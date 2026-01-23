【2/17開催・無料オンラインセミナー】エンジニアのためのミニマルに考える問題解決

株式会社スーパーソフトウエア


　AI時代の人材育成と、アジャイルDX推進を両輪に成長を支援する株式会社スーパーソフトウエア東京オフィス（所在地：東京都渋谷区、東京オフィス代表：船木俊介、以下当社）は、無料オンラインセミナーを開催いたします。


　本セミナーでは、「ちゃんと考えようとするほど論点が増え、手が止まってしまう」「トラブル対応や仕様変更のたびに、何から整理すべきか迷ってしまう」といった、現場で起こりがちな課題に対し、考えなくていいことを削ぎ落とし、論点を最小限に絞るミニマル思考を通じて、シンプルに問題を整理・解決するための基本ルールを学びます。実務での具体的な事例や失敗例をもとに、明日からの業務やチームコミュニケーションにすぐ活かせる考え方をお伝えします。




■目次


1. 問題解決のスッキリ事例／ガッカリ事例
・ 倒産寸前のAppleを救った１枚の図
・ 徹夜の残業をゼロにしたAmazon創業期の若手社員
・ C社の「意識高い系SNS」が失敗した理由



2. 学校では教えてくれない問題解決のルール
・ 共感される問題提起／炎上する問題提起
・ 解決につながる原因分析／ドツボにハマる原因分析
・ クールな解決策／空回りする解決策




■対象


- 問題を考え始めると、情報が増えすぎて手が止まってしまう方
- トラブル対応や仕様変更で、毎回「どう整理すればいいか」悩む方
- 正しいことを言っているはずなのに、なぜか周囲と噛み合わないと感じる方
- ロジカルシンキングを学んだけれど、実務でうまく使えていない方
- 現場で実装だけでなく、リーダーとしても活躍したい方



■登壇者プロフィール


・鈴木鋭智氏（合同会社ロジカルライティング研究室　代表）


代々木ゼミナール講師時代、小論文を「文章表現ではなく問題解決の科目」と再定義することで合格率を倍増。パズルを解くようなアプローチにより、特に国語の苦手な理系の受験生から支持を集める。
2015年に独立。文章力と問題解決力のトレーナーとして、IT、製造、建設、エネルギー業界を中心に大手企業の社員教育に携わる。




■開催概要


日時：2026年2月17日（火）19:00～20:30


参加費：無料　※通信費は参加者負担となります。


開催形式：オンライン（Zoom）


参加方法：下記の申込みサイトよりお申し込みください。



■お申込みはこちら

- connpass　https://connpass.com/event/371272/
- TECH PLAY　https://techplay.jp/event/991183
- Peatix　https://ssltokyo0217.peatix.com/


■株式会社スーパーソフトウエア東京オフィスについて


　「テクノロジーで世界を革新する」をビジョンに掲げ、Web・スマホアプリ・AI領域のシステム開発会社です。AI時代に求められる教育研修で次世代エンジニアを育成し、内製化支援やアジャイルDX推進を通じて、お客様の変革と成長を力強く後押ししています。



・社　名：株式会社スーパーソフトウエア　東京オフィス


・所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-2-11　フォーシーズン恵比寿ビル4階


・代表者：東京オフィス代表　船木俊介


・設　立：1983年6月


・事業内容：スマートフォンアプリ開発、Webシステム開発、パッケージソフト開発、組み込みソフト開発


・URL：https://supersoftware.jp/