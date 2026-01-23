画像・カルテ・研究データの“散在と誤送信”を終わらせる。国産AIデータルーム「リーガルテックVDR」が医療データ共有の実務を再設計

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平井智之）は、医療機関・研究機関・検査会社など、医療分野における高度な機密情報を安全に管理・共有できる国産バーチャルデータルーム（VDR）「リーガルテックVDR」を提供開始しました。

市場背景

医療DXの進展に伴い、医療機関間での画像データ・カルテ情報・研究データの共有ニーズが急増しています。一方で、個人情報保護法・医療情報システムの安全管理ガイドライン・各種倫理規程など、医療データを扱ううえで求められるセキュリティ要件は年々高度化。従来のクラウドストレージでは、アクセス制御の不十分さや監査ログの不足により、医療情報の共同利用には限界がありました。

課題

・大学病院・研究機関・医療法人間での機密データ共有運用が煩雑

・メール添付・一般的なクラウドストレージでは、誤送信や第三者閲覧のリスクが高い

・共同研究における権限管理（「誰が・どの資料に・どこまでアクセスできるか」）がブラックボックス化

・監査対応やインシデント時の振り返りに必要な閲覧履歴が残らない

・画像データ・検査レポートなど大容量ファイルの管理・更新が非効率

VDRが提供する価値・機能

リーガルテックVDRは、医療分野の共同研究・連携プロジェクトに最適化された情報管理基盤として、以下の価値を提供します。

・精緻なアクセス権限管理：閲覧のみ／ダウンロード不可／プリント不可／IP制限など、医療データの安全性を最大化

・監査ログ（Audit Trail）自動生成：誰が・いつ・どの資料にアクセスしたか完全記録

画像・PDF・スキャン資料の高速ビューア：専用ソフト不要で医療画像や資料をシームレス閲覧

・AI活用：医療文書のサマリ生成、英語論文の翻訳、資料検索性の向上

・国産・法規制準拠：日本の医療情報ガイドラインに適合し、国内データセンターで安全運用

利用シーン

1.大学病院 × 研究機関による共同研究（治験・医療データ解析）

機密性の高い研究データや被験者情報の安全な共同利用を実現。

2.医療法人グループ内での経営資料・診療データ共有

役員会資料・財務資料・内部監査資料の安全な一元管理を実施。

3.画像検査会社 × 医療機関での検査結果共有

大容量画像の誤送信リスクを排除し、アクセスを細かく制御。

導入メリット

・医療情報の共同利用を「安全・効率的・監査可能」な状態で実現

・データ共有のスピードが向上し、研究・診療の意思決定を迅速に

・従来のメール・クラウド運用に比べ、情報漏えいリスクを大幅削減

・国産VDRによる法規制準拠と高い信頼性

・ファイル更新・資料収集・権限管理を一元化し、業務工数を削減

今後の展望

リーガルテック株式会社は、「企業の重要情報を、AIで守り、可視化し、活用する」という理念のもと、医療・研究分野における機密情報の健全な運用を支援してまいります。

今後は、医療機関・研究機関・検査会社間で扱われる大量の医療画像・研究データ・倫理審査資料について、AIによるリスク抽出や匿名化支援、文書改訂履歴の自動可視化など、より高度なデータガバナンスを実現する機能強化を進めていきます。

また、多施設共同研究や国際共同研究にも対応できる透明性の高い情報基盤として、医療DXを支えるプラットフォームへと進化を続けます。

製品ページ：https://www.vdrs.jp/list/medical/

お問合せ：https://form.legaltech.co.jp/aos/legaltechvdr/input/

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供