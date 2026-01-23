PREDUCTS：新型『Flo Monitor Arm』を販売開始。約15年ぶりのアップデート

PREDUCTS株式会社

REDUCTS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤剛、以下PREDUCTS）は、ハーマンミラーが展開する新型『Flo Monitor Arm』を、2026年1月22日より販売開始しました。

商品ページ：https://preducts.jp/products/flo-monitor-arm

先代の発売から約15年ぶりの新型モデル。数々のデザイン賞を受賞してきた優れたプロダクトデザインをより洗練させながら、曲面モニターをはじめとする現代のデスク環境に合わせてアップデート。湾曲率1000R、最大34インチのウルトラワイドモニターまでサポートします。

新型Flo Monitor Armについて

新型Flo Monitor Arm (Black)

『Flo Monitor Arm』は、MillerKnollグループのITアクセサリ・オフィス家具メーカー「Colebrook Bosson Saunders」によるプロダクトです。初代のモデルが発表されたのは2011年。

4つの特許を取得したFlo Spring TechnologyとヘッドのDリング構造によって、広い可動域を持ちつつも、非常に軽やかな操作性を実現しました。

同時に、これら高度な技術を優れたデザインでまとめ上げており、Red Dot Design Award、National Ergonomics Conference and Exposition, Best of NeoConなど数々のデザイン賞も受賞しています。

新型Flo Monitor Arm (White)

本モデルは、それから約15年の時を経て生み出された後継機種です。

新規設計の「Floデュアルレートスプリングテクノロジー」や「ダイヤモンドDリング」を搭載。曲面モニターをはじめとする、より幅広いモニターに対応しつつ、細やかな調整にも対応しました。耐荷重は2～7kg、対応曲率はフラットから1000Rです。

ダイヤモンドDリング

ケーブルマネジメント機構もアップデートされており、ケーブルクレードル、内蔵型ミドルクリップ、取り外し可能なサイドパネルによって、よりスマートかつ、従来より多くのケーブルをシンプルに配線が可能です。

ケーブルマネジメント機構モニターを縦方向にも設置可能多様な角度にも対応

商品の詳しい解説は当社JOURNALにも掲載しております。あわせてご覧ください。

PREDUCTS JOURNAL：https://preducts.jp/blogs/journal/featured-flo-monitor-arm-2

