【ABCマート限定】adidas Originals DENIM PACK 新登場イマっぽい“韓国風デニムコーデ”の提案＆ビジュアルを2026年1月23日(金)より公開！

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、adidas Originals（アディダス オリジナルス）の名作スニーカー「SUPERSTARII(スーパースターII)」「FORUM LOW CL(フォーラム・ロー・シーエル)」および「SL72 RS(エスエル・セブンティーツー・アールエス)」の新色、そして「VINTAGE DENIM COVERALL」を、全国のABC-MART、ABC-MART GRAND STAGE及び公式オンラインストア限定で発売開始し、同日より「DENIM PACK」キャンペーンを開催しております。

発売とキャンペーン開始に伴い、今回新たに登場するアイテムを主役にした“マネしたい韓国風の着回しコーディネート”をSNS及び公式オンラインストア上にて提案いたします。

●URL：https://gs.abc-mart.net/feature/29790/

■「adidas Originals DENIM PACK」について

今回新たに登場する「adidas Originals DENIM PACK」では、オーセンティックなディテールに軽やかさを加えた、デイリーに着回せるデニムのカバーオールが登場。合わせて、クラシックスニーカーからは、ギザギザのスリーストライプスがadidas Originalsのオーセンティックな世界観を忠実に表現しつつも、デニム素材を組み合わせることでアクセントを効かせた3モデル(スーパースター II、フォーラム ロー CL、SL 72 RS)が登場します。

ビジュアルでは、フーディ×カバーオールのメンズライクなスタイルにスカートが相性抜群のカジュアルコーデや、ガーリーな大きめフリルのスカートとピンクのニットで華やかさと甘さをプラスしたガーリーMIX、シャツ×デニムの王道コーデ、デニム×デニムにミニスカートを組み合わせたスポーティな爽やかさを演出するギャル風コーデなど、幅広いコーディネートを提案します。

■商品概要

商品名： U DENIM COVERALL VINTAGE

カラー：（左から）INDIGO DENIM、TRUE BLACK DENIM

サイズ：S、M、L、XL

価格 ： 16,500円（税込）

商品名：SUPERSTARII

カラー：（左から）*FTWR/LIGH/FTWR、*FTWR/DARK/OFFW

サイズ：22.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

価格 ：14,850円（税込）

商品名： FORUM LOW CL

カラー：（左から）*OFFW/DARK/DARK、*FTWR/LIGH/CLEA

サイズ：22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み） 、30.0cm

価格 ： 13,200円（税込）

商品名：SL 72 RS

カラー：*DARK/HEMP/NIGH

サイズ：22.0cm～29.0cm（0.5cm刻み） 、30.0cm

価格 ：15,400円（税込）

■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート代表者：野口実

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）