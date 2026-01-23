SUSHI TOP MARKETING、琉球朝日放送株式会社の新番組「しまのうた」にNFT配布技術を提供

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 CEO:徳永 大輔、以下 「当社」)は、琉球朝日放送株式会社(本社:沖縄県那覇市、代表取締役社長:上原直樹、以下 「琉球朝日放送」)の新番組「しまのうた」に、NFT配布技術を提供しています。当取り組みは琉球朝日放送が文化庁から委託を受けて実施する「NFT技術を活用した地方文化振興の新しい事業モデル作り」の一環として行うものです。

ユネスコが消滅危機言語として警鐘を鳴らす沖縄の言葉「しまくとぅば」。



琉球朝日放送で放映されている番組「しまのうた」では、そんな失われつつある「しまくとぅば」が刻まれた歌碑のもとを、5組のアーティストが訪れています。

しまくとぅばで書かれた言葉の意味を学びながら、歌に刻まれたしまくとぅばの歴史や想いにふれ、最終的にそれぞれのアーティストが歌碑をもとにした、全く新しいオリジナルの楽曲を生み出していきます。

「しまのうた」では新たな取り組みとして、番組で制作するNFTを画面上にQRコードとして掲出し、視聴者に向けて無料のデジタルスタンプとして配布をしています。視聴者はNFTを自身のLINEを通じて手軽に集めることができるほか、ロケ地巡礼NFTのコンプリート特典として、スペシャルイベントの参加チケットとして機能するスタンプラリー企画なども実施しています。

■「しまのうた」概要

出演者： Teechi、友利あゆ、稲嶺幸乃、少年少女、rain

放送スケジュール：毎週(月)&(水)18時55分～

◆#1 1/19(月) Teechi × 伊江島 前編

◆#2 1/21(水) Teechi × 伊江島 後編

◆#3 1/26(月) 友利あゆ × 与那国島 前編

◆#4 1/28(水) 友利あゆ × 与那国島 後編

◆#5 2/2(月) 稲嶺幸乃 × 宮古島 前編

◆#6 2/4(水) 稲嶺幸乃 × 宮古島 後編

◆#7 2/9(月) rain × 沖縄市 & 今帰仁村 前編

◆#8 2/11(水) rain × 沖縄市 & 今帰仁村 後編

◆#9 2/16(月) 少年少女 × 石垣島 前編

◆#10 2/18(水) 少年少女 × 石垣島 後編

番組情報および見逃し配信はこちら：https://www.qab.co.jp/shimanouta/(https://www.qab.co.jp/shimanouta/)■特別イベント

開催日：2026年2月21日(土)

内容： 出演アーティストが今回の番組を通じて制作した楽曲を披露するスペシャルライブを実施。各地域の「しまくとぅば」に向き合った各アーティストたちと「しまくとぅば」を学ぶ特別なイベント。

※詳細は番組内でご確認ください.

以 上

■SUSHI-MANGA 「SUSHITOPMARKETING のブロックチェーンを活用したコミュニケーションデザインが漫画でわかる！」https://sushi-manga.onrender.com/index.html(https://sushi-manga.onrender.com/index.html)



