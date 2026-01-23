エム・ピー・ソリューション、大阪（伊丹）国際空港のアップルスイーツ自動販売機に無人機向けキャッシュレス決済サービス『JMMS』を導入

株式会社エム・ピー・ソリューション

“想い”に寄り添い、キャッシュレスで新たな価値を生み出す株式会社エム・ピー・ソリューション（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤栄治）は、エム・ヴイ・エム商事株式会社が大阪（伊丹）国際空港に設置している「アップルスイーツ自動販売機」に無人機向けキャッシュレス決済サービス『JMMS』を導入したことをお知らせします。「アップルスイーツ自動販売機」は、大阪（伊丹）国際空港南ターミナル2階のANA搭乗口保安検査ゲート内、北ターミナル2階のJALサイド搭乗口保安検査ゲート内で利用可能です。

エム・ピー・ソリューションは、今後も、キャッシュレス決済導入支援による顧客満足度向上をサポートしてまいります。

＜カットリンゴ自販機＞

【導入の背景と効果】

- 導入2か月でキャッシュレス決済比率は約40％を記録

大阪（伊丹）国際空港の「アップルスイーツ自動販売機」は2016年の設置以来、現金決済のみの対応でしたが、昨今のキャッシュレス化の加速やインバウンド需要の高まりに合わせ、2025年11月から、『JMMS』導入によるキャッシュレス対応が決定しました。導入から約2か月で、キャッシュレス決済比率は約40％に達しており、空港利用者におけるキャッシュレス決済への高い需要が再認識される結果となっています。

- キャッシュレス決済導入により運用オペレーションの負担を軽減

エム・ヴイ・エム商事では、既に羽田空港において『JMMS』を導入した完全キャッシュレスの「アップルスイーツ自動販売機」を設置しており、釣銭準備や売上金回収の撤廃による業務効率化を実現しています。今回の大阪（伊丹）国際空港の自販機は、引き続き現金決済にも対応していますが、決済の約4割がキャッシュレスに移行したことで、釣銭切れや紙幣詰まりといった現金取り扱いによるトラブル発生頻度の抑制が期待されます。これにより、メンテナンスの手間を省くと同時に、トラブルによる販売停止を防ぎ、現場の運用負担の大幅な削減に寄与します。

【エム・ヴイ・エム商事株式会社 担当者 コメント】

海外旅行者はもちろん、国内旅行者の間でもキャッシュレス化が進む中、より手軽に当社のアップルスイーツを楽しんでいただける環境を整えることで、売上の向上に期待しています。また、キャッシュレス対応により購入のハードルが下がることで、ブランド認知の向上や新規顧客の獲得にもつながると考えております。

■無人機向けキャッシュレス決済サービス『JMMS』について

『JMMS』は無人機・自動機・自販機向けの電子決済ワンストップサービスです。キャッシュレス決済をご利用する上で必要となる契約～業務を一括してアウトソーシングでき、インバウンド対応、集金業務からの解放、販売データの電子化など、非対面決済のDX化をマルチマネー決済サービスからサポートします。

■株式会社エム・ピー・ソリューションについて

エム・ピー・ソリューションは、NECグループと各電子マネー会社・クレジットカード会社と協力して提供する、無人機向けキャッシュレス決済サービス『JMMS』や、対面式キャッシュレス決済サービス『KAZAPi（かざっぴ）』などを中心として、決済インフラ導入支援、決済代行業務までを含んだソリューションを提供しています。また、2024年1月からは、自販機を活用したマーケティングサービス『ジハトク』の提供も行っています。今後も、キャッシュレス決済サービスを軸とした取り組みで、安心・便利なユニバーサル社会の実現に貢献します。

■サービス導入に関する問い合わせ先

お問い合わせフォーム： https://mp-solution.com/contact/