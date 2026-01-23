T.Y.HARBOR Brewery × 深川ワイナリー東京　コラボビール発売！

株式会社スイミージャパン

東京下町のワイン醸造所・深川ワイナリー東京（株式会社スイミージャパン 代表取締役社長 中本 徹 所在地：東京都江東区）は、クラフトビールブルワリー「T.Y.HARBOR Brewery」とのコラボレーションによるクラフトビールを発売いたします。

本商品は、ワイン醸造の過程で通常は廃棄されてしまうブドウの搾りかすをビール醸造に活用した、サステナブルな取り組みから生まれました。

ワインの醸造工程で用いられる「マセラシオン」の手法を参考に、甲州ブドウの果皮を麦汁に浸漬し、ブドウ果皮由来の自然酵母とセゾン酵母による共発酵を行っています。

甲州ワインを思わせる上品で爽やかな果実のニュアンスに、セゾン酵母由来のスパイシーなエステルが重なり、軽やかで奥行きのある味わいに仕上がりました。

深川ワイナリー東京醸造人の宮田もお手伝いをさせていただきました。

【販売情報】

商品形態：瓶（330ml）

販売場所：深川ワイナリー店内

渋谷ワイナリー

大阪エアポートワイナリー

※順次発売予定、数量限定のためなくなり次第終了

また、2026年1月4日より、T.Y.HARBOR Brewery 系列店 「CICADA」 にて提供を開始いたします。

CICADAサイト https://share.google/oGYdy1UmlvFHTsy1z

天王洲地域のランドマーク左：醸造責任者 阿部和永氏 右：コラボビールの醸造担当 大谷翼氏

さらに、リリースを記念してイベントを２か所で開催します。

１.BOUCHERIE GOKITA TOKYO

リリースを記念し、深川ワイナリーともご縁のあるブーシェリーゴキタトウキョウ様にてリリースイベントを開催いたします。

T.Y.HARBOR Brewery醸造担当の大谷様をお招きし、開発の背景や、甲州ぶどうの搾りかすを用いた仕込の工夫、味わいの設計などお話頂く予定です。

また本ビールの味わいをよりお楽しみ頂けるよう、料理とのペアリングもご用意しております。

皆様のお越しを心よりお待ちしております！

【日時】2026年2月8日(日)

18:00開場／18:30開始（予約制）

【価格】11,000（税・サ込）

【開催場所】BOUCHERIE GOKITA TOKYO

東京都世田谷区代田5-35-25 ダノイ下北沢(下北沢駅徒歩3分)

【ご予約方法】

ブーシェリーゴキタトウキョウ様のインスタグラムDM

https://www.instagram.com/boucherie_tokyo/

または、お電話にてお願いいたします。(080-9706-4126)

２.深川ワイナリー東京

リリースを記念し、T.Y.HARBOR Breweryの醸造担当・大谷氏をお招きしたリリースパーティーを開催します。

深川ワイナリー醸造の甲州ワイン2種の飲み比べとコラボレーションビール1杯、とおつまみ付き。

立食形式で、気軽にお楽しみいただける内容です。

【日時】2026年2月21日(土) 予約制

１.14:00～15:30

２.16:00～17:30

【価格】3,000円（追加ドリンクはバイオーダー）

【開催場所】深川ワイナリー東京

東京都江東区古石場1-4-10高畠ビル1F

【ご予約方法】

下記フォームより承ります。

https://forms.gle/kMNZ7ocVJ78fWT6Z6

詳細は深川ワイナリー公式インスタグラムをご確認ください。

深川ワイナリー東京

東京都江東区古石場1-4-10高畠ビル1F

03-5809-8058

http://fukagawine.tokyo