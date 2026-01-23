ラモス親子が設立した社会人サッカーチーム「CARIOCA FC」始動

株式会社 SLASH

株式会社SLASH（本社：神奈川県横浜市、代表：佐久間健太）が運営をする、ラモス ファビアノ代表兼監督の社会人サッカーチーム「CARIOCA FC（カリオカ エフシー）(https://cariocafc.com/)」の活動開始に伴い、チームの理念・取り組み、ならびに選手練習会開催についてお知らせいたします。

CARIOCA FCとは

サッカー界のレジェンドであるラモス 瑠偉（株式会社LDH JAPAN所属）(http://ramos.jp/)をエクゼクティブディレクターに迎え、息子であるラモス ファビアノが父から引き継いだ情熱・リスペクト・感謝を次世代へと紡ぎたいという想いから発足されました。

また、「働きながら真剣にサッカーと向き合う」という新たなスタイルを提案。従来、サッカーと向き合ってきた人々は就職時期にプロか趣味かの二者択一に直面していましたが、CARIOCA FCでは「サッカー選手としての自分をライフスタイルとして選び続ける」ことが可能です。

ラモス親子による情熱溢れる新たな挑戦がスタート致します！

チーム名

「CARIOCA」は、ラモス ファビアノの父であるラモス 瑠偉の愛称であり、リオネジャネイロ住民・出身者の意味も含まれています。 『ラモス ファビアノが偉大なる父へ × 家族のルーツであるブラジルへ』最大限のリスペクトを込めて決めたチーム名です。

理念

「恩返し」

サッカーを続けるには、数えきれないほどの支えがあります。それを 忘れず、支えてくれた人々、そして社会全体への「恩返し」を形にしていく── それが、CARIOCA FCの核となる理念です。

代表・監督：ラモス ファビアノ

父であるラモス 瑠偉のサッカー観を最も理解しているラモス 瑠偉の後継者。10代でブラジルに渡りプロチーム（サンカエターノ）で選手としてトレーニングを積みながら、本場ブラジルのトレーニング方法などを学ぶ。帰国後、JAPANサッカーカレッジに入学しJFA指導指針に基づく選手の育成方法を学びながら、独自のサッカー理論を磨く。幅広い世代の選手育成に取り組んでいる。FC岐阜セカンドの監督とし２年連続天皇杯出場を果たし2015年には格上のプロチームを撃破する「ジャイアントキリング」を達成した。

実際の練習を体験できる「練習会」を開催

CARIOCA FCでは、入団を検討している方や迷っている方に向けて実際の練習に参加できる「練習会」を開催いたします。本練習会では、ラモス ファビアノ監督が直接指導にあたります。

【CARIOCA FC 選手練習会 概要】

- 開催日：2026年2月1日（日）- 時間：19:40 受付開始 ／ 20:00 練習開始 ／ 22:00 解散- 会場：あおばスカイフィールド（ソサイチABCコート）(https://www.aoba-sf.com/)（神奈川県横浜市港北区北新横浜1-12／北新横浜駅 徒歩3分）- 参加費：無料- 対象・CARIOCA FCに興味のある方・入団を検討・迷っている方・現高校3年生以上（2026年3月卒業予定者を含む）- 注意点※練習会での怪我の応急処置は行いますがその後の対応は各自でお願い致します。(各自での保険へのご加入の上ご参加いただきますようお願い致します。)- 応募方法(https://cariocafc.com/news/1495/)メールにてお申し込みください。《送付内》１. 件名：「練習会参加希望」２. 簡単なサッカー歴（履歴書を添付、またはメッセージ本文に記載）《送付先メールアドレス》cariocafc.office@gmail.com〆応募締切2026年2月1日（日）午前中まで※開催日当日の午前まで受付いたします。

※練習会前にメディアを対象とした取材会を予定しております。詳しくは、お問い合わせ下さい。

株式会社SLASHのCARIOCA FCでの役割とは︖

CARIOCA FCは、単なるクラブチームではありません。従来、サッカーと向き合ってきた人々は就職時期にプロか趣味かの二者択一に直面していましたが、CARIOCA FCでは「サッカー選手としての自分をライフスタイルとして選び続ける」ことが可能です。

社会人としてのキャリアと、競技としてのサッカーを両立できる環境を整え、

日本サッカー界に新しいキャリアモデルを提示することを目指しています。

スポーツを一生楽しめる環境サポートに自信のあるSLASHならサッカー選手の活動を第一に考えたビジネスプランを選手1人1人に提案します。「遠征・合宿があるから仕事を休みたい」こんな意見も事前に承諾をとれています。 それ以上に、スポーツ人材を求める企業に賛同を得ています。スポーツに育てられた力を存分に発揮して下さい。

【選手へのサポート体制とは︖】

株式会社SLASHの専属マネージャーが選手と企業をサポート

↓

《主なサポート内容》

就業時間の管理・勤務内容の確認・サッカーの環境が守られているかの確認

《キャリアアップ》

サッカーのキャリアアップと同じく働き先のキャリアアップも可能です。

他業種への移動マネージャー業務への昇格など一般企業の評価・昇進と同じくステップアップが望めます。

今後の展開

CARIOCA FCでは現在、

・選手募集(https://cariocafc.com/recruit/)

・クラブ運営体制の強化

・クラブ活動を支えるためのクラウドファンディング準備

を進めており、今後も段階的に情報を発信してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社SLASH（SLASH Inc.）

代表者：佐久間 健太

所在地：神奈川県横浜市

設立：2024年10月1日

事業内容：社会人・アスリート向けキャリア支援／サッカーコーチ紹介サービス／ゴールキーパーのためのサッカースクール／指導者のマネジメント事業／スポーツチーム運営（CARIOCA FC）

公式サイト

https://slash-official.jp(https://slash-sports.com/)

CARIOCA FC公式サイト

https://cariocafc.com/

CARIOCA FC Instagram

https://www.instagram.com/cariocafc_official/