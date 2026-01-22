さらに安全性を高める進化した粉塵火災対策システム

新東工業株式会社

新東工業（本社：名古屋市、社長：永井 淳）は、これまでの「粉塵火災対策システム」を、集塵設備の吸引口から排気までのトータル管理を提案する業界初※の商品にアップグレードし、２月から提供開始します。この取り組みにより、お客様の工場における安心・安全の実現に寄与してまいります。

吸引口から排気まですべてをカバーする「粉塵火災システム」

鉄、アルミなど金属への溶接、研磨加工はあらゆるモノづくり現場で不可欠な工程ですが、この工程で発生する火花がダクト内の堆積粉塵に着火することによって集塵機火災を引き起こすことがあります。

当社は「発生防止」「早期発見」「延焼防止」という基本方針のもと、これまで集塵機本体を中心に火災対策を提供してきましたが、このたび吸引口から吸引ダクト、集塵機本体、排気までの集塵フロー全体を対象とした火災対策に進化させ、お客様の工場を、さらに安全安心にできるシステムとしました。

火災の発生原因である可燃性ダストや着火源が存在するため火災リスクの高い吸引ダクトには、不燃粉体を供給してダストを難燃化させ、堆積粉塵への着火リスクを大幅に低減させます。さらに赤外線カメラを搭載したドローンによるダクト点検サービスで、目視では確認できないダクト内の堆積を検出するなど、設備面と保守管理面の両面からの対策を可能としました。排気ダクトには、排気への粉塵漏れを検出するダスチェックを配置し、集塵機火災を早期発見し設備停止をするなど、集塵設備全体の火災対策に注力したシステムを構築しています。

既存設備に対しても、粉塵の特性を分析し、吸引口から排気までの各箇所に最適な仕様を選択できる仕組みとしました。これにより、お客様は「どこに、どのレベルの対策が必要か」を明確に把握し、ポイントを絞り込んで費用対効果が高い対策を講じることができます。

（※業界初：2025年12月自社調べ。国内集塵機メーカーの集塵火災対策商品・サービスとして）

【商品に関する問合せ先】

新東工業株式会社

エコテックカンパニー 営業グループ（幸田事業所）

電話：0564-83-5070

【関連HP】

・粉塵火災対策システム：https://www.sinto.co.jp/product/environment/dust/fire-control/