスト：パフォーマンスワイドラスト(EEE相当) |

サイズ：24.5 - 31.5cm

ADIPOWER 26 SL

アッパー：天然皮革/合成皮革 | ミッドソール：EVA(REPETITOR) | アウトソール：合成底

重量：380g (25.5cm) | ラスト：パフォーマンスワイドラスト(EEE相当) |

サイズ：24.5 - 31.5cm

Women’s ADIPOWER 26 SL BOA

アッパー：合成皮革 | ミッドソール：EVA(REPETITOR) | アウトソール：合成底

重量：315g (23.5cm) | ラスト：ウィメンズパフォーマンスラスト(EE相当) |

サイズ：22.0 - 26.0cm

Women’s ADIPOWER 26 SL

アッパー：天然皮革/合成皮革 | ミッドソール：EVA(REPETITOR) | アウトソール：合成底

重量：335g (23.5cm) | ラスト：ウィメンズパフォーマンスラスト(EE相当) |

サイズ：22.0 - 26.0cm

取扱店舗

アディダス ブランドコアストア 銀座

アディダス アプリ https://www.adidas.jp/mobileapps

アディダス オンラインショップ https://www.adidas.jp/

- アディダス ゴルフ https://www.adidas.jp/golf- ゴルフ 関連商品 https://www.adidas.jp/ゴルフ(https://www.adidas.jp/%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95)- ゴルフ シューズ https://www.adidas.jp/シューズ・靴-ゴルフ(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95)- ゴルフ アパレル https://www.adidas.jp/ウェア・服-ゴルフ(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95)- ゴルフ アクセサリー https://www.adidas.jp/アクセサリー-ゴルフ(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95)

その他全国のアディダスお取り扱い店舗

一般のお客様からのお問い合わせ先

アディダスゴルフお客様窓口

TEL:03-6732-5461(土日祝除く、9:30～18:00）