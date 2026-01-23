渋谷を舞台としたテクノロジー×アートイベント「ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６」にオフィシャルパートナーとして参画します

東急株式会社

当社は、２０２６年２月１３日(金)から２月１５日(日)まで開催されるテクノロジー×アートイベント「ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６」（主催：ＳＨＩＢＵＹＡ ＣＲＥＡＴＩＶＥ ＴＥＣＨ実行委員会、共催：渋谷区、以下「ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６」）にオフィシャルパートナーとして参画し、渋谷区内の各所にてオフィシャルパートナープログラムを実施します。

「ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ」は、テクノロジーとアートを掛け合わせ、渋谷の街から最新カルチャーを体験していただけるイベントとして、２０２４年１月に初開催され、今回で３回目の開催となります。「ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６」は、昨年に引き続き、国際的なクリエイターやグローバルなコミュニティーを巻き込み、大型インスタレーションの展示、デジタルアートの上映、ドローンショーの実施、音楽フェスやピッチイベント、ワークショップの開催などを通じて、渋谷の居住者や来街者の皆さまがアート、カルチャーや最新テクノロジーに触れ、体験する機会を創出します。

当社は２０２４年の初開催から「ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ」に参画しています。「ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６」では、アートと音楽を中心としたオフィシャルパートナープログラムおよび連携イベントを渋谷区内の各所で実施します。インタラクティブに楽しめる光と音のアート展示 “Ｈｅｌｌｏ！Ｄｕｅｔｔｉ（ハロー・ドゥエッティ）”や、渋谷川の生態系を可視化するアートインスタレーション、カナダ・モントリオールで生まれた市民参加型のプロジェクションマッピング「ＭＡＰＰ_ＳＨＩＢＵＹＡ」、そして渋谷から新進気鋭の若手ミュージシャンを発掘するストリートライブイベント「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｉｖｅ × ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６」と、計４つのプログラムで「ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６」を盛り上げます。

また、２月１１日（水・祝）には、当社と同じくオフィシャルパートナーとして「ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６」に参画するラジオ局 Ｊ-ＷＡＶＥ （８１．３FM）とタイアップし、３時間半の特番「Ｊ-WAVE ＳＰＥＣＩＡＬ ＲＥＳＯＮＡＮＣＥ ２０２６

ｉｎｓｐｉｒｅｄ ｂｙ ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ」を放送します。

当社は、「ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６」への参画を通じて、国内外の関係各所と連携しながらさまざまな施策を実施し、渋谷への来街促進と、「エンタテイメントシティＳＨＩＢＵＹＡ」のさらなる進化を目指します。

“Ｈｅｌｌｏ！Ｄｕｅｔｔｉ”設置イメージ渋谷川アートインスタレーション展示イメージＳｈｉｂｕｙａ Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｉｖｅ × ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６イメージ

■ 「ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６」について

ＳＨＩＢＵＹＡ ＣＲＥＡＴＩＶＥ ＴＥＣＨ実行委員会（所在：東京都渋谷区、実行委員長：大西賢治）が渋谷区とともに開催する、最新カルチャーを体験できるイベント。２０２４年に開始し、今回で３回目の開催となります。

期間中、３０以上のプログラムを展開し、渋谷の街を歩くだけでテクノロジーとアート、そして最新カルチャーに触れていただけます。

正式名称：ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６(ディグシブヤ)

開催日程：２０２６年２月１３日(金)から２月１５日(日)の３日間

開催場所：渋谷公園通り周辺エリア ほか

参加費用：無料（ただし、一部のプログラムは有料）

主催：ＳＨＩＢＵＹＡ ＣＲＥＡＴＩＶＥ ＴＥＣＨ実行委員会、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁

共催：渋谷区

オフィシャルパートナー：株式会社デジタルガレージ、日本航空株式会社、株式会社Ｊ-ＷＡＶＥ、株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、ＮＴＴ東日本株式会社、株式会社パルコ、東急株式会社、東急不動産株式会社

協力：一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント、渋谷公園通り協議会、Ｓｈｉｂｕｙａ Ｓｔａｒｔｕｐ Ｓｕｐｐｏｒｔ

後援：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン

委託：令和７年度日本博２．０事業（委託型）

■プログラム１.【オフィシャルパートナープログラム】

座って揺れるだけで、ステップを踏むだけで、知らない誰かと即興の作品を創り出すことができる

「光と音のアート展示」“Ｈｅｌｌｏ！Ｄｕｅｔｔｉ（ハロー・ドゥエッティ）”

カナダのアート＆デザインスタジオＤａｉｌｙ ｔｏｕｓ ｌｅｓ ｊｏｕｒｓ（デイリー トゥ レジュール）の作品“Ｄｕｅｔｔｉ”は、まちを行き交う人々が即興的に作品をつくり出すことができるパブリックアートです。揺れながらコーラスを奏でるベンチと、ステップをダンスへと変えるボラードという２つのインタラクティブな遊具があり、人の動きや体重の変化に反応して音が生まれ、２人で動けば自然と即興のデュエットが始まります。知らない人同士でも、会話がなくても、音を通した新たなコミュニケーションによりつながることができます。

ただ座る、少し揺れる、軽快に歩いてみる──そんな何気ない動作が音楽になる体験は、都市の中に新しい“対話のかたち”を生み出します。偶然隣に座った誰かと、一期一会のセッションを楽しんでみてください。

日時：２０２６年１月２３日(金)～２月２７日(金)

※時間帯は、国道２４６号横断デッキの開放時間に準じます。

場所：国道２４６号横断デッキ

（渋谷スクランブルスクエアと渋谷ストリームをつなぐデッキ）

主催：東急株式会社、Ｄａｉｌｙ ｔｏｕｓ ｌｅｓ ｊｏｕｒｓ、

一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント

制作：株式会社シアターワークショップ

協力：ケベック州政府在日事務所、株式会社コトブキ

＜Ｄａｉｌｙ ｔｏｕｓ ｌｅｓ ｊｏｕｒｓ プロフィール＞

インタラクティブアート、ストーリーテリング、パフォーマンス、都市デザインを組み合わせた新分野をリードするアート＆デザインスタジオです。モントリオールを拠点とし、世界６０以上の都市で見知らぬ人々を「遊び」と「協力」の精神で繋いできました。

公式サイト（英語）：https://www.dailytouslesjours.com/en

■プログラム２.【オフィシャルパートナープログラム】

アートインスタレーション「Ｓｉｌｅｎｔ Ｎｅｉｇｈｂｏｒｓ -渋谷川に棲まうものたちとの邂逅-」

コンクリートに覆われたように見える渋谷川には、藻類や微生物、護岸の隙間に根付く植物や小さな生き物など、多様な生命が静かに息づいています。こうした生態系の姿を、映像を中心とした屋外インスタレーションとして可視化し、都市の中にひそむ環世界を体験的に捉え直すことを目指します。

本プロジェクトは、メディアアートキュレーターのｏｎｐａ監修のもと、「生命」を巡る美学・芸術の実験・研究 ・制作を行うプラットフォームのｍｅｔａＰｈｏｒｅｓｔ（メタフォレスト）と共同で実施します。ｍｅｔａＰｈｏｒｅｓｔは、普段は見えない水中環境の調査や、採取した試料の顕微鏡観察、微生物のＤＮＡ解析など、生物学的リサーチを重ねて生態系への理解を深めてきました。これらの知見をもとに構成した映像インスタレーションによって、都市の中にひそむ自然の姿を浮かび上がらせ、人と環境の関係を捉え直す場をつくります。

日時：２０２６年２月７日（土）～８日（日）、１３日（金）～１５日（日） １５：００～２２：００

※遊歩道上での展示は１０：００～２２：００の予定です。

※強風、荒天などにより中止の場合がございます。

場所：渋谷リバーストリート

主催：東急株式会社、ｍｅｔａＰｈｏｒｅｓｔ

＜ｍｅｔａＰｈｏｒｅｓｔ 概要＞

生命科学や生命論の展開を参照しつつ、「生命」を巡る美学・芸術（バイオアート、バイオメディア・アート、バイオロジカルアート、生命美学）の実験・研究・制作を行うためのプラットフォームです。

２００７年から、早稲田大学先端生命医科学研究施設の研究室内に設置されています。

公式サイト：https://metaphorest.org/

■プログラム３.【連携イベント】

市民参加型プロジェクションマッピング「ＭＡＰＰ_ＰＬＡＹＧＲＯＵＮＤ（プレイグラウンド）」

「ＭＡＰＰ（マップ）」は、“街をクリエイティブなＰＬＡＹＧＲＯＵＮＤに変えていく”をビジョンに掲げ、２０１６年にカナダ・モントリオールで始まったプロジェクトです。プロジェクションマッピングが持つ可能性の追求と発展を目的に、世界各地で活動しています。特徴的なのは「ＭＡＰＰ_ＢＩＫＥ（マップ バイク）」という、プロジェクターを搭載した自転車です。この自転車は、大掛かりな設営を必要とせず、壁面や床面に投影できるため、柔軟に展開することができます。タブレットに描かれた絵をアニメーションにして街へ投影し、日常の風景に想像の世界が重なっていきます。

「ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２５」に引き続いての実施となる今回は、北谷公園を中心に自転車プロジェクションマッピングを展開します。どなたでも体験できるワークショップコンテンツも実施し、その場で描いた絵がプロジェクションとして街に映し出されます。

日時：２０２６年２月１３日(金)～２月１４日(土) 夕方～夜

※荒天の場合、中止になる可能性がございます。

場所：渋谷区立北谷公園、および周辺（予定）

主催：しぶきたパートナーズ（代表企業 東急株式会社）、ＭＡＰＰ_ＭＴＬ

共催：渋谷公園通商店街振興組合（予定）

協力：ケベック州政府在日事務所

＜ＭＡＰＰ_ＭＴＬプロフィール＞

カナダ・モントリオール発のＭＡＰＰは、プロジェクションマッピングの広がる可能性を楽しみながら、街を新しい表現の場へとひらく団体です。アートと技術を結び、意外性のある体験を生み出しています。

■プログラム４.【連携イベント】

ストリートライブイベント「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｉｖｅ × ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６」

２月１３日(金)から２月１５日(日)の３日間、渋谷駅東口地下広場で、新進気鋭のインディーズミュージシャン１６組が集結するストリートライブを開催します！心地よい歌声が響くこのイベントで、新たな“推しアーティスト”を見つけてください。未来のスターと出会えるかも？

日時：２０２６年２月１３日(金)～２月１５日(日)

※１３日(金)は１７：００～２１：００ 、１４日(土)～１５日(日)は１４：００～２０：００

場所：渋谷駅東口地下広場

主催：ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ（発起人：東急株式会社）

後援：ＳＨＩＢＵＹＡ ＣＲＥＡＴＩＶＥ ＴＥＣＨ実行委員会

協力：一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント

制作協力：もっちゃん。すとりーと

企画制作：東急メディア・コミュニケーションズ株式会社

公式サイト：https://note.com/streetlive109/n/n991120f04c87

■当社提供特番 「Ｊ-ＷＡＶＥ ＳＰＥＣＩＡＬ ＲＥＳＯＮＡＮＣＥ ２０２６ ｉｎｓｐｉｒｅｄ ｂｙ ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ」

「ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６」のオフィシャルパートナーである株式会社Ｊ-ＷＡＶＥが、２月１３日（金）に開催する故・坂本龍一氏のトリビュートフェスト「ＲＡＤＩＯ ＳＡＫＡＭＯＴＯ Ｕｄａｙ」に連動し、アジアから世界を目指す音楽家たちのＶＩＢＥＳ＆ＢＥＡＴを発信する３時間半の特番「Ｊ-ＷＡＶＥ ＳＰＥＣＩＡＬ ＲＥＳＯＮＡＮＣＥ ２０２６ ｉｎｓｐｉｒｅｄ ｂｙ ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ」を、当社の提供で２月１１日（水・祝）に放送予定です。

番組名：Ｊ-ＷＡＶＥ ＳＰＥＣＩＡＬ ＲＥＳＯＮＡＮＣＥ ２０２６ ｉｎｓｐｉｒｅｄ ｂｙ ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ

放送日時：２０２６年２月１１日(水・祝) １８：００～２１：３０

放送局：Ｊ-ＷＡＶＥ(８１．３ＦＭ)

提供：東急株式会社

以 上