【今季最大寒波が直撃】緊急警報！ニュースで話題の「最強寒波」に備えよ。1月最後の楽天お買い物マラソンで、完売必至の布製チェーン「MTKカーソックス2」を手に入れよう。

今、備えなければ「動けない」リスクは目前に

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

数年に一度レベルの最強寒波の到来が予報されています。

積雪が始まってから注文しても、物流の混乱で「必要な時に届かない」のが冬の恐ろしさです。ノーマルタイヤでの走行は自分自身の命を危険にさらすだけでなく、周囲を巻き込む重大事故や、数キロに及ぶ立ち往生の引き金になりかねません。

「あの時買っておけばよかった」と後悔する前に、今すぐ動く必要があります。

SNSで話題沸騰！Instagramでも「ドライブのお守り」として紹介多数

「MTK カーソックス2」購入はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mitsukinshoji/mtk-css/

現在、Instagramを中心としたSNSで、多くのドライバーから「MTKカーソックス2」が注目を集めています。

「冬のドライブには欠かせないお守り。トランクにこれがあるだけで安心感が全然違う！」 「金属チェーンは重くて諦めていたけど、これなら私でも数分で装着できました」 「先日の急な雪でいざという時に本当に助かりました！」

など、実際に使用したユーザーからの喜びの声が続々と届いています。軽量・コンパクトで場所を取らないため、お出かけの際の「安心の備え」として大好評をいただいております。

今、「MTKカーソックス2」が選ばれる理由

過酷な状況下でこそ真価を発揮する、本気の布製タイヤチェーン。それが進化を遂げた「MTK カーソックス2」です。

・アスファルト露出も恐れない「圧倒的耐久性」

雪道とアスファルトが混在する悪条件下でも、従来比1.2倍の密度を誇る500g/平方メートル の高密度生地がタイヤを保護。200km走行テストをクリアしたタフな設計は、他社製品を圧倒します。

・吹雪の中でも「約3分装着」

凍えるような寒さの中、重い金属チェーンと格闘する時間はもうありません。タイヤに被せて車を少し動かすだけの簡単装着。ジャッキアップ不要で、命を守るための機動力を提供します。

・チェーン規制区間も堂々と走行可能

2018年改正のチェーン規制に完全対応。欧州の厳しい安全規格「EN 16662-1」も準拠しており、突然の規制にも慌てる必要はありません。

在庫切れにご注意ください

毎年、寒波のニュースが流れた瞬間に注文が殺到し、適合サイズから順に完売となります。

全9サイズ展開で軽自動車からSUVまで幅広く対応していますが、人気サイズは争奪戦が予想されます。1月最後の楽天お買い物マラソンで、あなたの、そして大切な人の安全を確保してください。

楽天お買い物マラソンは1月29日01:59まで

「楽天お買い物マラソン」に合わせて期間限定特価で販売中！

MTKカーソックス2をお得に手に入れられるチャンスです。

楽天お買い物マラソン期間： 2026年1月24日（土）20:00 ～ 1月29日（木）01:59

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mitsukinshoji/mtk-css/

MTK

カーソックス２

【商品内容】

- MTKカーソックス ×2（タイヤ2個分）

- 軍手 ×2種類

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)