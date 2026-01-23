シリーズ累計販売枚数31万枚を突破！本のエコバッグ「本袋（大）」新柄4種類を1月23日（金）より発売！

日本出版販売株式会社※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

(C) 臼井儀人／双葉社 (C) 龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会 (C) 緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、コミック・絵本・小説・雑誌等、魅力あるコンテンツを通じて、出版業界として取り組むべきエコ活動を企画・支援する「ONE ECO PROJECT」の活動の一環として、本のエコバッグ「本袋」「本袋（大）」を全国の賛同書店にて販売しています。

今回新たに、「本袋（大）」の新柄4種を、2026年1月23日（金）より販売開始します。

「本袋（大）」は、出版業界ならではのコンテンツやキャラクターをデザインしたエコバッグです。A4がすっぽり入る大きめのサイズで、裏面にはポケットが2つ付いており、本を入れるだけでなく、さまざまな用途にお使いいただけます。また、商品からタグまで石油由来のものは一切使用せず、売上金の一部は環境保全団体OWSへ寄付いたします。

今後も「ONE ECO PROJECT」では、“書店からはじまるエコ活動”をコンセプトに、さまざまなエコに関する取り組みを、書店店頭から発信していきます。

■商品概要

・発売日：2026年1月23日（金）

・商品デザイン：写真左から

クレヨンしんちゃん／臼井儀人（双葉社）

TVアニメ『ダンダダン』／龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会

鳥獣戯画

TVアニメ 夏目友人帳／緑川ゆき（白泉社）

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

(C) 臼井儀人／双葉社 (C) 龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会(C) 緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会

・取扱店舗：ONE ECO PROJECT 賛同書店

https://hon-hikidashi.jp/goods/100358/

※販売開始時期は店舗により異なります。

・商品仕様：ポケット2つがついたコットン100％のトートバッグ

W320mm×H370mm（持ち手含まない）持ち手長さ540mm

・価格：825円（税込）

・寄付情報：売上の一部を、特定非営利活動法人OWS（※）に寄付いたします。

※海をとりまく自然とそこにすむ生きものたちを通して、「自然に親しむ、自然を学ぶ、

自然の大切さを伝える」活動を推進する東京都認証 特定非営利活動法人

・これまでに販売されたコンテンツの一覧はこちら：https://oneeco.jp/post/776

＜ONE ECO PROJECTとは＞

「ONE ECO PROJECT」は、“楽しみながら行うエコ活動こそが持続可能なものである”との考えから、出版業界の財産ともいえるコンテンツやキャラクターの魅力を通して、生活者にとってエコ活動が身近なものになり、活動への理解を深め、参画を促すことを目的としています。

今後も「ONE ECO PROJECT」公式サイトでは、様々な情報を配信してまいります。

公式サイト：https://oneeco.jp/

＜ONE ECO PROJECTのプロダクト（一部）＞

＜ONE ECO PROJECT累計寄付額＞

2022年4月から2026年1月までの累計寄付額は934,826円となっています。

＜ONE ECO PROJECT賛同書店法人＞ ※五十音順・敬称略（1月23日時点）

株式会社いまじん白揚／NICリテールズ株式会社／株式会社エヌ・ビー・シー／

株式会社金澤文苑堂／カルチュア・エクスペリエンス株式会社／株式会社紀伊國屋書店／

株式会社金港堂／株式会社啓文社／株式会社啓文社エンタープライズ／株式会社さわや書店／

株式会社三省堂書店／株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット／

株式会社蔦屋書店／東和観光開発株式会社／有限会社ときわ書房／有限会社長倉書店／

株式会社成田本店／株式会社西沢書店／株式会社ヒーロー／株式会社フタバ図書／

株式会社文教堂／株式会社文明堂書店／株式会社ホットマン／株式会社マルカン／

株式会社丸善ジュンク堂書店／株式会社Misumi／株式会社みちのくジャパン／株式会社谷島屋／

株式会社有隣堂／株式会社リラィアブル

■「ONE ECO PROJECT」に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 文具雑貨事業部 担当：石井

E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp