「BAUM」SAKURA TREE ポップアップイベント 2/6-2/8開催

資生堂ジャパン株式会社

「樹木との共生」をテーマに掲げるスキン＆マインドブランド「BAUM(バウム)」（製造販売元：資生堂）は、2026年2月5日（木）に数量限定発売するオードトワレとハンドウォッシュ「サクラツリー」のローンチを記念したポップアップイベント、期間限定香りのギャラリー「Bloom Within-内なるつぼみを咲かせる-」を下北沢BONUS TRACKで開催いたします。

冬の厳しい寒さを超え、樹木の内側に蓄えてきたエネルギーを解放し、花を咲かせる「さくら」。その繊細な美しさが花開く背景にあるのは、樹木の内側に宿る類稀なる生命力です。蕾が解けていく瞬間、そのちからは目覚め、解き放たれます。ポップアップイベント、期間限定香りのギャラリーでは、来場者一人一人が、春先に咲くさくらの蕾が花開くように、香りとともに内なる蕾を存分に解放し、ポジティブな気持になれる体験を演出します。

下北沢の２つのギャラリー空間で開催される本イベントでは、人気作家・西加奈子さんと小川糸さんがBAUMサクラツリーの香りからインスピレーションを受けて書き下ろした掌編小説とエッセイを初公開いたします。

サクラツリーの香りを言葉で『視る』、アート的表現で『視る』コンテンツなど様々な角度からサクラツリーの香りをお楽しみいただけます。早春のさくらのエネルギーに満ちた空間での新製品２品のトライアルや、香りをお持ち帰りいただける「フレグランス オーナメント」づくりのワークショップもご用意しております。

早春の香りを纏い、ポジティブな気持ちとともに、人と街が有機的に結びつき新しい価値が生まれ続けていく下北沢 BONUS TRACKで一足はやい、春を実感してください。

＜概要＞

■開催日時：2026年2月6日(金) - 2月8日(日) 11:00-20:00

＊最終日2月8日は、17:30 最終入場 18:00クローズ

■会場：BONUS TRACK（GALLERY 1 & GALLERY 2）

本イベント会場はBONUS TRACKのGALLERY 1とGALLERY 2の2拠点で開催され、それぞれ異なるコンテンツをお楽しみいただけます。

■住所：

GALLERY 1：東京都世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 中央棟1F

GALLERY 2：東京都世田谷区北沢2-22-2・1

■入場：無料

＜ギャラリーコンテンツ＞

BONUS TRACK GALLERY 1

ギャラリー1は、さくらの樹木の香りを美しく表現した桜染のタペストリーが印象的な空間演出の中で、ハンドウォッシュやオードトワレを、香りのコンセプトやパッケージデザインに込められたストーリーとともに体験いただけます。香りの体験後は、ご自身の好きなモチーフや桜染の紐をセレクトしてつくる「フレグランス オーナメント」ワークショップをご用意。イベント後も１日中サクラツリーのウッディフローラルの香りを身に着けてお楽しみいただけます。また、イベント会場では新製品2品を販売いたします。購入特典として、商品は香りをまとった「フレグランス バッグ」に入れてお渡しいたします。

BONUS TRACK GALLERY 2

ギャラリー２は、さくらの樹木の香りを視覚でとらえるインスタレーションをご用意。早春のさくらを原料に今回のイベントのために染め上げた美しいタペストリーとともに『視る』のは、作家・西加奈子さんの掌編小説と、香りから感じられる言葉が綴られた作家・小川糸さんのエッセイ。

また、さくらの樹木のエネルギーに触れる、染色家・小室真以人さんと樹木医・中村雅俊さんのインタビューコンテンツも展示します。香りという目に見えない価値を、さくらの生命力を映し出したような染め物と言葉の力を通してお届けします。

＜作家について＞

Photography by 若木信吾

西加奈子

1977年、イラン・テヘラン生れ。エジプトのカイロ、大阪で育つ。2004年に『あおい』でデビュー。2007年『通天閣』で織田作之助賞、2013年『ふくわらい』で河合隼雄物語賞、2015年『サラバ』で直木賞、2024年『くもをさがす』で読売文学賞を受賞。ほか著書に『さくら』『漁港の肉子ちゃん』『ふる』『i』『夜が明ける』『わたしに会いたい』など。

Photography by 砺波周平

小川糸

作家。デビュー作『食堂かたつむり』が大ベストセラーとなり、11年にイタリアのバンカレッラ賞、13年にフランスのウジェニー・ブラジエ賞を受賞。その他の著書に、小説『ツバキ文具店』『キラキラ共和国』『椿ノ恋文』『ライオンのおやつ』『小鳥とリムジン』など多数。森での暮らしの日々を綴ったエッセイ『今夜はジビエ』『いとしきもの 森、山小屋、暮らしの道具』なども人気。

＜コラボレーターについて＞

小室真以人

1983年福岡県生まれ。東京藝術大学卒の染色家・デザイナー。2008年にブランド「マイトデザインワークス」を設立。化学染料を使わず、100%植物から抽出した色で染め上げる独自のスタイルを確立。東京・蔵前等を拠点に、伝統的な草木染めを現代の暮らしに提案し、自然の美しさを発信し続けている。

中村雅俊

1981年東京都生まれ。都市にある景観に対し、樹木学の知識を取り入れた植栽活動を行うグリーン・マネージメントチーム「トシ・ランドスケープ」主宰。公園や施設の緑地管理からプランニング、数百年の長寿木の診断も行う樹木医も務める。人と街が緑でつながる、心地の良いライフスタイルを提案している。

＜「サクラツリー」商品について＞

さくらの蕾がほころぶ瞬間の、樹木の息吹の香りからインスピレーションを受けたオードトワレとハンドウォッシュ。やわらかな緑が芽をだす早春の香りは、樹木のエネルギーの高まりにより、枝先の蕾が花開く瞬間のような、清らかで可憐なウッディフローラルの香り立ちと共に、気持ちを軽やかに満たしてくれます。

■香りの特徴

やさしい緑が浮かび上がる早春に、樹木のエネルギーが高まり枝先の蕾が花開くような、清らかで可憐なウッディフローラル。さくらの樹木がもつ清らかなエネルギーを感じさせる、落ち着きのある軽やかでドライなウッディをベースとして、早春の冷たく澄んだ空気に芽吹く爽やかなグリーン、柔らかな陽ざしに包まれ蕾が花開くような可憐なフローラルがトップからミドルに広がります。

■パッケージについて

一枚ずつ手染めをした「桜染」のテキスタイルを用いたケースデザインでは、少しずつ異なる色彩とグラデーションが、多様な「さくら色」を映し出し、柔らかな春の訪れを感じさせてくれます。

オードトワレのガラスボトルと、ハンドウォッシュのボトルには、すりガラス調のマットな質感をベースに、清らかさと繊細さを持ち合わせた、ほのかに色づく淡い花びらのような、さくら色を用いています。また、オードトワレの木製キャップには、温かみのある色合いが特徴の山桜材を採用しています。

■バウム オードトワレ サクラツリー

さくらの蕾がほころぶ瞬間の、樹木の息吹

オードトワレ、サクラツリー

自然由来指数 94.2%（水を含む）（ISO16128に基づき算出）

さくらの蕾がほころぶ瞬間の、樹木の息吹を感じる香り。

早春の澄んだ空気に花ひらく、フレッシュで温かみのあるエネルギーが、軽やかに心を満たします。落ち着きのある軽やかでドライなウッディをベースに、早春の冷たく澄んだ空気に芽吹く爽やかなグリーンと、柔らかな陽ざしに包まれ蕾が花開くような可憐なフローラルがトップからミドルに広がります。

■バウム アロマティック ハンドウォッシュ n

さくらの蕾がほころぶ瞬間の、樹木の息吹

アロマティック ハンドウォッシュ、サクラツリー

自然由来指数93.2% （水を含む）（ISO16128に基づき算出）

さくらの蕾がほころぶ瞬間の、樹木の息吹を感じる香りのきめ細かく、豊かな泡でみずみずしく洗い上げる、ハンドウォッシュ。

■BAUMについて

BAUMは「樹木との共生」をテーマに掲げ、2020年に誕生したスキン＆マインドブランドです。厳しい環境下において、悠久の時を生き、古来より人々に豊かな恵みを与え続けている樹木。私たちは、樹木の伸びやかで、美しく、偉大な存在から知恵を授かり、樹木由来成分に関する研究を重ね、森林浴のような心地よさを日々の生活にもたらすスキンケア、フレグランス、ハンド＆ボディケア製品を提供しています。

樹木の恵みを受け取るだけではなく、感謝し、樹木資源を未来につないでいくために、自然由来成分の活用、木材をアップサイクルしたパッケージ、ストアデザイン、国内２か所における「BAUMの森」への植樹を通じ、サステナブルで、心地よい循環の実現を目指しています。

公式サイト： www.baumjapan.com(https://www.baumjapan.com/baum/index.html)

公式Instagram： https://www.instagram.com/baum_global/(https://www.instagram.com/baum_global/)

【参考小売価格表】

- 製品名：バウム オードトワレ サクラツリー- 分類：オードトワレ- 品種数：1種- 容量：本体: 60mL- 税込価格：19,800円- 製品名：バウム アロマティック ハンドウォッシュn サクラツリー- 分類：ハンドソープ- 品種数：1種- 容量：本体: 300mL- 税込価格：4,400円