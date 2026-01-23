3D都市モデルを活用したサービス・アプリ・コンテンツ開発コンテスト「PLATEAU AWARD 2025」ファイナリスト 10 作品が決定
国土交通省 Project PLATEAUは、主催する3D都市モデルの開発コンテスト「PLATEAU AWARD（プラトーアワード）2025」の一次審査会を実施し、最終審査会に進出する10作品を決定いたしました。
PLATEAU AWARDは、オープンデータである3D都市モデルのまだ見ぬ可能性を引き出すため、国土交通省 Project PLATEAUが主催する3D都市モデルの開発コンテストです。
4年目となる本年度は、学生、エンジニア、クリエイターなどさまざまな応募者から、サービス、ツール、アートなど50以上の作品が集まり、2025年12月6日・7日に開催した一次審査会を経て、最終審査会に進む10作品を決定いたしました。
2026年2月14日に開催する「最終審査会」では、一次審査を通過したファイナリストによるプレゼンテーションと、審査員による審査を経て、グランプリほか各賞を決定・発表する予定です。なお、同審査会の模様は現地観覧（事前申込制）、オンラインでのライブ配信にてご覧いただくことができます。
＜最終審査会概要＞
PLATEAU AWARD 2025 最終審査会・表彰式
日時：
2026年2月14日（土） 13:30～17:30
審査員：
齋藤 精一（パノラマティクス 主宰）
川田 十夢（開発者 / AR三兄弟 長男）
千代田 まどか：ちょまど（IT エンジニア兼漫画家）
小林 巌生（Code for YOKOHAMA 共同代表）
野見山 真人（Takram デザインエンジニア）
国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課（Project PLATEAUチーム）
※敬称略
最終審査会は一般観覧を募集しております
会場参加・オンライン視聴ともに以下ページよりお申し込みください(無料)
▶お申し込みページ（connpass）◀
https://asciistartup.connpass.com/event/375305/
ファイナリスト作品一覧 （上段：応募者名、下段：作品名）
ファイナリスト10作品をPLATEAU AWARD公式サイトにて公開しております。ファイナリスト作品のプロモーション・ムービーも併せてご覧ください。
PLATEAU AWARD公式WEBサイト
https://www.mlit.go.jp/plateau-next/award/
SORAMO：VP Studio
鈴木裕之：PLATEAU-2D
Nakamura Yoshiyuki：Python・QGISを用いた地震災害時の避難障害シミュレーション分析
下野 明佳里：City Vase
株式会社ozora：GlobeXplore Pro
StudioAnsh：iPlateau
宮崎 航大：Paper CAD
兵庫県立大学 大学院工学研究科 視覚メディア工学研究グループ：PLATEAUを利用したVR緊急走行シミュレータの開発と一般市民教育への展開
能祖 遥一・吉田 翼（東京大学大学院）：PLATEAU GIS Hub
武井 陽靜：簡単！軽くてカラフルな Voxelized Game Engine
PLATEAU AWARD 2025 概要
主催：
国土交通省 Project PLATEAU
募集期間：
プレエントリー受付開始 2025年6月16日（月）～登録締切 2025年11月7日（金）
本エントリー募集開始 2025年8月29日（金）～募集締切 2025年11月20日（木）
募集内容：
PLATEAUが提供する3D都市モデルを利用したものであれば、作品のジャンルは問いません。
- 商用サービスやエンターテインメント系のアプリ
- 動画やゲームなどのコンテンツやアート作品
- 都市開発などを目的としたシミュレーションや可視化ツールなどの政策活用ツール
- データ変換ソフトウェアなどの3D都市モデルの利便性を向上させるサポートツール
―など、あらゆるタイプの作品が対象。
募集対象：
個人または企業、教育機関・研究機関、行政機関、その他団体等のチーム。チーム内のメンバー数や 年齢等の制限は一切ありません。
※未成年の場合は、保護者の同意のうえでご応募ください。
審査基準：
（１）3D都市モデルの活用（２）アイデア（３）UI・UX・デザイン（４）技術力（５）実用性
賞金：
グランプリ1作品は賞金 100万円ほか、総額 200万円（部門賞には学生部門を含む）
詳細については公式サイトをご覧ください
PLATEAU AWARD公式サイト：
https://www.mlit.go.jp/plateau-next/award/
Project PLATEAUについて
Project PLATEAUはスマートシティをはじめとした「まちづくりのデジタル・トランスフォーメーション」を進めるため、そのデジタル・インフラとなる3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を推進するプロジェクトです。
2025年度でも、引き続き、3D 都市モデルの整備・活用・オープンデータ化のエコシステムの構築に向け、更なる取組みの深化を図っていきます。
具体的には、データカバレッジの拡大、ユースケースの開発・社会実装、3D都市モデルの活用コミュニティの形成、オープン・イノベーション創出、3D都市モデルの整備・活用に係るエコシステムの構築等のテーマのもとに、約30件のプロジェクトを採択しました。地方公共団体は52 事業・約80 都市が参画し、データ整備範囲は約300都市に拡大する予定です。
PLATEAU NEXTについて
PLATEAU NEXTでは、本年度の「Project PLATEAU」で実施するイベントなどの取り組みをご紹介しております。
AWARDの応募について参考となるライトニングトークやハンズオン、アイデアソンやハッカソンなど各種開発イベントを開催します。PLATEAUにご興味がある方なら開発未経験者でも参加できるイベントとなっておりますのでぜひPLATEAU NEXTサイトをご覧ください。
PLATEAU NEXT公式WEBサイト
https://www.mlit.go.jp/plateau-next/