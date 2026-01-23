テニスのエマ・ナバロ選手とアドバイザリースタッフの複数年契約に合意

アシックスジャパン株式会社

アシックスは、このたび、テニスのエマ・ナバロ（Emma Navarro）選手とアドバイザリースタッフの複数年契約を締結することに合意しました。（WTAシングルスランキング15位（2026年1月23日時点））

エマ・ナバロ選手はアメリカのテニス選手で、2024年には、グランドスラム2大会で準決勝に進出し、キャリア最高となるWTAシングルスランキング8位となりました。大学テニスを経てプロ転向したナバロ選手は、2024年にツアー初タイトルを獲得し、元世界ランキング1位を含むトップ選手に対して勝利を重ねている女子テニス界の新星の一人です。スピードを重視したプレースタイルで知られ、テニスシューズはコート上で優れたスピードと俊敏性を発揮する「SOLUTION SPEED FF 4（ソリューションスピードエフエフ4）」を着用する予定です。

今後は、エマ・ナバロ選手の持つ知名度や影響力を、当社製品に関する広告やカタログ、ポスターおよびインターネットなどの電子媒体、SNSによる宣伝、販売促進活動で最大限活用し、テニスプレーヤーに選ばれるNO.1プレミアムブランドになることをめざします。

〇エマ・ナバロ選手のコメント

アシックスとパートナーシップを結ぶことができ大変うれしく思います。「SOLUTION SPEED FF 4」は、私のプレーをしっかりとサポートしてくれます。自分に合ったシューズを履くことで、ベストなパフォーマンスを発揮できる自信につながります。テニス、スポーツは常に私の人生の大部分を占めており、「Sound Mind, Sound Body（サウンドマインドサウンドボディ）」というアシックスの創業哲学を表すブランド・スローガンに深く共感しています。このパートナーシップは、私のプレースタイルと価値観の両方にぴったりだと感じています。

〇株式会社アシックス 代表取締役社長COO 富永満之のコメント

エマ・ナバロ選手をアシックスファミリーに迎えることができ大変光栄です。ナバロ選手は、目覚ましい活躍を見せる選手の一人で、さらなる飛躍が期待されます。今年はもちろん、その先も、彼女の挑戦を支え、成功をともに築いていきます。

〇エマ・ナバロ選手が着用するテニスシューズについて

スピードと俊敏性を求めるプレーヤー向けのテニスシューズ「SOLUTION SPEED FF 4」を着用します。トッププレーヤーの意見を取り入れて開発したテニスシューズの最新作です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/284_1_b04b9b7bc73b2a3fb563fb6cb06dd8a5.jpg?v=202601231121 ]