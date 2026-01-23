大人気の生命感ラスティングルージュ「ルージュスターヴァイブラント」の限定色を一緒に選ぶ。「ROUGE to You＃みんなで選ぶ希望のルージュ」始動！

株式会社カネボウ化粧品

「I HOPE.」を掲げ、美ではなく、希望を発信するブランド「KANEBO」は、人気の生命感ラスティングルージュ「ルージュスターヴァイブラント」から新しく発売する限定色と、限定復刻色を投票で決める参加型のプロジェクト「ROUGE to You #みんなで選ぶKANEBO希望のルージュ」を開始します。第1弾の投票期間は1月23日（金）から2月13日（金）まで。決定した計4色は2026年秋冬に発売予定です。

投票サイトURL：https://global.kanebo.com/ja/lp/rouge_to_you(https://global.kanebo.com/ja/lp/rouge_to_you)

KANEBOのものづくりを体現する。「希望」を起点にしたプロジェクト

一人ひとりの中に希望を見つけ、引き出し、高めてゆく。KANEBOにおいて、新しいルージュや新色の開発を行う際は、つねに使う人の人生や未来にまで寄り添いたいと願い、ものづくりをしています。このルージュが、自分らしく生きる力を引き出せるか。この色が、人生にどんな物語を描くか。商品開発の過程で、色みやテクスチャーの検討だけでなく、そうした「物語」や「希望」などを具現化した”イメージボード”を制作し、チームでディスカッションしながら開発を進めています。今回のプロジェクトは、そんなKANENBOのものづくりを、参加してくださった全員で追体験していただける、参加型プロジェクトとなります。

希望の色を描く限定新色と、物語を今に紡ぐ限定復刻。希望のルージュをみんなで選ぶ

今回のプロジェクトでは、2026年秋冬に新しく発売する限定新色2色と、限定復刻色2色を、参加者の投票で決定します。限定新色においては、4つのイメージから、新たにルージュで描きたい希望の物語を選んで投票。またかつて発売した限定色を復活させる限定復刻色の投票では、そのカラーの思い出のエピソードも合わせて募集。思い出がつまった限定色を今の自分で更新し、新たな物語を紡ぎます。

限定新色が描く新しい物語は、4つのイメージボードから

「心躍る朝」

少し勇気を出して前に進みたい朝に光を宿す赤

「ほっとしたい日」

忙しい日常の中でほっとひと息つきたい時間に寄り添う、優しい色

「再挑戦の日」

もう一度立ち上がり未来へ向かう強さを映し出す、煌めきを放つ色

「誓いの夜」

内から湧き上がる熱をそのまま纏い決意を示す、存在感のある色

2つの投票プロジェクト「ROUGE to You #みんなで選ぶKANEBO希望のルージュ」の概要

限定新色2色は、第１弾投票で商品化する2色が決定した後、色名をみんなで決めるプロジェクトを3月に実施します。

また限定復刻2色は、2024年に発売した限定色計8色にから投票を行います。当時のビジュアルやKANEBOスタッフのエピソードなども公開。復刻させたい限定色の投票と合わせて、その「色」にまつわるエピソードも募集します。

この投票プロジェクトにより、みんなで選んだ限定色・限定復刻色は、2026年秋冬に発売を予定しています。

●プロジェクト名：「ROUGE to You #みんなで選ぶKANEBO希望のルージュ」

食べる。笑う。深呼吸をする。どんなときもあなたらしくいてほしいから。

あなたと紡ぐKANEBOルージュの物語が今、始まる。

＜第1回投票期間：2026年1月23日（金）～2月13日（金）＞

●投票方法：KANEBO公式サイトとKANEBO公式Xで投票を受け付けています。

（1）KANEBO公式サイト投票フォーム https://global.kanebo.com/ja/lp/rouge_to_you(https://global.kanebo.com/ja/lp/rouge_to_you)

限定新色と限定復刻色について投票いただけます。

限定復刻色の投票はエピソードも同時募集します。投票のみの参加も可能です。

（2）KANEBO公式X @kaneboofficial https://x.com/kaneboofficial(https://x.com/kaneboofficial)

公式Xでは限定新色について投票をいただけます。

STEP1：KANEBO公式Xをフォロー

STEP2：投票したいイメージボードをTAP

STEP3：ルージュスターヴァイブラントの気になるポイントや選んだ理由などと一緒にポスト。

結果は順次、投票ページ、KANEBO公式SNSで発表いたします。

●今後の予定

2026年3月上旬：投票企画第2弾。色名をみんなで決める投票を実施

2026年秋冬：投票により決定した限定新色と限定復刻色を発売



KANEBOについて

美ではなく、希望を発信する化粧品ブランド。

一人ひとりがもつ、内なる希望や個性を引き出し、

高めてゆくスキンケア&メイクアップシリーズで、

誰もが自分の個性を幸せに思うことができる希望溢れる世の中へ。

