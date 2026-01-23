XREAL Neo発売延期のお詫びとお知らせ

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、2025年12月に発表いたしました「XREAL Neo」および関連セット製品につきまして、発売時期を延期させていただくことをお知らせいたします。

当初、2026年1月下旬の発売をご案内しておりましたが、製品の品質をさらに高めるための品質強化策を実施する運びとなりました。これに伴い、発売時期を2026年3月下旬へと延期させていただきます。

本製品の発売を心待ちにしてくださっているお客様、ならびに販売店様、関係者の皆様には、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

より良い製品をお届けできるよう、社員一同全力を尽くしてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【対象製品】

XREAL Neo

XREAL 1S & XREAL Neo セット

（※XREAL 1S & XREAL Neo セットのXREAL 1Sに関しては、当初の予定通り2026年1月30日より順次お届けいたします。尚、XREAL 1S & XREAL Neo セットは、1月29日にて販売終了となります。）

【発売時期】

変更前： 2026年1月下旬

変更後： 2026年3月下旬

（※今後の状況によりスケジュールが変更になる可能性がございます。その際はあらためてお知らせいたします。）

＜その他商品に関するご案内＞

・先行予約販売にて「XREAL 1S（ 特典 XREAL Hub）」をご購入いただいたお客様には、当初の予定通り2026年1月30日より順次お届けいたします。

・2026年1月29日以降に各量販店および弊社公式ECサイトにてご注文いただいた場合、先行予約特典の「XREAL Hub」は付属いたしません。

【本件に関するサポート窓口】

メール ：jpas@xreal.com

営業時間：平日 10:00～18:00（祝日・年末年始除く）

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan