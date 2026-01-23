＜東京都 板橋区＞「保険見直し本舗 イオン板橋ショッピングセンター店」が2026年1月26日 月曜日オープン。

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループ CEO：臼井 朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山 拓馬）において、2026 年 1 月 26 日(月)に「保険見直し本舗 イオン板橋ショッピングセンター店」をオープンいたします。

保険見直し本舗 イオン板橋ショッピングセンター店 店舗イメージ◆「保険見直し本舗 イオン板橋ショッピングセンター店」のコンセプト

この度、保険見直し本舗が新たに店舗をオープンするイオン板橋ショッピングセンターは、東京都板橋区西部に位置する徳丸エリアの商業施設です。最寄り駅である東武東上線「東武練馬駅」北口から施設へは、徒歩で約2分とアクセス良好であるため、お仕事帰りや、お出掛けのついでにも気軽に立ち寄りやすい立地です。

また、同施設は昨年の秋より7年ぶりの大規模リニューアルを行っており、当店はその第二弾のタイミングでの出店となりました。ファミリー向けの設備等、新たなテナントのオープンにより地域の皆さまの期待が高まる中、保険見直し本舗もお客さまの暮らしを支える一助となれますよう、尽力してまいります。

◆店舗所属アドバイザー 大石 航星 より

保険は人生の中でも大きなお買い物であり、長いおつきあいになる重要な選択です。

だからこそ、お客さまに安心して頼っていただけるような担当者を目指して活動しています。

保険商品の難しい部分もかみ砕いてわかりやすくお伝えいたしますので、どんな些細な疑問でも気兼ねなくご質問ください。

お近くのカフェやご自宅へのご訪問、オンラインでもご相談いただけます。お客さまのご都合に合わせた方法でサポートいたします。

お客さまのご来店を心よりお待ちしております。

◆オープニングキャンペーン

当店のオープンを記念して、ラッキーナンバー抽選会を開催いたします。

館内や保険見直し本舗の店頭で、ナンバー抽選会チラシをお配りいたします。保険見直し本舗の店頭ポスターにチラシ記載のナンバーがあったら、プチギフト（日用品・おもちゃ）をプレゼント！お気軽にご参加ください。

開催場所：イオン板橋ショッピングセンター4F 保険見直し本舗店頭

開催日時： 2026年1月26日(月)、1月31日(土) 各日11:00～16:00

※ご参加にあたり簡単なアンケート、当社サービス案内を行います

※イベントへのご参加は１世帯１回限りとさせていただきます

※未成年の方は保護者同伴に限ります

※景品が無くなり次第終了となる可能性がございます

◆店舗詳細

住所：〒175-0083 東京都板橋区徳丸2丁目6-1 イオン板橋ショッピングセンター4F

営業時間：9：00～21：00

定休日：施設に準ずる

アクセス：電車… 東武東上線「東武練馬駅」（北口）より徒歩約2分

電話番号：03-6915-7881

URL：https://www.hokepon.com/consult_booth/kanto/tokyo/itabashi-ku/38248/

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、40社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊かさをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2022年5月18日

資本金： 5,000万円

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

資本金： １億円

事業内容： 保険代理事業（保険代理店「保険見直し本舗」のショップ運営）、銀行代理事業等

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/