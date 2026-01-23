【KZHCUP×UHA味覚糖】にじさんじ所属バーチャルライバー「葛葉」主催のリアルイベントKZHCUPの開催と、「ENERGY ARTS（エナジーアーツ）」の発売を記念し2大キャンペーンを実施！

ＵＨＡ味覚糖株式会社

UHA味覚糖株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山田泰正）は、2026年1月23日（金）に開催される、ANYCOLOR株式会社（本社︓東京都港区 代表取締役︓田角陸）が運営するVTuberグループ「にじさんじ」に所属する葛葉主催のカジュアルゲーム大会「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」の開催を記念し、新商品「ENERGY ARTS（エナジーアーツ）」の発売、および、購入者を対象としたキャンペーンを実施いたします。

「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」への協賛

VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の人気ライバー葛葉が主催する「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」。本大会の決勝戦及びエキシビションマッチが、2026年1月23日(金)にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催されます。

今回、KZHCUPにUHA味覚糖『ENERGY ARTS（エナジーアーツ）』による協賛が決定しました。大会の副賞として本商品の提供など様々な形で、KZHCUP、ストリートファイター６、そしてeスポーツ界をサポートして参ります。

「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」協賛コラボ記念キャンペーン

新商品『ENERGY ARTS（エナジーアーツ）』の発売を記念し、本プロジェクトの公開、および皆様の熱いゲーマー魂を応援するために、スペシャルキャンペーンを決定！KZHCUPオリジナルステッカーや、豪華景品が当たる２つのキャンペーンを実施いたします。

【協賛キャンペーン1】

KZHCUP協賛開催記念！「ENERGY ARTS（エナジーアーツ）」とKZHCUPのオリジナルステッカー が合計15名様に当たる、フォロー＆シェアキャンペーン

●内容

XのUHA味覚糖公式オンラインストア（@uha_mikakuto_ec）をフォロー＆Makuake商品ページから「#エナジーアーツ」を付けてXシェアをしてくれた方の中から、

抽選で15名様に「KZHCUPオリジナルステッカー」と「ENERGY ARTS（エナジーアーツ）」1箱をプレゼント！

●開催期間

2026年1月23日(金)10:00～ 2026年2月6日（金）23:59 15日間

●実施Xアカウント

UHA味覚糖公式オンラインストア(@uha_mikakuto_ec)

【キャンペーン２】

「ENERGY ARTS（エナジーアーツ）」発売記念！勝利を掴むアイテムと勝利を祝うお肉が当たる！プレイヤー応援キャンペーン

●内容

期間中に「ENERGY ARTS（エナジーアーツ）」をご購入いただき、Makuake内の「応援コメント」タブから、コメント投稿いただいた方の中から抽選で、プレイヤー垂涎の豪華賞品をプレゼント！

応援購入の達成金額に応じて、賞品プレゼント対象人数がどんどん増える！キャンペーンです。

●賞品内容

【A賞：勝利のフルセット】

最大5名様：プロ仕様コントローラー＋焼肉セット

大人気ストリーマーやプロ選手も愛用するレバーレスのアーケードコントローラーを入手できるeギフトと、勝利の後に味わいたい焼肉をセットで！

【B賞：スタミナ補給セット】

最大15名様：焼肉セット

長時間の配信やランクマッチで疲れた体に染み渡る！美味しいお肉でスタミナをチャージしてください。

●開催期間

2026年1月23日(金)10:00 ～ 2026年5月10日(日)23:59

新商品『ENERGY ARTS（エナジーアーツ）』について

<補給のUX（ユーザー体験）を変える、「攻め」の新発想ドリンク）＞

ゲームプレイ中、試験中、会議中、あるいは車の運転中――集中が求められるシーンにおいて、

「補給＝集中の中断」になることは多くの人にとって課題です。

『ENERGY ARTS』はこの課題に対し、“意識せずに補給できること”を徹底追求。手に取り、片手で「パキッ」と折って「チュッ」と吸うだけ。

「開ける、持つ、飲む、片付ける」その一連の動作を、可能な限り削ぎ落とす。わずか0.5秒でエネルギーチャージが完了、補給行為そのものを意識させない“透明な”UX（ユーザー体験）を実現しました。

◆薄さわずか数ミリのEasysnap（イージースナップ）カード型パッケージ

◆片手動作のみで即時チャージ

◆開ける、持つ、飲む、片付けるの手間を可能な限り削ぎ落とした仕様

◆1缶250mLの満足感を、わずか1包12mLに凝縮

このように、「集中を切らさない補給体験」を徹底的に磨き上げた設計は、まさに “攻めの補給”と言えます。

<ノンカフェイン×速攻型アミノ酸の“攻めの補給”>

協和発酵バイオ特許処方「速攻型アミノ酸」を採用

『ENERGY ARTS』が目指したのは、ただの「ノンカフェイン」ではありません。

判断を鈍らせない「攻め」の配合で、圧倒的な「成分密度」をたったひと口に凝縮。吸収効率を高める特許処方で、僅か12mLにアルギニン1,000mg、シトルリン1,000mg。世界と対峙するアスリートのパフォーマンスをサポートします。

【応募方法・キャンペーン詳細】

■協賛キャンペーン１

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11343/table/442_1_8924da1522abb8ed44bf4c9f9d3a1bb4.jpg?v=202601231121 ]

■協賛キャンペーン２

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11343/table/442_2_c90fb41b72ed811c34752da00f1b69cf.jpg?v=202601231121 ]