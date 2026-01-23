アスエネ、花王にCO2排出量見える化・削減・報告クラウド「ASUENE」を導入

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」を展開しています。このたび、花王株式会社において、「ASUENE」の導入が開始されました。当社は今後、花王におけるグローバルでの排出量管理および情報開示への対応を支援していきます。

導入の背景

国内外でサステナビリティ情報開示の高度化が進む中、2027年に金融庁で義務化が想定されるサステナビリティ開示制度（SSBJ）をはじめ、CDPやCSRDなど複数の開示基準への対応が企業に求められています。

こうした環境変化を背景に、花王では、2040年のカーボンゼロ、2050年のカーボンネガティブ実現に向けたグローバルESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」を掲げ、脱炭素経営を推進してきました。一方で、20年以上利用してきた自社開発の排出量算定システムにおいては、今後求められる内部統制や第三者検証への対応、グローバルでの運用性の観点から、システム刷新の必要性が顕在化していました。これらの課題への対応とサステナビリティの取り組みをさらに推進するため、花王は「ASUENE」の導入を決定しました。

「ASUENE」選定の決め手

グローバル展開を前提とした企業において、「ASUENE」が、算定担当者や管理者の工数を最小限に抑えた運用が可能なユーザビリティと、自由度の高い分析機能を備えている点が評価されました。

また、Scope1-3領域における高い算定精度とシステム妥当性に加え、20年以上運用されてきた既存システムからの移行を前提とした設計であること、さらにSSBJの保証対応や第三者検証を見据えた内部統制に対応可能な仕組みを備えている点も、導入判断における重要なポイントとなりました。

加えて、CDPやCSRDなど今後の国際的なイニシアチブ・規制への対応力、ESGデータを含めたワンストップでの管理拡張性、ならびに国内外の製造業を中心とした導入実績に裏付けられた信頼性も、総合的に評価されています。

今後の展望

当社は、花王におけるSSBJ対応を起点とした「ASUENE」の活用を支援するとともに、今後のグローバル拠点展開を見据えた運用定着に伴走していきます。さらに、購買・調達領域におけるサプライヤーデータ評価やCFP算定の高度化、ESGデータの統合管理、CSRDなど国際的な開示要請への対応を含め、脱炭素経営とデータガバナンスの高度化に貢献します。

花王について

会社名：花王株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 長谷部 佳宏

所在地：東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号

WEBサイト：https://www.kao.com/jp/

ASUENEについて

「ASUENE」は、CO2排出量の見える化・削減・報告クラウドサービスです。AI活用によるScope1-3の排出量の可視化や報告・情報開示に加え、CFP/LCA算定、CDP、SBTi、CSRD、TCFD、TNFD、SSBJなど、国内外の規制やイニシアチブに対応した高度なコンサルティングも提供しています。CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります（東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点）。

ASUENEサービスサイト：https://asuene.com

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/