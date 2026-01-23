かまいたちさん出演！愛車買取オークションセルカTVCM放映開始

クイック・ネットワーク株式会社

クイック・ネットワーク株式会社（本社：兵庫県神戸市中央区 代表取締役：田畑翔利）は、吉本興業所属のお笑い芸人のかまいたちを起用したCMを2026年1月4日より放映しております。

◆新CMのストーリー

高く売れる編30秒より

本CMでは、セルカのオークション方式を「勝ち抜き査定」というキャッチコピーで訴求し、「勝ち抜き査定とは何か」をわかりやすく、かつインパクトのある形で伝える内容です。

かまいたちのお二人が、車の売却に悩む男性のもとに突然現れ、「勝ち抜き査定もええで！」とセルカをおすすめするシーンをきっかけに、アニメーションパートが展開されていきます。

アニメ化されたかまいたちさんのキャラクターが登場し、“勝ち抜き査定”の仕組みをナレーションとともにわかりやすく解説。

買いたい業者が競り合うことで、より高価な売却を実現できるセルカの特長を、視覚的にわかりやすく、そして楽しく表現しています。

また、“高く売れる”という仕組みだけでなく、“簡単・手軽”に売れることを訴求したバージョンや、オークション形式で売却できるという”革新性”を伝えるバージョンなど、さまざまな切り口からセルカの魅力を紹介するCMを作成しております。

いずれのバージョンも、セルカ公式YouTubeチャンネルにてご覧いただけますので、ぜひご視聴ください。

セルカのYoutubeチャンネルはこちら！→https://www.youtube.com/channel/UCSfoZB_1y1QYaiki4Do47TQ

◆撮影エピソード

高く売れる編30秒より

撮影では、お二人の息の合ったやり取りが光り、タイミングを合わせる必要がある難しい登場シーンも、さすがのコンビネーションで難なく撮影が完了いたしました。

30秒のCM内では濱家さんの「勝ち抜け…？」に対し、山内さんが「勝ち抜き！」と応じる掛け合いが登場いたします。

実はこのやり取りは、もともと台本にはないアドリブによるものであり、お二人の自然なテンポと息の合った演技が際立つ印象的なシーンとなっております

ぜひ動画をご視聴のうえ、その息の合ったやり取りをご確認ください！

◆吉本興業所属 お笑い芸人のかまいたちさんの起用に関して

過去にセルカとのタイアップ動画でご一緒させていただいた際、お二人の息の合った掛け合いが非常に印象的であり、サービスの魅力を的確かつユーモラスに伝えてくださいました。

そのご縁と実績を踏まえ、今回のTVCMでもその魅力を最大限に発揮いただけると確信し、起用に至りました。

こちらのタイアップ動画も現在かまいたちさんのYoutubeチャンネルにて公開中ですのでぜひご覧ください！

タイアップ動画のリンクはコチラ→https://www.youtube.com/watch?v=lrxCOqWVEL4

◆CM概要

出演者 ： お笑いコンビ・かまいたち（山内健司さん、濱家隆一さん）

放送媒体 ： 地上波テレビ、TVer、Youtubeなどその他WEB広告

放送開始日： YoutubeなどWeb媒体→2025年10月20日(月)

地上波テレビ・Tver→2026年1月4日(日)

TVCM放映エリア：中京、福岡、宮城、広島、関西

高く売れる編：https://youtu.be/Kwz-bgA6ovk

簡単・楽編：https://youtu.be/geghKPLaVM4

安心感編：https://youtu.be/Hr0K0oQQf3M

楽しさ編：https://youtu.be/4-nujwe_1dw

革新・新常識編：https://youtu.be/maNspZgLJO0

◆愛車買取オークションセルカとは

愛車買取オークションセルカは、クイック・ネットワーク株式会社が運営する中古車オークションサービスです。

セルカオークションは、従来の車売却のようにディーラーや買取店に言われるままの金額をうけいれるのではなく、業者同士が入札で競り合うことで価格が決まっていく仕組みです。登録業者は全国で8,000社以上。幅広いバイヤーに車両を見てもらえるため、高額での売却が期待できます。

お車のご売却を検討中の方はぜひセルカにお申込みください。

※登録業者数は配信時点での情報であり、変更となる場合があります。

お申し込みはコチラ→https://www.sellca-sellcar.com/?source=prtimes

お電話の方はコチラ→0120-926-901

クイック・ネットワーク株式会社

所在地：〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル 4F

代表者：代表取締役社長 田畑翔利

代表番号：050-3145-6925

会社HP：https://www.quicknetwork.co.jp/index.php

愛車買取オークションセルカ：https://www.sellca-sellcar.com/?source=prtimes

愛車買取オークションセルカTEL：0120-926-901