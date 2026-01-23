【全ラインナップ確定】「ギタージャンボリー2026」にYO-KING(真心ブラザーズ)と峯田和伸(銀杏BOYZ)によるコラボ・ユニット、「不足の美」が出演決定！

株式会社J-WAVE

J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by 奥村組

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、2026年3月7日（土）・8日（日）の2日間、豪華アーティストが共演する、毎春恒例のギター弾き語りの祭典「J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by 奥村組」を、（以下、ギタージャンボリー）を両国国技館で開催いたします。このたび、追加出演者を発表します。

【追加出演アーティスト】

追加出演アーティストは以下の通り。

千穐楽3月8日（日）に、2004年に単発結成された幻のユニット・不足の美（YO-KING×峯田和伸）の出演が決定しました！ シンガーソングライターとして先輩・後輩の関係にありながら、互いを深くリスペクトし合う真心ブラザーズのYO-KINGと銀杏BOYZ・峯田和伸。両国国技館という特別な舞台でどんなステージを披露してくれるのか、ご期待ください。

さらに初日には、幕間特別演目として注目のシンガーソングライター・杉本ラララ、そして彼を応援する『J-WAVE TOKYO MORNING RADIO』ナビゲーター・別所哲也の出演も決定しました。

（＊別所哲也は応援MCとしての出演となります）

この発表をもって2日間全出演アーティストが確定しています。それにともなって各日の終了予定時間（初日20:30、千穐楽20:50）を発表しました。タイムテーブルは2月下旬に発表予定です。

◎出演アーティスト（順不同）

＜2026年3月7日（土）＞

出演者：森山直太朗、竹原ピストル、TOSHI-LOW（BRAHMAN/OAU）、岸田 繁(くるり)、後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）、KIRINJI、藤原さくら、吉澤嘉代子、幕間特別演目：杉本ラララ with 別所哲也（J-WAVE TOKYO MORNING RADIO）【NEW】

杉本ラララ別所哲也

＜2026年3月8日（日）＞

出演者：秦 基博、トータス松本、不足の美（YO-KING×峯田和伸）【NEW】、七尾旅人、川崎鷹也、竹内アンナ、たかはしほのか(リーガルリリー)、Leina、tonun

【夢の舞台に立てるオーディション企画「新弟子検査」リスナー投票は1/25(日)まで！】

真心ブラザーズ・YO-KING銀杏BOYZ・峯田和伸オーディション企画「新弟子検査」

「J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE」の幕間オーディション企画「新弟子検査」。

今年で5回目を迎える今回は、数々の名だたるアーティストが下積み時代を過ごし、現在も多くのミュージシャンが音楽と向き合い続ける“ミュージシャンの聖地”・下北沢を代表する5つのライブハウスとコラボレーションし、特別な形で実施しています。

今回集結するのは、「今の音楽」を最前線で見続けてきた下北沢のライブハウスが本気で推薦するアーティスト9組。

それぞれがギタージャンボリーのステージを目指し、自身の音楽と真っ直ぐに向き合いながら、渾身のパフォーマンスを届けます。

現在、一次審査をリスナー投票にて実施中です。投票受付は【1月25日（日）まで】。

投票にご参加いただいた方には、J-WAVEのリスナー会員サービス「J-me」ポイントをプレゼント。さらに、投票いただいた方の中から抽選で、2月14日（土）開催の最終ライブ審査へ無料ご招待いたします（※入場時、別途ドリンク代600円が必要です）。

あなたの一票が、ギタージャンボリーの幕間ステージに立つアーティストを決定します。

ぜひ、清き一票をお寄せください。

▼投票はこちら

https://www.j-wave.co.jp/topics/2512_audition.htm

【「J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by 奥村組 幕間オーディション～新弟子検査～」概要】

《選考スケジュール》

・1次審査（リスナー投票）受付期間：1月9日（金）～1月25日（日）

・1次審査（リスナー投票）結果発表：2月4日（水）

・最終ライブ審査（5組）：2月14日（土）＠下北沢BASEMENTBAR

【最終ライブ審査 開催概要】

タイトル：TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 新弟子検査 最終ライブオーディション

日程：2026年2月14日（土）

時間：開場12:00 / 開演 12:30 / 終演予定 14:30ごろ

会場：下北沢BASEMENTBAR(東京都世田谷区代沢5-18-1 カラバッシュビルB1F)

★最終ライブ審査でグランプリに輝いた2組は、

3月7日（土）・8日（日）開催のギタージャンボリー当日、幕間ステージにて各日1組ずつ弾き語りを披露していただきます。

【ギタージャンボリーとは】

「J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE」（通称「ギタージャンボリー」）は、2013年の初開催以来、豪華アーティストによるギター弾き語りを楽しめるユニークなライブイベントとして、多くの音楽ファンに愛されています。両国国技館ならではの土俵に見立てたセンターステージは、観客がぐるり360度ステージを囲む形で臨場感たっぷりにライブをお楽しみいただきます。日本を代表するアーティストたちの、“剥き出し”で圧倒的な弾き語りパフォーマンスを、特別な空間で堪能することができる唯一無二のフェスティバルです。

会場内では、両国国技館ならではの「ちゃんこ」や「やきとり」などをつまみに、飲み物片手にアーティストたちの極上の弾き語りをお楽しみいただくことができます。アリーナ・レベルの「砂かぶり席」、そして両国国技館ならではの「マス席」、会場をダイレクトに感じることができる「2階席指定」など各種チケットをご用意。また、会場内には桜の装飾を施して、音楽を楽しみながらひと足早い“お花見”気分も味わえます。楽しみどころが満載の特別な体験を、一日を通してたっぷりお楽しみいただくことができます。

公式サイト https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2026/

【チケット先着先行を受付中！ チャンスは残り僅か！】

おかげさまで「砂かぶり席」は受付規定枚数を終了しています。チャンスは「マス席」、「2階席指定」など。

現在、チケットのファミマ先着先行を2026年1月26日（月）23:59まで受付中です。

なお、お得な「2日通し・2階席指定」はこの受付で終了となります。お早めにどうぞ。

公式ホームページ チケット詳細：

https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2026/ticket/

【イベント概要】

タイトル： J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by 奥村組

日程：2026年3月7日（土）、3月8日（日）

時間：各日 開場12:30 / 開演 14:00 /

終演予定 3月7日（土） 20:30頃、3月8日（日）20:50頃

*時間はすべて予定時間です。

会場：両国国技館（東京都墨田区横網1-3-28）

初日3月7日（土）出演（順不同）：森山直太朗、竹原ピストル、TOSHI-LOW（BRAHMAN/OAU）、岸田 繁(くるり)、後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）、KIRINJI、藤原さくら、吉澤嘉代子、幕間特別演目：杉本ラララ with 別所哲也（J-WAVE TOKYO MORNING RADIO）【NEW】

千穐楽3月8日（日）出演（順不同）：秦 基博、トータス松本、不足の美（YO-KING×峯田和伸）【NEW】、七尾旅人、川崎鷹也、竹内アンナ、たかはしほのか（リーガルリリー）、Leina、tonun

チケット料金（税込）：全席指定

・砂かぶり席（アリーナレベルの椅子席）\15,000⇒※規定枚数終了

・マス席（座布団/4名迄）\25,000

※1マス4名まで入場可、履物を脱いで着席 サイズは1マス=約120cm×130cm（推奨：大人2名）

・マス席・連番（座布団/2マス/各マス4名迄）\50,000

※連番の2マス。その他はマス席と同様

・2日通し・2階席指定（イス） \14,000⇒※今回の先行で受付は終了します

※先行予約/販売時のみ特別価格。各日程の座席は異なります。

・2階席指定（イス） \7,500

・VIPマス席（特製座布団/2名迄）\80,000

- 各日、限定枚数販売

-正面マス席最前エリア（2列目まで）確約（ステージは回転します）

-１マス2名まで入場可、履物を脱いで着席（座布団あり）

-１マスのサイズは120cm×130cm

-開演前にステージ上で個別に記念撮影（集合時間あり/ご希望の方のみ）※出演者との撮影ではありません

-会場正面装飾・提灯にお名前を記載（受付は終了しました）

- OMIYAGE（オフィシャルグッズ詰め合わせ：内容は後日発表/TシャツはLサイズ限定）付き

-ちゃんこ食べ放題（「食事処」専用ファストレーン付き）※売り切れた場合はその時点で終了します

-お弁当付き（ご入場時にお渡し）

-入場時、専用ファストレーンを設置

-特製VIP法被（フリーサイズ）＋特製VIPパス付き

-特製座布団付き

- VIPビッグバッグ（特製座布団などをすべてを入れられる特製バッグ）付き

・・・・・・・・・・・・・・・・

※以下、先行予約/販売時のみ受付

・特製湯吞付き（1個）・砂かぶり席 \16,000 ⇒規定枚数終了

・特製湯吞付き（2個）・マス席（座布団/4名迄） \27,000

・特製湯吞付き（4個）・連番2マス席（座布団/4名迄） \54,000

・特製湯吞付き（1個）・2日通し・2階席指定（イス席）

\15,000⇒※今回の先行で受付は終了します

・特製湯吞付き（1個）・2階席指定（イス席） \8,500

※グッズは当日会場でのお渡しとなります。

主催： J-WAVE

企画・制作： J-WAVE、J-WAVE MUSIC、DISK GARAGE

後援： BS朝日

特別協賛：奥村組

イベントHP：https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2026/

公式X：https://x.com/guitarjamboree

公式Instagram：https://www.instagram.com/guitarjamboree/

公演に関わるお問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/