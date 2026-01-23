【1/25～限定3日間開催】Kuradashi、スパークリングワインの「もったいない」を救おうキャンペーン

株式会社クラダシ

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営する株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：河村晃平、以下「クラダシ」）は、クリスマスや年末年始のイベント終了後に直面する「スパークリングワインの需要急減」という課題を解決するため、2026年1月25日(日)より3日間限定のキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでは、対象のスパークリングワインに使用できる1,000円OFFクーポンを配布し、皆さまの日常の何気ない乾杯を彩りながら季節的な需要の偏りをならし、行き場を失うワインのロス削減を目指します。

・キャンペーン特設サイト：https://kuradashi.jp/pages/save-sparkling-wine(https://kuradashi.jp/pages/save-sparkling-wine)

■キャンペーン開催概要

Kuradashiで取り扱うスパークリングワインを、通常Kuradashi価格より1,000円OFFでご購入いただけるクーポンを配布します。

・開催期間：2026年1月25日(日) 0:00 ～ 1月27日(火) 23:59

・特典内容：

対象のスパークリングワイン商品（計40商品）に使用可能な「1,000円OFFクーポン」の配布

・対象商品：Kuradashiで販売するスパークリングワイン 全40商品

・特設サイト：https://kuradashi.jp/pages/save-sparkling-wine

▽目玉商品

・商品名：

「コスパ抜群！スパークリング＆白ワインセット」

・内容量：750ml×12本

・キャンペーン価格：

8,480円（1本あたり790円）

・商品内容：

フランス産の本格的な泡や、世界的な評価を受けるスペイン・イタリアの銘醸ワインなど、食事に合わせやすい辛口を中心にセレクトした商品。

「おでん×スパークリング」や「鍋×スパークリング」など、冬の食卓との相性も抜群です。

■キャンペーン実施の背景

ヨーロッパなどでは日常の食卓で楽しまれているスパークリングワインですが、日本においては依然として「ハレの日（クリスマス・年末年始）」の飲み物というイメージが強く定着しています。この消費行動の偏りは、業界に深刻な課題をもたらしています。

実際に、ワインの選定・仕入れ・販売・流通までを一貫して手がけるインポーターのワインキュレーション株式会社において、1月の売り上げは12月の約5割程度まで激減する（※1）といいます。このように、中身のおいしさは変わらないにもかかわらず、「時期が過ぎた」という理由だけで行き場を失い、倉庫で滞留する在庫はワイン業界全体の大きな課題となっています。

このたび、Kuradashiは、そんな「もったいない」を解決し、フードロス削減だけでなく、スパークリングワインを普段の日常の中でもお楽しみいただく機会を創出することで、安定的な消費を促すとともにワイン業界の課題解決に貢献すべく、本キャンペーンを開催いたします。

※1 弊社がワインキュレーション株式会社（https://www.winecuration.com/）に独自に取材

■ワインキュレーション株式会社 担当者のコメント

「ワインのなかでも特にスパークリングワインは、「特別な日」のイメージが強く、年明けには過剰在庫として倉庫を圧迫するのが長年の課題でした。欧州のように、もっと日常的に、カジュアルに泡を楽しんでいただきたい。そんな本来のワインの楽しさを知っていただくきっかけになれば幸いです。」

今後も、フードロス削減が循環する「善い食事業」の一つであるソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を通じて、パートナー企業さまと協業しながら、さまざまな食の課題の解決に取り組んでまいります。

■Kuradashi Food：フードロス削減の大きな輪をつくる。

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」の運営を核に、サプライチェーンの上流から下流までの全工程に深く関与し、これまでのECの枠を超え、食品メーカーの在庫管理や物流戦略を共に考えることで、フードロス削減が循環する「善い食産業」のインフラとなることを目指します。

URL：https://corp.kuradashi.jp/food/

■楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」とは

Kuradashiは、楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケットです。

フードロス削減を目指し、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などを、おトクに販売しています。

さらに、売り上げの一部を環境保護・災害支援などに取り組むさまざまな社会貢献団体への寄付やクラダシ基金として活用し、SDGs17の目標を横断して支援しています。

楽しくておトクなお買い物が、社会に良いことにつながる。そんな、全く新しいソーシャルグッドマーケットを創出しています。

URL：https://www.kuradashi.jp/

■株式会社クラダシについて

代表者氏名：河村晃平

設立：2014年7月

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル 5F

URL：https://corp.kuradashi.jp/

【サービス紹介】

・ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」：https://www.kuradashi.jp/

・クラダシが自社で運営する「クラダシ基金」：https://www.kuradashi.jp/fund

・冷凍宅配弁当「Dr.つるかめキッチン」：https://tsurukame-kitchen.com/

・冷凍宅配弁当「Kitchen Chef & Doctor」：https://chef-doctor.com/shop

・オンライン料理教室「La Table de SHIORI Online」：https://online.atelier-shiori.com/

【店舗一覧】

・Kuradashi店舗一覧：https://kuradashi.jp/pages/stores

【クラダシのインパクト】

・インパクトサイト：https://corp.kuradashi.jp/impact/

・サステナビリティレポート：https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report

【2025年9月末時点の主な累計実績】

・フードロス削減量：30,828トン ・経済効果：149億9,926万円

・CO2削減量 ：81,726t-CO2 ・支援総額：173,991,693円

