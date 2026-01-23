OBC、AI活用と高セキュリティを両立する “攻めと守りの新常識” を解説する無料オンラインセミナー開催

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区／以下OBC）は、中堅・中小企業における急速なAI活用の広がりと、ますます高度化するサイバー攻撃への備えをテーマとした無料オンラインセミナー「AI活用と高セキュリティで業務を止めない！攻めと守りを両立する中堅・中小企業の新常識」を開催いたします。

2025年以降、AI活用とサイバーセキュリティ強化は中堅・中小企業の経営課題として急速に重要性を増しています。本セミナーでは、最新のサイバー情勢とセキュリティ対策の新常識、さらにAIを安全に業務へ取り入れるための具体策を一挙に解説します。

前半パートでは、中小企業のセキュリティ専門家である 株式会社CISO 代表取締役 那須 慎二氏を講師に迎え、中堅・中小企業のサイバー被害の実態や、中小企業だからこそクラウドサービスを利用すべき理由や背景を分かりやすくお話しいただきます。

後半パートでは、OBCのAI活用と高セキュリティを両立する業務SaaS『奉行クラウド』の最新機能を紹介し、安心してAIを使い、成長を加速させるための具体策をお届けします。

DX推進やセキュリティ強化に課題を抱える企業、AIによる業務効率化に関心のある方に最適な内容となっています。ぜひお申込みください。

■セミナー概要

名称：AI活用と高セキュリティで業務を止めない！

攻めと守りを両立する中堅・中小企業の新常識

講師：株式会社CISO（シーアイエスオー） 代表取締役 那須 慎二 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント

日時：1月29日（木）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0146/260129/?p=OBC2601)

2月 6日（金）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0146/260206/?p=OBC2601)

2月18日（水）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0146/260218/?p=OBC2601)

3月17日（火）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0146/260317/?p=OBC2601)

4月14日（火）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0146/260414/?p=OBC2601)

5月14日（木）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0146/260514/?p=OBC2601)

各回13:30～15:00（90分）

※全日程、同じ内容をお届けします。ご都合の良い日程でお申込みください。

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

★特典：セミナー終了後アンケートご回答でレジュメダウンロードURLをご提供いたします。

▼こんな方におすすめ

・DX推進やセキュリティ強化に課題を感じている企業

・AIで業務を効率化したいと考えている方

・クラウドのセキュリティに不安を感じている方

詳細を見る :https://www.obc.co.jp/landing/sem-aisecurity