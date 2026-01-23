りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行が「ICおまかせパック」でWebブラウザからの公的個人認証（JPKI）を導入

株式会社ELEMENTS

ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起）は、株式会社りそな銀行（本社：大阪市中央区、社長：岩永 省一）・株式会社埼玉りそな銀行（本社：さいたま市浦和区、社長：福岡 聡）・株式会社関西みらい銀行（本社：大阪市中央区、社長：西山 和宏）の、法人口座開設申し込み時の代表者または申込者の本人確認に、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」の「ICおまかせパック」による公的個人認証を提供します。本提供により、ユーザーが顔画像や本人確認書類の撮影などを行うことなく、マイナンバーカードのICチップをスマートフォンで読み取ることで、本人確認を完了できる仕組みを実現しています。

■背景

りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行ではこれまでも、法人口座開設における本人確認にLIQUID eKYCを採用し、本人確認書類の撮影と自撮りの顔写真を照合する方式を採用してきました。LIQUID eKYCの細部にこだわったUIや、画像処理技術で撮影画像の品質をリアルタイムで判定し、不備があった場合に不備理由をリアルタイムで通知することによる離脱率の低さ、不鮮明データの削減につながっている点が評価され、この度の追加導入に至りました。

■導入内容

ユーザーは、ICおまかせパックを通じて、マイナンバーカードのICチップによる公的個人認証（JPKI）で本人確認を行います。ICおまかせパックは、マイナンバーカードや運転免許証などのICチップを活用した本人確認方式を一式提供し、各ユーザーに対して離脱率が最も低い読取チャネルを自動で案内するサービスです。ユーザーのスマホOSを自動で判別し、iOSユーザーはWebブラウザ、AndroidユーザーはLIQUID eKYCアプリといったユーザーごとに最適な本人確認が実施できるようになります。ひとつのAPIで複数のチャネルを組み込みでき、開発工数を抑えながら、ユーザーにとって使いやすい仕組みを実現します。

また、特許出願済みの技術により、従来はアプリのインストールが必要だった公的個人認証（JPKI）方式の本人確認をWebブラウザから可能としました。これにより、ユーザーの手間を大幅に削減し、離脱の防止にもつなげています。

■りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行の法人口座開設について

法人口座開設をオンライン受付しており、対象のお客さまは、完全WEB完結で口座開設が可能です。また、月額使用料無料のりそなグループアプリ for ビジネスのご提供や、法人カード、万全のセキュリティなど様々なメリットがあります。

Webサイト：

りそな銀行 https://www.resonabank.co.jp/hojin/service/eb/webmoushikomi/index.html

埼玉りそな銀行 https://www.saitamaresona.co.jp/hojin/service/eb/webmoushikomi/index.html

関西みらい銀行 https://www.kansaimiraibank.co.jp/hojin/service/eb/webmoushikomi/

■eKYC市場シェア6年連続No.1※1である「LIQUID eKYC」について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証（JPKI / スマホJPKI） を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は1.5億件、累計契約数は600社を超えています。

※1 ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2024年度予測)

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな世界の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。



所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

Webサイト： https://liquidinc.asia (https://liquidinc.asia)

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

当人認証サービス「LIQUID Auth」https://liquidinc.asia/liquid-auth/ (https://liquidinc.asia/liquid-auth/)

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」https://liquidinc.asia/gpass/

■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役会長 久田 康弘

代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

Webサイト： https://elementsinc.jp/



