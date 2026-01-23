サポーターズ、国内最大級の学生エンジニア育成プログラム「技育（GEEK）プロジェクト2026」の協賛企業募集を開始

株式会社サポーターズ

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、国内最大級のエンジニア学生のデータベースを持つ株式会社サポーターズ(東京都港区、代表取締役：楓 博光、以下「サポーターズ」)は、学年不問のエンジニアキャリア育成プログラム「技育（GEEK）プロジェクト 2026」の協賛企業の募集を開始しました。

本年度は、技育プロジェクトの目玉の一つである国内最大級の学生向けテックカンファレンス「技育祭（ぎいくさい）」を、従来のオンライン・東京開催に加え、新たに関西・東海・九州の地方3地域でも開催いたします。これにより、地域を問わず才能ある若手エンジニアの育成を加速させるとともに、企業の採用候補者の裾野をさらに広げ、早期の認知度向上に寄与します。

▼技育プロジェクトについて

https://biz.supporterz.jp/product/geek-project(https://biz.supporterz.jp/product/geek-project)

背景：エンジニアの「ものづくり」を支援し、日本の未来を変える

昨今、生成AIの急速な普及により、IT人材に求められるスキルは高度化・多様化しています。一方で、2030年には約80万人のIT人材が不足すると予測されています。この課題に対し「技育プロジェクト」は、学生というキャリア初期段階から「ものづくり」の機会を提供し、継続的な成長を支援することで、未来を担うエンジニア人材を育成することを目指してきました。本年度は、この育成の輪をさらに全国へ広げるべく、「技育祭」を地方でも開催することで地域格差のないエンジニア育成環境を構築し、日本の国際競争力の向上に貢献します。

「技育プロジェクト 2026」協賛企業の3つメリット

1. 「技育祭」初の地方3都市開催。全国の次世代の才能と直接繋がる

これまでのオンライン・東京開催に加え、新たに関西・東海・九州でも開催いたします。各地域の学生エンジニアがリアルに集まる場を創出し、地元の学生との直接対話や、地方における採用ブランディングの強化を支援します。

2. 年間150回以上のイベントを通じ、学生との深い相互理解を構築

ハッカソン、ピッチコンテスト、交流会など年間を通じて150回以上のイベントを開催し、学生と何度も顔を合わせる継続的な接点を提供します。単発のイベントでは得られない、学生の成長過程に寄り添った深いコミュニケーションが可能です。

3. 日本最大級、延べ5.2万人の学生コミュニティ。幅広い層のエンジニア学生へ一括アプローチ

全国の技術に意欲的な学生が集まるプラットフォームとして、2020年の開始以来、参加者は右肩上がりに増加しています。高い技術力を持つ層はもちろん、これから開発を始める成長意欲の高い層まで、幅広いエンジニア候補生へのアプローチいただけます。

4つの主要プログラム

テックカンファレンス「技育祭（ぎいくさい）」

国内最大規模のエンジニア学生向けテックカンファレンスです。年2回（春・秋）の実施から、本年度より年5回開催へと拡充いたしました。過去には、歴代デジタル大臣の河野太郎氏、元2ちゃんねる管理人のひろゆき氏、メディアアーティストの落合陽一氏など、業界のキーマンがゲストとして講演しています。

＜過去開催の様子はこちら＞

https://note.supporterz.jp/n/ncb5250cde83a

ピッチコンテスト「技育展（ぎいくてん）」

エンジニア学生が自ら開発したIT技術を用いた作品をプレゼンテーションします。それらを日本を代表する技術者たちが審査し、その頂点を決めます。技育プロジェクトの中でも、技術力の極めて高い学生が一堂に会するイベントです。

＜過去開催の様子はこちら＞

https://note.supporterz.jp/n/n64ddd0708b48

交流会「技育博（ぎいくはく）」

制作物を持つチーム・個人が全国から集い、学生同士や企業と学生の間で交流を行うイベントです。企業は、開発に積極的に取り組んでいるサークルや学生団体、個人と直接出会うことができます。

スキルアップ支援プラットフォーム「技育CAMP（ぎいくキャンプ）」

ハッカソン・技術勉強会を通年で100回以上開催しています。メンターや支援企業が技術的な支援を行い、参加者のアウトプット及び継続開発の支援を実施します。

▼技育プロジェクトについて

https://biz.supporterz.jp/product/geek-project

▼技育プロジェクトに関するお問合せ・資料請求はこちら

https://biz.supporterz.jp/product/geek-project/documentrequest

「技育プロジェクト」メディア出演

日本が直面するデジタル人材不足という課題に対し、企業はどう向き合うべきか。本プロジェクトの背景にある想いと、AI時代のエンジニアに求められる本質的なスキルについて、サイバーエージェント社を交えた対談動画を公開しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tbNqpq74BOc ]

サポーターズについて

株式会社サポーターズは「カッコイイオトナを増やす」というビジョンのもと、株式会社VOYAGE GROUP(現：CARTA HOLDINGS)の子会社として2012年4月に設立されました。

エンジニア職の新卒採用支援としては、約1000社の新卒エンジニア採用支援、約7万人の学生エンジニアのキャリア支援を行ってまいりました。日本最大規模のエンジニア学生の登録数を誇り、年間200回以上のイベントを実施しています。

会社概要

