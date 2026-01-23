いなば食品　かぼちゃ、さつまいものポタージュ缶を新発売！

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比）は、牛乳と1：1で合わせるだけで本格的な味わいが楽しめる「かぼちゃポタージュ」と「さつまいもポタージュ」の缶シリーズを新発売いたしました。北海道産かぼちゃと紅はるかを使用した栄養たっぷりの本格ポタージュで、素材本来の美味しさを手軽にお楽しみいただけます。いつもの食材にも栄養はたくさん。その素材をよりシンプルに楽しく召し上がっていただけます。

かぼちゃポタージュさつまいもポタージュ■商品特徴- 「かぼちゃポタージュ」と「さつまいもポタージュ」の2種をラインナップ。- 「かぼちゃポタージュ」にはコク深い甘みが特長の「北海道産かぼちゃ」を皮ごと使用。- 「さつまいもポタージュ」には蜜のように甘く、なめらかな食感が特長の「紅はるか」を贅沢に使用。- 牛乳を使い、ひと手間で作れる本格ポタージュ。- 飲みたい量に合わせて、牛乳と1：1で混ぜて温めるだけで、手軽に本格的なポタージュが完成！

