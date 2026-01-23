【祝！アニメ開始】『拷問バイトくんの日常』アパレルグッズの復刻販売が決定！
(C)次見やをら／白泉社
2026年1月からのTVアニメ『拷問バイトくんの日常』放送開始を記念して、過去に限定販売された原作グッズの復刻が決定しました。セロ・シウ・ミケ・ヒューたちが働く、拷問会社スピリタスのTシャツとスニーカーを期間限定で受注販売します。
Tシャツ・スニーカーと『拷問バイトくんの日常』単行本のセットを期間限定で再販売！！
本日1月23日から3月29日までの期間中にヤングアニマルWebストアでご注文いただいた方に、グッズとコミックス第1巻または全巻のセットをお届けいたします。アニメから『拷問バイトくんの日常』に興味を持たれた方にもおすすめです。
なお、復刻するスニーカーはアニメED映像にも登場しています。原作から生まれたグッズが、アニメともリンクする様子をお楽しみください。
アニメ『拷問バイトくんの日常』ED映像
復刻グッズセット
1. スピリタス社ロゴ入りスニーカー＋単行本セット（1巻／全巻）
価格：（1巻セット）：\14,850円（税込）／（全巻セット）：\19,360円（税込）
アニメED映像に登場している、スピリタス社ロゴ入りハイカットスニーカーです。さりげないあしらいが、日常使いにぴったり。サイズは、S（23cm相当）/M（24cm相当）/L（25cm相当）の3サイズ展開です。
本商品の制作決定後には、原作にてセロ・シウ・ミケ・ヒューが同じスニーカーを着用したイラストも描き下ろされました。
原作描き下ろしイラスト
2. スピリタス刺繍Tシャツ＋単行本セット（1巻／全巻）
価格：（1巻セット）：\6,600円（税込）／（全巻セット）：\11,110円（税込）
スピリタス社のユニフォームともいえる「バイト着Tシャツ」を、現実のアイテムとして商品化しました。本商品は、原作の扉絵イラストでセロが着用しているTシャツを再現したものです。
過去の販売時にも大好評を博した、ロゴ刺繍にこだわったTシャツとなっています。
原作11話扉絵イラスト
3. コンプリートセット
価格：（1巻セット）：\6,600円（税込）／（全巻セット）：\11,110円（税込）
スニーカーとTシャツ、単行本がコンプリートされたセットもご用意しました。
受注期間
2026年1月23日（金）～3月29日（日）
販売場所
ヤングアニマルWebストアの限定販売
https://store.younganimal.com/pages/goumon-baito-kun-re-2601
【ご注意】
● 本商品は受注生産限定です。受注期間終了後の販売は予定しておりません。
● 商品の発送は2026年4月末頃を予定しております。
『拷問バイトくんの日常』について
殺しや拷問がひとつの“お仕事”として成り立っている世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。新人バイトのミケとヒューも加わり、ゆかいな拷問ライフは続く！ SNSで大人気＆同人版が即完売の超話題作が連載化！アナタの性癖に刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ！2026年1月からアニメも放映中。
公式アカウント 作品公式 X（Twitter）： @GOUMON_BAITO(https://x.com/goumon_baito)
次見やをらX（Twitter）： @Cuenta__Atras(https://x.com/cuenta__atras)
アニメ公式X（Twitter）：@goumonbt_anime(https://x.com/goumonbt_anime)
『拷問バイトくんの日常』１～６巻好評発売中
『拷問バイトくんの日常 1』（次見やをら／著 白泉社）書影
拷問バイトくんの日常 1
■著者名： 次見やをら
■ISBNコード：9784592165323
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：759円（本体690円＋税10%）
■発売日：2023.4.28
Twitter・pixivで話題騒然＆同人版が即完売のブラックコメディがついに単行本化！ここは殺しや拷問が合法化された世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。そこに新人バイトのミケとヒューも加わって――？アットホームでゆる～い職場と、エグい拷問のギャップに中毒者続出！
アナタの性癖にぶっ刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ★