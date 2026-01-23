【negombo33 高円寺店】プロの技を学ぶスパイスカレー体験。2月16日からワークショップがスタート！いまだけ「ヴィーガンカレー」もおトクに。

有限会社スクラムライス

東京・高円寺のカレーショップ「negombo33（ネゴンボサンジュウサン）高円寺店」は、西所沢の本店店主・山田孝二を講師に迎えた全4回の本格スパイスカレーワークショップを開催いたします。また、1月24日（土）より2月末日まで、高円寺店・新宿店の2店舗にて「ヴィーガン豆カレー」を特別価格で提供するキャンペーンを同時に実施いたします。

知ればまたカレーが好きになる。山田孝二さんに学ぶ「スパイスカレーの真髄」ワークショップ

「スパイスカレーに挑戦してみたいけれど、何から始めたらいいかわからない」「いつも同じ味になってしまう」そんな悩みをお持ちの方へ。 数々のカレーファンを魅了するnegombo33 西所沢本店店主・山田孝二が、スパイスの基礎から実践的な調理技術までを全4回にわたって丁寧に伝授します。

単にレシピを教わるだけでなく、スパイスの役割から、味の決め手となる「玉ねぎ炒め」、香りを引き出す「テンパリング」まで、プロの技術と理論を体系的に学べる特別なカリキュラムです。

講師プロフィール

山田 孝二 (やまだ こうじ）

インドカレー店でのアルバイトがきっかけでカレー好きになり10年のサラリーマン生活を経て2009年埼玉県所沢市にカレー店「negombo33」を開業。

2012年珈琲豆店「山田珈琲豆焙煎所」を開業。

店舗運営の他に、レトルトカレーの販売、料理教室、珈琲教室などを開催して現在に至る。

【ワークショップ スケジュール】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42926/table/99_1_1f28fc99168a649242fb8823425989a5.jpg?v=202601231121 ]【開催概要】

参加費：全4回分・材料費込み 13,200円(税込）/ 各回1回毎 4,400円（税込）

※単発でのご参加も可能です。

持ち物： エプロン、筆記用具

開催場所： negombo33 高円寺店 または 人間レストラン（negombo33 新宿店）

※参加人数に応じて上記2箇所のいずれかで行います。開催2日前までにメールにてご案内いたします。

ご予約フォーム：https://negombo33curry.stores.jp/reserve/koenjicurry(https://negombo33curry.stores.jp/reserve/koenjicurry)

期間限定！「ヴィーガン豆カレー」キャンペーン

1月24日（土）より2月末日まで、高円寺・新宿の両店舗にて、体にやさしいヴィーガンメニューをお得な価格でご提供いたします。

期間： 2026年1月24日（土）～ 2026年2月末日

▼対象メニュー

ヴィーガン豆カレー【Mサイズ】：1,000円（税込）

レンズ豆を中心に作った優しい味わいのカレーです。ヴィーガンの方も安心してお召し上がりいただけます。(Lサイズは+\150)

実施店舗

１.negombo33 高円寺店

２.人間レストラン（negombo33 新宿店）

※新宿店のみ、＋300円にて「きのこトッピング」が可能です。

店舗情報

negombo33 高円寺店

住所：東京都杉並区高円寺南4-44-3 マーキュリービル1F

営業時間：11:00～21:00（Lo20:30）水のみ11:00～17:00 (Lo16:00) 無休

TEL：03-5913-7650

人間レストラン（negombo33 新宿店）

住所：東京都新宿区歌舞伎町1-13-11 甲斐ビル 4F

営業時間：14:30～23:30/金・土のみ14:30～29:00 月曜定休

TEL：03-6265-9700

negombo33（ネゴンボサンジュウサン）について

2009年、埼玉県西所沢にて創業。初の姉妹店となる高円寺店をオープンさせた2018年には「Japan Curry Award」を受賞しました。新鮮な素材にこだわり、インドの伝統をベースに独創性を加えたカレーは、地域の方はもとより全国のカレーファンから根強い支持をいただいております。