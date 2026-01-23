オフィスカジュアル化が進む働き方に対応 累計22万本のCODEシリーズから「CODEイージーパンツ」新発売

株式会社ドラフト

株式会社ドラフトが展開するメンズブランドAUEN [オーエン]は、累計22万本を販売するCODE（コード）シリーズの新作「CODEイージーパンツ」を、2026年1月23日（金）に発売します。

オフィスカジュアルや私服通勤が広がる中、仕事服には「清潔感・信頼感のある見た目と、快適さの両立」が求められています。

本商品は、10年以上こだわり続けてきた「きれいめテーパード」の見え方を軸に、イージー仕様へアップデート。仕事中から仕事後まで穿き替えの手間を減らし、「きちんと見え」と「ラク」を両立する一本としてデザインされました。

仕事服の迷いが増える時代に、CODEシリーズが「イージーパンツ」へ進化した理由

清潔感・信頼感のある見た目と、快適さを両立したCODEイージーパンツ

「オフィカジ」「私服通勤」が広がる今も、仕事では清潔感・信頼感が求められます。一方で堅すぎずラフすぎない正解が見えにくく、忙しい男性は服選びに迷いがちです。

AUENのCODEシリーズは、その迷いを減らす「仕事と休日をシームレスにつなぐパンツ」。

今回の新作は、ユーザーの「清潔感・信頼感が欲しい。でも一日中ラクに穿きたい」「ベルトや着替えの手間を減らしたい」という声を起点に、定番のきれいめテーパードをベースにイージー仕様へ進化。ウエストと縫製を見直し、長時間でも気負わず穿ける「きちんと見える快適パンツ」にアップデートしました。

「きちんと見えるのにラク」を成立させる設計ポイント

洗濯後も折り目が消えない、縫製による永久センタープレス1. 縫製による永久センタープレス

きちんと：センタープレスのラインが続くことで、脚の印象が整い、清潔感のある見た目を保ちます。

ラク：折り目の上に細かな縫製を施し、洗濯を繰り返しても折り目が消えず、アイロンがけの手間を軽減します。

ポリエステル・レーヨン・ポリウレタンの3素材を組み合わせ、それぞれの特性を活かした設計です。2. 役割分担で設計した「きちんと」と「ラク」を両立する生地

きちんと：レーヨンの特性を活かし、（※落ち感のある等）上品な見た目となめらかな肌触りを両立します。

ラク：ポリエステルでシワや型崩れを防ぎつつ、ポリウレタンで動きやすさを高め、長時間でもストレスなく着用できます。

内外どちらでも使えるドローコードの2WAY仕様3. 仕事からその後の予定まで、穿き替えを減らす2WAY仕様

きちんと：トップスのイン・アウトどちらにも対応し、シーンに合わせて「きちんと見え」を作れます。

ラク：ウエストはドローコードの2WAY仕様で、ベルトレスでも着用可能。仕事からその後の時間までシームレスに使えます。

商品概要

ディレクターコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45078/table/34_1_f9a0c7f31d205f362d3ed33042a33ee3.jpg?v=202601231121 ]

働く服は「きちんと」か「ラク」かの二択になりやすく、毎朝その調整に時間を取られてしまう。そこに課題を感じていました。

今回は、見え方の軸は「きちんと」のまま、ウエスト仕様や素材設計、縫製ディテールを見直し、長時間でも「ラク」にフォーカスしています。仕事中も、その後の予定も、着替えなくても成立する。都会で働く大人の判断と手間を減らす一本として、日々の服選びの負担を軽くできればと思っています。

【ブランドについて】

AUEN［オーエン］は、「あなたの毎日を、応援します。」

をブランドメッセージに掲げる、30代・40代男性向けのファッションブランドです（旧DCOLLECTION）。

いそがしい大人がファッションを楽しむための商品・サービスを提供しています。

商品開発においては、“Urban Workwear”をコンセプトに、さまざまなシーンで活躍するアイテムを展開。大人の男性が自然体で魅力を発揮できるスタイルを提案しています。

また、「あなた専用コーデセット」や「AI似合う服診断」など、効率よく最適なアイテムを選べるサービスを提供。買いものの時短と高い満足度を両立するオンラインストア運営に取り組んでいます。

今後も、ファッションを通じて大人がより魅力的に輝くことを応援していきます。

AUEN［オーエン］

https://www.clubd.co.jp/

【運営会社について】

株式会社ドラフトは、「オシャレで人生を豊かに」をミッションに掲げ、ファッションブランド・オンラインストア AUEN［オーエン］（旧DCOLLECTION）を展開しています。

2006年、福井県あわら市にて創業。日本の大人の男性に似合う商品を開発・販売し、「ファッションを通じて、大人がより魅力的に輝く」ことを目指しています。

また、オンラインストアでは、効率的に似合う服を選び、購入できるサービスを提供。会員登録者数は2025年時点では37万人（旧DCOLLECTIONでの登録者を含む）を超え、多くの方にご利用いただいています。

ブランド名「AUEN」は、「AU＝合う」「EN＝縁」に由来し、似合う服を通じて人と人の縁をより良いものにしたいという想いを込めています。ファッションの力で大人を輝かせる世界の実現に向けて歩み続けています。