【祝！アニメ開始】『拷問バイトくんの日常』アパレルグッズの復刻販売が決定！

2026年1月からのTVアニメ『拷問バイトくんの日常』放送開始を記念して、過去に限定販売された原作グッズの復刻が決定しました。セロ・シウ・ミケ・ヒューたちが働く、拷問会社スピリタスのTシャツとスニーカーを期間限定で受注販売します。

Tシャツ・スニーカーと『拷問バイトくんの日常』単行本のセットを期間限定で再販売！！

本日1月23日から3月29日までの期間中にヤングアニマルWebストアでご注文いただいた方に、グッズとコミックス第1巻または全巻のセットをお届けいたします。アニメから『拷問バイトくんの日常』に興味を持たれた方にもおすすめです。

なお、復刻するスニーカーはアニメED映像にも登場しています。原作から生まれたグッズが、アニメともリンクする様子をお楽しみください。

復刻グッズセット

1. スピリタス社ロゴ入りスニーカー＋単行本セット（1巻／全巻）

価格：（1巻セット）：\14,850円（税込）／（全巻セット）：\19,360円（税込）

アニメED映像に登場している、スピリタス社ロゴ入りハイカットスニーカーです。さりげないあしらいが、日常使いにぴったり。サイズは、S（23cm相当）/M（24cm相当）/L（25cm相当）の3サイズ展開です。

本商品の制作決定後には、原作にてセロ・シウ・ミケ・ヒューが同じスニーカーを着用したイラストも描き下ろされました。

原作描き下ろしイラスト

2. スピリタス刺繍Tシャツ＋単行本セット（1巻／全巻）

価格：（1巻セット）：\6,600円（税込）／（全巻セット）：\11,110円（税込）

スピリタス社のユニフォームともいえる「バイト着Tシャツ」を、現実のアイテムとして商品化しました。本商品は、原作の扉絵イラストでセロが着用しているTシャツを再現したものです。

過去の販売時にも大好評を博した、ロゴ刺繍にこだわったTシャツとなっています。

原作11話扉絵イラスト

3. コンプリートセット

価格：（1巻セット）：\6,600円（税込）／（全巻セット）：\11,110円（税込）

スニーカーとTシャツ、単行本がコンプリートされたセットもご用意しました。

受注期間

2026年1月23日（金）～3月29日（日）

販売場所

ヤングアニマルWebストアの限定販売

https://store.younganimal.com/pages/goumon-baito-kun-re-2601

【ご注意】

● 本商品は受注生産限定です。受注期間終了後の販売は予定しておりません。

● 商品の発送は2026年4月末頃を予定しております。

『拷問バイトくんの日常』について

殺しや拷問がひとつの“お仕事”として成り立っている世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。新人バイトのミケとヒューも加わり、ゆかいな拷問ライフは続く！ SNSで大人気＆同人版が即完売の超話題作が連載化！アナタの性癖に刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ！2026年1月からアニメも放映中。

公式アカウント 作品公式 X（Twitter）： @GOUMON_BAITO(https://x.com/goumon_baito)

次見やをらX（Twitter）： @Cuenta__Atras(https://x.com/cuenta__atras)

アニメ公式X（Twitter）：@goumonbt_anime(https://x.com/goumonbt_anime)

『拷問バイトくんの日常』１～６巻好評発売中

『拷問バイトくんの日常 1』（次見やをら／著 白泉社）書影拷問バイトくんの日常 1

■著者名： 次見やをら

■ISBNコード：9784592165323

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2023.4.28

Twitter・pixivで話題騒然＆同人版が即完売のブラックコメディがついに単行本化！ここは殺しや拷問が合法化された世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。そこに新人バイトのミケとヒューも加わって――？アットホームでゆる～い職場と、エグい拷問のギャップに中毒者続出！

アナタの性癖にぶっ刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ★