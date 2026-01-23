大日本印刷とセブン銀行　金融機関向けマネーロンダリング対策で協業

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：北島義斉、以下DNP）は、株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋正明）と協業し、アンチ・マネーロンダリング＊1（AML）に必要な継続的顧客管理（Customer Due Diligence）＊2と外国人在留期限確認を目的とした新しいBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスを2026年4月に開始することで合意しました。本協業により、DNPが提供する「継続的顧客管理 汎用サービス」＊3「在留期限確認サービス」＊4と、セブン銀行が提供する「＋Connect」（プラスコネクト）＊5の「ＡＴＭお知らせ」「ＡＴＭ窓口」サービスを連動させ、金融機関に対して、顧客情報の管理・更新から在留期限確認までワンストップでの提供を可能とします。

【本協業の背景と狙い】

連携イメージ

近年増加傾向にある金融犯罪や口座の不正利用に対し、金融機関には顧客情報の管理を強化する実効的な対策が求められています。金融機関は従来、郵送や電子メールを中心に顧客情報の確認・更新を行ってきましたが、これにATMを加えて各チャネルのデータを一元的に管理することで、より強固な顧客管理体制を構築できます。DNPとセブン銀行は今回、両社が持つBPOサービスとATMチャネル・サービスの強みを掛け合わせることで、金融機関の利用顧客への通知・アンケート回収・回答内容の精査・問い合わせ対応など、顧客情報の管理・更新業務のサービスをワンストップで提供します。

【新サービスの概要と特長】

1.相乗効果につなげていく両社の提供サービスについて

DNPは、金融機関の顧客向けアンケートの作成・送付・回収・審査・登録・データ納品・コールセンター対応の「継続的顧客管理 汎用サービス」と、在留外国人の在留期限を確認する「在留期限確認サービス」を提供しています。

セブン銀行は、あらゆる手続き・認証をATMで実現するサービス「＋Connect」を提供しています。利用者がATMで取引する際に、利用者に知らせたい情報をATMの画面に表示して回答を収集する「ＡＴＭお知らせ」サービスと、これまで対面で行う必要のあった各種手続きをATMで原則24時間・365日行える「ＡＴＭ窓口」サービスがあります。

2.対応チャネルにATMを追加することでアンケート回答率を向上

本協業ではアンケート回答の収集について、従来の紙媒体の郵送や電子メール・Webサイトに加えて、全国に28,000台以上展開するセブン銀行ATM＊6を活用します。これにより、「ＡＴＭお知らせ」サービスによる通知業務の効率化と、「ＡＴＭ窓口」サービスによる回答率向上を実現します。なお、本サービスの導入によって、従来よりも約25％の回答率向上（DNP試算）を想定しています。

3.回答・顧客情報の一元管理と業務負荷軽減

「ＡＴＭお知らせ」「ＡＴＭ窓口」サービスを導入する金融機関は、DNP個人情報管理・データ配信サービス「Dpost(R)（ディーポスト）」＊7上でATM・郵送・電子メールなど各チャネルで収集する回答結果や更新済みの顧客情報を一元的に管理できます。また、従来はチャネルごとに分かれていたバックオフィス業務をDNPが一括して担うことで、金融機関の業務負荷をさらに軽減します。

【今後の展開】

DNPとセブン銀行は2026年4月に本サービスの提供を開始し、その後も継続的にマネーロンダリング対策サービスの機能拡充を進めていきます。



＊1 マネーロンダリング（資金洗浄）：不当な手段で入手した金銭を正当な手段で得たものと見せかけること。

＊2 継続的顧客管理：国際的な協調指導や協力促進などを目的とする国際組織「金融活動作業部会（FATF：Financial Action Task Force）」の行動計画にともない、金融機関や企業は、マネーロンダリング対策やテロ組織等への資金供与・拡散等の防止対策をとる必要があります。

＊3 DNP「継続的顧客管理 汎用サービス」について → https://www.dnp-coarise.co.jp/service/backoffice/263.html

＊4 DNP「在留期限確認サービス」について → https://www.dnp-coarise.co.jp/service/backoffice/331.html

＊5 セブン銀行「＋Connect」について → https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html

＊6 セブン銀行ATMの特長について → https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html

＊7 DNP「Dpost」について → https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172368_4986.html

