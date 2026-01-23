1245年創業の老舗飴屋の挑戦！持続可能なまちづくりを目指す五人百姓池商店を応援　投資型クラウドファンディング「Sony Bank GATE」新規ファンド募集（1月27日募集開始）

ソニー銀行株式会社

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、2026年1月27日（火）より、投資型クラウドファンディングのプラットフォーム「Sony Bank GATE」において、株式会社五人百姓池商店を営業者として出資募集の取扱を開始しますので、お知らせします。

1245年（寛元3年）、香川県琴平町の金刀比羅宮の境内（参道）にて創業した「五人百姓池商店」（以下 同社）は、「こんぴらさん」の名で親しまれるこの地で、780年以上にわたり伝統のご利益飴「加美代飴（かみよあめ）」の製造・販売を続けています。五人百姓とは、1,000年超の歴史をもつといわれる金刀比羅宮が琴平町に来る際、お供してきた5つの家系のことであり、神事の手伝いを続けながら、今も参拝者向けに飴を作り続けている5軒の飴屋を指します。その家系のひとつが同社です。

同社の取組は、伝統の「加美代飴」づくりにとどまりません。琴平町の魅力と歴史・文化をひとりでも多くの人に伝えることも大切な使命とし、さまざまな活動を展開しています。

体験価値の向上を目指す取組

同社は訪れる人々が五感で楽しめる店づくりを進めています。ガラス越しに製造工程を見学できる飴工場やカフェスペースでのくつろぎ体験、実際に飴づくりを体験できるプログラムに加え、「人に伝えたくなる琴平学」講演などの取組を通じて、琴平町の歴史や文化をより深く感じてもらえる機会を提供しています。

さらに、香川県産の良質なフルーツを飴でコーティングした「恵みの飴」シリーズや、同社製飴と香川県・高瀬産の和紅茶やほうじ茶をブレンドした「あめ茶」、さらには香川県産サトウキビで製造した飴など、地域素材を活かした新商品開発にも積極的に挑戦しています。

地域とともに、持続可能なまちづくりへ

28代目社長の池 龍太郎氏は、観光庁認定の「観光地域づくりマネージャー」としても活動しています。「人生で何度も訪れたくなる町へ」をコンセプトに、町内の学校での講演や全国各地の旅行説明会、香川県PRイベントなどで琴平町の魅力を発信。地域のかたがたとともに、観光産業を軸とした持続可能なまちづくりに挑戦し続けています。

Sony Bank GATE での出資募集について

ソニー銀行は、社会的な課題解決を目指す企業と投資を通じて社会課題解決を担いたいお客さまとをつなぐプラットフォームの提供を通じ、持続可能でよりよい社会への貢献を目指しています。

Sony Bank GATE では、当事業を含む事業運営への出資を1口10,000円、目標募集金額3,000,000円で募集します。

投資型クラウドファンディング募集概要

営業者情報

出資特典（出資かつ希望いただいたかた全員へのプレゼント）

Sony Bank CONNECT で楽しめる「五人百姓池商店NFT」

受取方法

・2026年3月11日（水）頃にソニー銀行からシリアルコード付きのメールを送信します。

件名：【ソニー銀行】五人百姓池商店NFT受取用シリアルコードのご連絡

・SNFTサイトのシリアルコード入力画面で、メールに記載されたシリアルコードを入力してください。

受取にはSNFTの登録（無料）が必要です。

受取期限

2026年4月30日（木）まで

Sony Bank CONNECT（ソニーバンク・コネクト）について

Sony Bank CONNECT は、「誰でも簡単に安心して楽しめる。広がる感動体験へ“つながる”」、をテーマにしたweb3（*1）エンタテインメント領域向けスマートフォンアプリです。SNFT株式会社が運営するサービス「SNFT（*2）」と接続することで、SNFTで保有しているNFT（*3）を表示し、楽しめる機能を提供します。

Sony Bank CONNECT アプリ（無料）をダウンロード

https://app.adjust.com/1n9n2o7x?campaign=SBGvol3&adgroup=ikePR&fallback=https://sonybank.jp/tool/app/connect/(https://app.adjust.com/1n9n2o7x?campaign=SBGvol3&adgroup=ikePR&fallback=https://sonybank.jp/tool/app/connect/)

（*1）web3とは、ブロックチェーン（分散型台帳）技術を活用して、利用者がデータを共有・管理しながら運用する分散型のウェブサービスです。

（*2）SNFT（エスエヌエフティー）はデジタルアイテム（NFT）の受取・売買・管理ができるウェブサイトです。

（*3）NFT（Non-Fungible Token）とは、非代替可能なトークンの略称です。ブロックチェーン技術により、複製や改ざんを難しくした形式のデジタルデータであり、アート、音楽、ゲーム、バーチャルリアリティなど、さまざまな分野での活用が期待されています。

運営事業者：SNFT株式会社（ソニーグループ株式会社100％出資）

所在地：東京都港区港南 1-7-1

設立：2022年9月

URL：http://snft.jp/

ソニー銀行では、銀行事業を通じた価値創出および価値創出のための基盤強化を通じた、SDGs（持続可能な開発目標）の達成への貢献も目指しています。

本取組により主に貢献できるSDGsの目標