コー・イノベーション大学、一般選抜入試の出願受付を開始

2026年4月に開学するCo-Innovation University（学長候補：宮田裕章 以下、CoIU）は地域共創をテーマに、理論・対話・実践を往還しながら、多様な人々と協力して価値を生み出す「共創」の学びを展開します。

このたび、大学運営者である学校法人CoIU（岐阜県飛騨市、理事長：井上博成）は、2026年入学者を対象とした一般選抜入試の出願受付を、2026年1月15日より開始しました。

CoIUは、あらかじめ決められた将来像や、ひとつの正解を前提にするのではなく、地域や社会の現場に身を置きながら、学生一人ひとりが問いを立て、多様な人との対話や実践を通して、その問いを深めていくことを大切にしています。

◯ 問いの途中にいる学生へ。可能性に変える一般選抜入試

CoIUでは、一般選抜入試を通して、「これから何をしたいのか、まだ言葉にできていない学生」と出会いたいと考えています。

高校までの環境や情報の差、進路選択のタイミングによって、やりたいことが明確でないまま進学を迎える学生も多く、CoIUでは、そうした状態を学びの出発点として受け止めています。

一般選抜入試は、学力試験を真剣に積み重ねてきたからこそ生まれる「この先、何を学ぶべきか」という問いに向き合う入試です。

居住地やこれまで歩んできた学びの背景に左右されることなく、「この大学で学びたい」という思いを持つ学生に、広く門戸を開いています。

◯ 入学決定1期生が出演するCMを公開-2本のCMが描く、2つの学生像 ―

一般選抜入試の出願開始にあわせて、CoIUでは、総合型選抜で合格した学生本人が出演する大学CMを制作・公開しました。

本CMは、大学側が教育内容を説明するのではなく、実際にCoIUを進学先として選んだ学生が、自身の言葉で進路選択の理由を語る構成となっています。

CMは2本構成で、それぞれ異なる背景を持つ学生の姿を描いています。

これらのCMを通じてCoIUが伝えたいのは、「進路が完全に決まっていなくてもいい」「問いを持ったまま、一歩踏み出していい」というメッセージです。

【CoIUへの想い｜AI×地域で「自分の生き方」を探究したい】[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=d0nhgeKscTE ]

大阪府出身の学生が出演。

AI技術に関心を持ちながら、「AIは誰のためにあるのか」という問いを抱え、答えを一つに定めきれないまま進路を考えていました。問いを持ったまま学びを始め、地域での実践を通して考えを深めていけるCoIUの学びに出会い、進学を決めた背景を語っています。

【CoIUへの想い｜「好き」×実践力で、地域から日本を元気にしたい】[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=JAoDmYbQPdc ]

滋賀県出身の学生が出演。

地域での暮らしや人との関わりの中で、自身の関心や「好き」を深めていきたいという思いから、CoIUを選択しました。地域に入り込み、実践を重ねながら学ぶという教育の特徴を、等身大の言葉で表現しています。

◯CoIUを選んだ学生の声 ―答えの途中にある、進路の理由―

ー「本当にやりたいこと」を問い直せる環境に出会って ー

「高校時代に専門分野を学ぶ中で「本当に自分は何をしたいのか」と立ち止まりました。CoIUのオープンキャンパスで、問いを持ち自ら行動する人たちと出会い、この環境なら熱意を持って挑戦できると感じました。理論と実践を往還し、地域の中で学びながら、自分なりの問いを形にしていきたいと思います」

ー 地域に入ってこそ見える課題がある ー

「社会課題に取り組む中で、現場にある課題の複雑さを実感し、机上の学びだけでは足りないと感じてきました。CoIUは、地域そのものをフィールドに、問いを立て、実践し、社会に実装していく学びができる大学です。飛騨高山という地域で人や産業と向き合いながら、自分の関心分野を深め、共創によって課題解決に挑みたいと考えています」

ー 支えられながら挑戦し、主体性を磨く4年間 ー

「文理の枠を超えて学びを統合でき、地域と連携して実践的に学べる環境が整っている点に魅力を感じました。高校の地域共創科でコーディネーターの方に支えられ、自分の考えを整理し次の行動へとつなげる大切さを学んだ経験から、CoIUは学生の挑戦を支えながら自らも成長できる大学だと確信しています。ボンディングシップを通じて、地域に長期的に関わりながら主体性を磨きたいと考えています」

※合格者の声は一部抜粋。今後追加予定。

◯ 一般選抜入試 実施概要

2026年入学者を対象とした一般選抜入試では、全国７会場で試験を実施し、居住地にかかわらず挑戦しやすい入試制度を整えています。

＜実施概要＞

◯ これから進路を考える学生へ ―問いを持ったまま、次の一歩をー

CoIUが目指すのは、完成された人材を集めることではなく、問いを持ち続け、学びながら成長していく人と共に大学をつくっていくことです。

一般選抜入試は、そのための大切な入口の一つです。

進路に迷いがあるからこそ生まれる問いを、大切にしながら学びたい学生との出会いを、CoIUは待っています。

■Co-Innovation University（略称 CoIU）について（https://coiu.jp/(https://coiu.jp/)）

学校法人CoIUが運営するCo-Innovation University（CoIU）は「問いを立てる力」と「共創力」を育む4年制大学です。地域での実践、多様な理論・対話を行き来する学びを通じて、学生・教職員・社会人がともに地域課題に挑みます。拠点は岐阜県飛騨市。全国にサテライトキャンパスを展開し、世代や立場を越えて学び合う“新しい大学のかたち”を目指しています。

◯開 設 ：2026年4月

◯学部学科 ：共創学部地域共創学科

◯入学定員 ：120名

