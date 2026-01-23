【2/17開催・無料オンラインセミナー】エンジニアのためのミニマルに考える問題解決

株式会社スーパーソフトウエア

AI時代の人材育成と、アジャイルDX推進を両輪に成長を支援する株式会社スーパーソフトウエア東京オフィス（所在地：東京都渋谷区、東京オフィス代表：船木俊介、以下当社）は、無料オンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、「ちゃんと考えようとするほど論点が増え、手が止まってしまう」「トラブル対応や仕様変更のたびに、何から整理すべきか迷ってしまう」といった、現場で起こりがちな課題に対し、考えなくていいことを削ぎ落とし、論点を最小限に絞るミニマル思考を通じて、シンプルに問題を整理・解決するための基本ルールを学びます。実務での具体的な事例や失敗例をもとに、明日からの業務やチームコミュニケーションにすぐ活かせる考え方をお伝えします。

■目次

1. 問題解決のスッキリ事例／ガッカリ事例

・ 倒産寸前のAppleを救った１枚の図

・ 徹夜の残業をゼロにしたAmazon創業期の若手社員

・ C社の「意識高い系SNS」が失敗した理由

2. 学校では教えてくれない問題解決のルール

・ 共感される問題提起／炎上する問題提起

・ 解決につながる原因分析／ドツボにハマる原因分析

・ クールな解決策／空回りする解決策



■対象

- 問題を考え始めると、情報が増えすぎて手が止まってしまう方- トラブル対応や仕様変更で、毎回「どう整理すればいいか」悩む方- 正しいことを言っているはずなのに、なぜか周囲と噛み合わないと感じる方- ロジカルシンキングを学んだけれど、実務でうまく使えていない方- 現場で実装だけでなく、リーダーとしても活躍したい方



■登壇者プロフィール

・鈴木鋭智氏（合同会社ロジカルライティング研究室 代表）

代々木ゼミナール講師時代、小論文を「文章表現ではなく問題解決の科目」と再定義することで合格率を倍増。パズルを解くようなアプローチにより、特に国語の苦手な理系の受験生から支持を集める。

2015年に独立。文章力と問題解決力のトレーナーとして、IT、製造、建設、エネルギー業界を中心に大手企業の社員教育に携わる。



■開催概要

日時：2026年2月17日（火）19:00～20:30

参加費：無料 ※通信費は参加者負担となります。

開催形式：オンライン（Zoom）

参加方法：下記の申込みサイトよりお申し込みください。

- connpass https://connpass.com/event/371272/- TECH PLAY https://techplay.jp/event/991183- Peatix https://ssltokyo0217.peatix.com/

■株式会社スーパーソフトウエア東京オフィスについて

「テクノロジーで世界を革新する」をビジョンに掲げ、Web・スマホアプリ・AI領域のシステム開発会社です。AI時代に求められる教育研修で次世代エンジニアを育成し、内製化支援やアジャイルDX推進を通じて、お客様の変革と成長を力強く後押ししています。

・社 名：株式会社スーパーソフトウエア 東京オフィス

・所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-2-11 フォーシーズン恵比寿ビル4階

・代表者：東京オフィス代表 船木俊介

・設 立：1983年6月

・事業内容：スマートフォンアプリ開発、Webシステム開発、パッケージソフト開発、組み込みソフト開発

・URL：https://supersoftware.jp/