令和８年度島根県長期高度人材育成コースの受講生を募集しています！

「島根で始める、新たな挑戦。あなたのセカンドキャリアを築こう。」

１． 事業の趣旨

求職中または非正規雇用の方を対象として、入学金・授業料無料で短期大学や専修学校で一般学生と共に学び、国家資格等を取得して、正社員就職を目指していただくものです。

２． 事業の対象となる方

求職中または非正規雇用の方（原則として５５歳未満の方＊）等で、ハローワークに求職申込中の方

＊介護福祉士及び保育士の養成課程を活用したコースを除きます。また、その他の要件によって事業の対象となる場合がありますので、詳しくはハローワークへお尋ねください。

３． 募集コース

【東部高等技術校】

介護福祉士養成・・・・・・・大阪健康福祉短期大学（安来キャンパス 安来市）、トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校（出雲市）

保育士養成・・・・・・・・・・・大阪健康福祉短期大学（松江キャンパス 松江市）、専門学校坪内総合ビジネスカレッジ（松江市）、トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校（出雲市）

IT技術者養成・・・・・・・・・専門学校坪内総合ビジネスカレッジ（松江市）、出雲コアカレッジ（出雲市）

自動車整備・・・・・・・・・・・専門学校坪内総合ビジネスカレッジ（松江市）

理容師養成・・・・・・・・・・・松江理容美容専門大学校（松江市）

准看護師養成・・・・・・・・・松江看護高等専修学校（松江市）

動物（看護・トリマー）・・・専門学校坪内総合ビジネスカレッジ（松江市）

ビジネス・・・・・・・・・・・・・・専門学校坪内総合ビジネスカレッジ（松江市）

医療事務・・・・・・・・・・・・・出雲コアカレッジ（出雲市）

製菓・調理・栄養・・・・・・・松江栄養調理製菓専門学校（松江市）

【西部高等技術校】

美容師養成・・・・・・・・・・・浜田ビューティーカレッジ（浜田市）

４． 受講期間

【２年コース】令和８年４月～令和１０年３月

【１年コース】令和８年４月～令和９年３月

５． 申込先

最寄りのハローワーク窓口

６． 必要経費

入学金、授業料は無料です。教科書、教材、実習着、検定試験等の受験費用や学校行事等への参加にかかる費用等は自己負担です。（補講費用は自己負担となることがあります。詳細は各学校にお尋ねください）

７． 募集締切

令和８年２月１０日（火）