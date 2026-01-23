【速報】東カレ4月号の特集は「ワインのすべて」！通常版は橋本環奈さん、特別増刊は庄司浩平さんが表紙を飾る

東京カレンダー株式会社

【通常版表紙】橋本環奈さん

東京カレンダー表紙へのご出演は5年ぶり2回目となる女優・橋本環奈さん。

ドラマやCMで見ない日はない橋本さんは、プライベートでもお酒が大好き。ワイン特集の今回は、虎ノ門にある最旬レストランで、大好きなピノ・ノワールと絶品料理を堪能いただきました。

「誰よりも自分が自分を愛せているのが強みです」と話す、国民的女優の力強いインタビューは必見です！

【特別増刊表紙】庄司浩平さん

「仮面ライダーガヴ」シリーズやドラマ『40までにしたい10のこと』（田中慶司役）で話題となった俳優の庄司浩平さん。

東京カレンダーには初登場。東京タワーやレインボーブリッジをはじめとするTHE 東京の夜景を一望できる、スイートルームで撮影を敢行。

ワイングラスを片手に艶やかで男らしい、庄司さんの新たな一面が垣間見えました。

世代を問わず愛される、26歳の魅力がたっぷり詰まった8ページに！

（特別増刊号には直筆メッセージとサイン入りの特製ピンナップ付き！）。

ニッチェ

「THE W 2025」で第9代目女王の座に輝いたニッチェ。お茶の間の人気者として走り続けてきた彼女たちですが、賞レースの頂点に立つのはコンビ結成21年目にして初めての快挙となりました。

彼女たちが産声を上げた2005年は、ワイン界でも「世紀の当たり年」と謳われる伝説のヴィンテージ。

21年という歳月をかけて深みを増した「同い年のワイン」と出合うべく、おふたりを麻布台の地階に潜む会員制ワインバーへお連れしました。彼女たちの“熟成”の軌跡に迫ります！

アインシュタイン 河井ゆずるさん

モデル顔負けのビジュアルで人気のアインシュタインの河井ゆずるさんを、高輪の最旬ホテルレストランへご案内。

今回はワインにどっぷり沼るこじらせ男を演じてもらいました。極上のペアリングを楽しんでもらった後は、夜景を一望する客室で大人な河井さんを撮影。

明るく笑顔が素敵な河井さんの色気たっぷりな姿に注目です！

加藤史帆さん

女優として活躍する加藤史帆さんは食通がこぞって通う渋谷の中国料理店で、ワインと中華の「無限ペアリング」をたっぷりと堪能。

普段からお酒も楽しむという加藤さんがほろ酔いで織りなす、“大人な夜”をお楽しみに！

※通常版と特別増刊では表紙、ピンナップの有無のみが異なり、誌面の内容は同一となります。

※特別増刊のみ庄司浩平さんのピンナップが付属する予定です。

内容の詳細や撮影秘話などは随時、東京カレンダーの公式SNSアカウント及び東京カレンダーWEBで更新します。お見逃しなく！

公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyocalendar/?hl=ja

東京カレンダーWEB：https://tokyo-calendar.jp/

編集長が語る4月号の見どころ

艶やかな東京の夜に欠かせないワイン。 飲み慣れてはいても、詳しいかと言われると首肯(しゅこう)しがたいという人も多いかもしれません。

ですが、教養だけを詰め込んでも意味はなし。 美味しくワインを楽しめるお店に連れ出せて、なおかつさらりと蘊蓄(うんちく)を語れるのが素敵な大人です。

次号では、東京の「ワインな夜」を徹底取材！

ビストロ、バルなど、いま賑わっているお店をはじめ、料理に合うワインや人気ソムリエが注目する一本、ワイン用語の基礎知識など、大人に必要なワインの世界を大特集します。

飲んだあとの一言を研ぎ澄ますお手本の文例から、センスの良いワインがそろう頼れるショップまで、痒い所に手が届くコンテンツもご用意いたしました。

大人たるもの、ワインを語れるようになりたいもの。次号のワイン大特集を、どうぞお楽しみに！

【概要】

・通常版

商品名：東京カレンダー2026年4月号 通常版

発売日：2026年2月20日（金）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16665‐04



ご予約はこちらから！

Amazon:https://amzn.to/3NAEljm

セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/detail/1265592541



・増刊

商品名：東京カレンダー2026年4月号 特別増刊

発売日：2026年2月20日（金）

価格：1,100円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16666‐04



ご予約はこちらから！

Amazon:https://amzn.to/4qo6GrI

セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/detail/1265592542