ポンプキャップに3.4インチのLCDパネルを搭載する水冷一体型CPUクーラー、DeepCool社製「SPARTACUS 360」を発表

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、DeepCool社製の水冷一体型CPUクーラー「SPARTACUS 360」を発表いたします。

「SPARTACUS 360」は、ポンプキャップに3.4インチのLCDパネルを搭載する水冷一体型CPUクーラーです。解像度480×480に対応しており、CPUの温度や使用率などのステータスを表示できるほか、管理ソフトウェア「DeepCreative」を使用することでお好みの画像やMP4動画も表示可能です。

PWM対応の第6世代ウォーターポンプを採用するほか、ファンとポンプをまとめてマザーボードにつなげられるハブ「Linker」を装備。ケースファンを追加で接続でき、回転数やライティングを一括コントロールすることが可能です。

ポンプキャップに3.4インチのLCDパネルを搭載

マグネット式のポンプキャップには3.4インチのIPS LCDパネルを搭載しており、解像度480×480に対応。CPUの温度や使用率などのステータスを表示できるほか、「DeepCreative:コントロールセンター」を使用することでお好みの画像やMP4動画も表示可能です。

ファンやポンプを一括コントロール可能なハブ「Linker」

ファンとポンプを接続し、まとめてマザーボードにつなげられるハブ「Linker」を装備。ケースファンを追加で接続でき、管理ソフトウェア「DeepCreative」で回転数やライティングを一括コントロール可能です。

PWM対応の第6世代ウォーターポンプを採用

三相6スロット4極モーターを備えた第6世代ウォーターポンプを搭載。効率よくクーラントを循環させられるほか、PWM制御により冷却パフォーマンスと静音性のバランスを調整できます。

製品概要

メーカー： DeepCool

製品名：SPARTACUS 360

型番：R-SPT360-BKDSMP-G-1

JANコード：4537694374880

アスクコード：FN2694

予想市場価格：35,980円前後（税込）

発売時期：2026年 1月30日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/deepcool/cpu-cooler/spartacus.html

DeepCool社 概要

DeepCool社は、世界中のお客様に最高のパフォーマンスとヒューマナイズド・サーマル・ソリューションを提供するという使命をもって設立されました。1996年に創業し、本社所在地は北京、工場は中国深圳に設立されました。主な取扱い製品は冷却製品、シャーシ、パワーサプライ関連製品となり全世界70各国へ商品を流通しています。

「DeepCool」のブランド名は1997年にIBMのスーパーコンピュータ上で実行されるプログラム「ディープ・ブルー」が当時の世界チェスの覇者であったゲイリー・カスパロフに驚異的な勝利を収めたことに由来しています。

URL：https://jp.deepcool.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

